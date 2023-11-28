20 отчаянных невест, которые выбрали такие платья, что родня им это долго еще будет припоминать
Так уж повелось, что невест все представляют непременно в белом и чаще всего довольно пышном платье. Но некоторым девушкам хочется и в свой особенный день оставаться собой. Поэтому они выбирают совсем неклассические наряды, которые здорово подчеркивают индивидуальность своей хозяйки.
«Сшила себе платье за неделю. Белый цвет — это красиво и элегантно, но я-то из мира разноцветного хаоса, и мое свадебное платье должно отражать это!»
«С таким цветом волос как у меня, конечно же я захотела зеленое свадебное платье. И его мне шили и вязали мама и свекровь»
«Дизайн моего платья был основан на одной фигурке из аниме»
«Свадебное платье, украшенное и перекроенное вручную мной»
«Свадебные магазины вызывают у меня беспокойство, поэтому я решила стиснуть зубы и самой сшить себе платье»
«Я сказала: „Да“ и очень много плакала»
- На нашей свадьбе моя жена была в таком же платье! © 13Direwolf13 / Reddit
«Ну я правда очень люблю розовый цвет»
«Сшила свадебное платье сама, драпировать, правда, замучилась. Вдохновлялась золушкой»
«Я девушка с формами и невысокого роста, поэтому одежду мне подобрать сложно»
«Знаю, это безумие, но свадебное платье я купила первое же в первом же магазине. Как же оно меня радует!»
«Вчера я вышла замуж в красном платье своей мечты»
«Мое платье светилось. Под нижнюю юбку были вшиты гирлянды»
«Как же здорово, что я выбрала зеленое платье!»
«Сшила себе платье. Да, посадка на лифе могла бы быть лучше, но главное тут — юбка»
«Сшила платье из ткани, которую моя мама купила лет 30 назад»
«Если вам хочется надеть черное свадебное платье, то просто возьмите и сделайте это. Мое вот было просто потрясающим»
«Никогда не думала, что выйду замуж в желтом»
«Связала себе свадебное платье прямо в автобусе, пока добиралась на работу и обратно»
«Получается, оно мне почти бесплатно обошлось. Планирую его и в обычной жизни носить».
«Наконец-то нашла платье, в котором прекрасно себя чувствую»
«Да, оно нетрадиционное, но после того, как я перемерила кучу разных нарядов, оно единственное кажется мне „тем самым“».
«До свадьбы осталось всего 48 часов, я на 34 неделе беременности. Вот какое платье я выбрала»
«Пока примеряла платье, услышала, как кто-то сказал: „У нее что, будет черное платье? Люди носят черное?“ А мне мое платье очень нравится»
Да, хотя в обществе еще полно устоявшихся стереотипов, например, что невеста непременно должна быть в белом, находится все больше и больше людей, которые плюют на все эти условности и живут своей яркой жизнью.