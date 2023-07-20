20 отелей, которые способны ошеломить туристов покруче любых достопримечательностей

Заселяясь в отель, мы рассчитываем расслабиться, насладиться комфортом и побыть вдали от повседневной суеты. Однако жизнь полна сюрпризов, и вместо уютного номера мы можем столкнуться со странными архитектурными решениями или сомнительными дизайнерскими изысками. Мы сделали подборку из 20 фотографий из отелей, которыми поделились постояльцы. Они хотели спокойно отдохнуть в гостинице, но все пошло не по плану.

Если вы боитесь, что номер могут ограбить, пока вы находитесь в ванной, вот идеальное решение

«Ковер новый, но выглядит так, будто изношен до предела»

«„О, здесь приятно пахнет“, — отметила жена, когда мы зашли в номер. Позже я нашел в вентиляции под потолком автомобильный освежитель»

«В моем гостиничном номере унитаз находится прямо у кровати»

«Дверной упор в отеле. Я бы назвал его „Ловушка для пальцев 5000“»

«Моя жена уехала в командировку и прислала вот такие фото из своего отеля. Теперь я за нее спокоен»

«Смотрю на этот ковер, и мне кажется, что я немного не в себе»

«Душ в отеле. И это я еще не супервысокий (1,88 м)»

Будьте готовы посреди ночи вскочить как ошпаренный

Если подвинуть выше, это решило бы проблему. © Axodious / Reddit

Что может ждать нас в ванной

Я понял, что это колонка. Очень неудачный дизайн, учитывая его расположение. © Carston1011 / Reddit

«В отеле, в котором я остановился, это висело прямо над унитазом»

Кран и раковина не состыковались

«Диван в нашем номере. И да, он цельный»

«Чудесный вид разворачивается перед моей девушкой в нашем номере»

Если постояльцы этого номера решат принять ванну, им нужно приготовиться к шоу

«Шкивный лифт в итальянском отеле»

А здесь зеркало, ввинченное в потолок прямо над унитазом

«Я архитектор. Как профессионал скажу: кое-кто серьезно облажался»

«Да кому нужна эта ваша приватность?»

Когда твой рост 1,8 м неожиданно стал великанским