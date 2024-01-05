20+ переписок с детьми, в которых накал страстей и юмора даст фору любому комедийному сериалу
Технологии развиваются настолько быстро, что общение с детьми уже перенеслось из реальной жизни в мессенджеры. Если для молодого поколения свойственны приколы в сообщениях, то для взрослых это в новинку. Однако и они стараются не уступать, поэтому каждая переписка превращается в кладезь юмора, иронии и непредсказуемости.
1. Папа выручит в любой ситуации
2. Для родителей дети всю жизнь будут детьми
3. Дальновидность мам порой настораживает
4. Против генетики не попрешь
5. Тот момент, когда родители ушли в магазин, а ребенок остался дома
6. Каждый родитель ценит честность детей
7. На что только не пойдут дети, чтобы не делать ничего по дому
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8. Все перипетии воспитания в одной переписке
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Кстати, эпичные переписки бывают не только в узком семейном кругу, но в родительских чатах.
9. «Уехала на несколько дней к родителям, оставила сына-пятиклассника с мужем. Еду в поезде, и тут приходит сообщение от ребенка»
10. Родителям тоже бывает лень что-то делать
11. «Сыну 10, на носу Новый год. Была на работе и решила спросить, что хотел бы в подарок. Живем обычно, без излишеств. А в ответ»
12. Гениальный способ подготовить маму за пару минут к неприятным новостям
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Смешные приколы и переписки / VK
13. «Мы покупали ей телефон не для этого»
14. «Что-то мне подсказывает, что не подтянет»
15. «Весь день с нетерпением ждала сообщение от сына из школы, и вот что он мне прислал»
Посмотрите нашу подборку озорных комиксов о материнстве и семейной жизни. В каждой картинке так легко узнать себя.
16. Но большинство детей о своих карманных деньгах точно не забудут
17. Когда одной фразой почти довел маму до приступа
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18. Наконец-то папа оценил сына по достоинству
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © DaSeryozno / Pikabu
19. У детей всегда ушки на макушке
20. «Страдания юного айфониста»
21. «Мой 9-летний сын такой»
22. Папина забота выглядит так
Порой кажется, что воспитать ребенка и сохранить свои нервы просто невозможно. Но как же хорошо, что в современном мире есть отдушина в виде мессенджеров, благодаря которым родители становятся настоящими юмористами.