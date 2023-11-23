20+ переписок, финал которых так ошарашит, что мама не горюй

С каждым днем мы все чаще переписываемся в различных мессенджерах, а старые добрые звонки по телефону уходят на второй план. Сообщение можно отредактировать, добавить фото или видео, поэтому такой вид общения выигрывает. Часто бывают моменты, когда в переписке появляется такой накал страстей, что тут же хочется переслать скриншот кому-то еще.