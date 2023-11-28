20 отчаянных невест, которые выбрали такие платья, что родня им это долго еще будет припоминать

Так уж повелось, что невест все представляют непременно в белом и чаще всего довольно пышном платье. Но некоторым девушкам хочется и в свой особенный день оставаться собой. Поэтому они выбирают совсем неклассические наряды, которые здорово подчеркивают индивидуальность своей хозяйки.

«Сшила себе платье за неделю. Белый цвет — это красиво и элегантно, но я-то из мира разноцветного хаоса, и мое свадебное платье должно отражать это!»

«С таким цветом волос как у меня, конечно же я захотела зеленое свадебное платье. И его мне шили и вязали мама и свекровь»

«Дизайн моего платья был основан на одной фигурке из аниме»

«Свадебное платье, украшенное и перекроенное вручную мной»

«Свадебные магазины вызывают у меня беспокойство, поэтому я решила стиснуть зубы и самой сшить себе платье»

«Я сказала: „Да“ и очень много плакала»

На нашей свадьбе моя жена была в таком же платье! © 13Direwolf13 / Reddit

«Ну я правда очень люблю розовый цвет»

«Сшила свадебное платье сама, драпировать, правда, замучилась. Вдохновлялась золушкой»

«Я девушка с формами и невысокого роста, поэтому одежду мне подобрать сложно»

«Знаю, это безумие, но свадебное платье я купила первое же в первом же магазине. Как же оно меня радует!»

«Вчера я вышла замуж в красном платье своей мечты»

«Мое платье светилось. Под нижнюю юбку были вшиты гирлянды»

«Как же здорово, что я выбрала зеленое платье!»

«Сшила себе платье. Да, посадка на лифе могла бы быть лучше, но главное тут — юбка»

«Сшила платье из ткани, которую моя мама купила лет 30 назад»

«Если вам хочется надеть черное свадебное платье, то просто возьмите и сделайте это. Мое вот было просто потрясающим»

«Никогда не думала, что выйду замуж в желтом»

«Связала себе свадебное платье прямо в автобусе, пока добиралась на работу и обратно»

«Получается, оно мне почти бесплатно обошлось. Планирую его и в обычной жизни носить».

«Наконец-то нашла платье, в котором прекрасно себя чувствую»

«Да, оно нетрадиционное, но после того, как я перемерила кучу разных нарядов, оно единственное кажется мне „тем самым“».

«До свадьбы осталось всего 48 часов, я на 34 неделе беременности. Вот какое платье я выбрала»

«Пока примеряла платье, услышала, как кто-то сказал: „У нее что, будет черное платье? Люди носят черное?“ А мне мое платье очень нравится»