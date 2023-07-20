20 отелей, которые способны ошеломить туристов покруче любых достопримечательностей
Заселяясь в отель, мы рассчитываем расслабиться, насладиться комфортом и побыть вдали от повседневной суеты. Однако жизнь полна сюрпризов, и вместо уютного номера мы можем столкнуться со странными архитектурными решениями или сомнительными дизайнерскими изысками. Мы сделали подборку из 20 фотографий из отелей, которыми поделились постояльцы. Они хотели спокойно отдохнуть в гостинице, но все пошло не по плану.
Если вы боитесь, что номер могут ограбить, пока вы находитесь в ванной, вот идеальное решение
«Ковер новый, но выглядит так, будто изношен до предела»
«„О, здесь приятно пахнет“, — отметила жена, когда мы зашли в номер. Позже я нашел в вентиляции под потолком автомобильный освежитель»
«В моем гостиничном номере унитаз находится прямо у кровати»
«Дверной упор в отеле. Я бы назвал его „Ловушка для пальцев 5000“»
- Палец-то ушибить не страшно, но представьте, что вы наступили на него. © fizzyflash / Reddit
- Хуже, чем деталь от Лего. © Barknaow / Reddit
- Даже смотреть на это больно. © Subyp / Reddit
«Моя жена уехала в командировку и прислала вот такие фото из своего отеля. Теперь я за нее спокоен»
«Смотрю на этот ковер, и мне кажется, что я немного не в себе»
«Душ в отеле. И это я еще не супервысокий (1,88 м)»
Будьте готовы посреди ночи вскочить как ошпаренный
- Если подвинуть выше, это решило бы проблему. © Axodious / Reddit
Что может ждать нас в ванной
- Я понял, что это колонка. Очень неудачный дизайн, учитывая его расположение. © Carston1011 / Reddit
«В отеле, в котором я остановился, это висело прямо над унитазом»
Кран и раковина не состыковались
«Диван в нашем номере. И да, он цельный»
«Чудесный вид разворачивается перед моей девушкой в нашем номере»
Если постояльцы этого номера решат принять ванну, им нужно приготовиться к шоу
«Шкивный лифт в итальянском отеле»
А здесь зеркало, ввинченное в потолок прямо над унитазом
«Я архитектор. Как профессионал скажу: кое-кто серьезно облажался»
«Да кому нужна эта ваша приватность?»
Когда твой рост 1,8 м неожиданно стал великанским
С одной стороны, отдых в отеле может преподнести неприятные сюрпризы. А с другой стороны, оказаться историей, которую приятно пересказывать друзьям. Это напоминает о том, что жизнь полна приключений и важно сохранять чувство юмора во всех ситуациях. Ведь именно такие необычные моменты делают наши путешествия увлекательными и запоминающимися.