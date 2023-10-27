20 переделанных вещей, которым грозил путь на свалку, а теперь они снова радуют своих хозяев

Сегодня люди легко расстаются с порванной одеждой или сломанным предметом мебели и быта. Ведь стоит только залезть в интернет, сделать заказ, и уже буквально через несколько часов нас будет радовать новехонькая замена выброшенной вещи. Но некоторые люди считают такие действия неразумными. Для них гораздо проще и увлекательнее починить изношенную вещь и вдохнуть в нее вторую жизнь.

«Превратил никому не нужный стол в две тумбочки»

«Свекровь сказала, что мы с ней одного размера, и подарила мне огромное платье. Я решила довести его до совершенства»

«Делаю кольца из старых ложек»

Из старых простыней получился крутой пуховик

«Кошка решила, что диван — это большая когтеточка, и вот результат. Я уже думала покупать новый диван, но потом решила починить эту с помощью аппликации. Вышло круто»

«Ношу мои любимые шорты уже 10-е лето подряд! И вот пришло время снова их немного подлатать»

Если дуга наушников пообтрепалась, это не повод с ними прощаться — можно связать для нее чехол

«В прошлом году я потеряла любимого. Это памятное покрывало я сшила из его рабочих рубашек. Сказать, что это была трудная задача — ничего не сказать»

«Я сделала сумку из 500 бирок от одежды!»

«Тут есть два регулируемых ремешка. Кстати, бирка для сумки сделана в виде маленькой сумки, и тоже из бирок, ха-ха»

«Моим кружевным колготкам уже 13 лет. И вот появилась дырка. Я не стала их выкидывать, а починила. А то где я еще найду такие потрясающие колготки?»

«Муж в интернете нашел старый комод. Мы сделали из него мебель в стиле Фриды Кало, вдохновившись просмотром фильма о ней»

«Решила сшить платье из бабушкиного платка. На все ушло 4 часа с перерывами на мамские дела. Зато к дедушке на день рождения приехала принцесса в обновке»

«Превращаю испорченные шерстяные юбки в вычурные подушки»

«Один неудачный поход в парикмахерскую — и на кофте появились пятна от химических средств. Но не обязательно отправлять ее на дачу — есть другое решение: роспись»

«На рабочих ботинках поистрепался кожаный задник. Ну не выбрасывать же их — обуви всего 10 с небольшим лет! Просто починил»

«Я сделал полку для детских книг из старого каркаса кровати»

«Даю джинсам шанс на вторую жизнь — превращаю их в рюкзаки»

«Сшила укороченный жакет из винтажных хлопковых полотенец 60-х годов»

«Мы купили старый комод в комиссионке, а 11-летняя дочь раскрасила его. Она очень гордится своей работой»

«Переделываю испорченные свитера из кашемира и мериноса в теплые варежки»