20+ переписок, финал которых так ошарашит, что мама не горюй
С каждым днем мы все чаще переписываемся в различных мессенджерах, а старые добрые звонки по телефону уходят на второй план. Сообщение можно отредактировать, добавить фото или видео, поэтому такой вид общения выигрывает. Часто бывают моменты, когда в переписке появляется такой накал страстей, что тут же хочется переслать скриншот кому-то еще.
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Кстати, посмотрите еще на 15 неловких СМС-переписок с крайне непредсказуемым финалом.
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Мы так привыкли к повседневной суете, что совсем забываем работаться мелочам. А такие переписки могут даже самый скучный и тяжелый день наполнить позитивом.
AdMe/Народное творчество/20+ переписок, финал которых так ошарашит, что мама не горюй
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