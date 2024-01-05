20+ переписок с детьми, в которых накал страстей и юмора даст фору любому комедийному сериалу

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Технологии развиваются настолько быстро, что общение с детьми уже перенеслось из реальной жизни в мессенджеры. Если для молодого поколения свойственны приколы в сообщениях, то для взрослых это в новинку. Однако и они стараются не уступать, поэтому каждая переписка превращается в кладезь юмора, иронии и непредсказуемости.

1. Папа выручит в любой ситуации

Tia Savva

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4. Против генетики не попрешь

5. Тот момент, когда родители ушли в магазин, а ребенок остался дома

6. Каждый родитель ценит честность детей

7. На что только не пойдут дети, чтобы не делать ничего по дому

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © streghetta / Pikabu

8. Все перипетии воспитания в одной переписке

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © dyadka1337 / Pikabu



Кстати, эпичные переписки бывают не только в узком семейном кругу, но в родительских чатах.

9. «Уехала на несколько дней к родителям, оставила сына-пятиклассника с мужем. Еду в поезде, и тут приходит сообщение от ребенка»

10. Родителям тоже бывает лень что-то делать

11. «Сыну 10, на носу Новый год. Была на работе и решила спросить, что хотел бы в подарок. Живем обычно, без излишеств. А в ответ»

12. Гениальный способ подготовить маму за пару минут к неприятным новостям

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Смешные приколы и переписки / VK

13. «Мы покупали ей телефон не для этого»

14. «Что-то мне подсказывает, что не подтянет»

15. «Весь день с нетерпением ждала сообщение от сына из школы, и вот что он мне прислал»

Посмотрите нашу подборку озорных комиксов о материнстве и семейной жизни. В каждой картинке так легко узнать себя.

16. Но большинство детей о своих карманных деньгах точно не забудут

17. Когда одной фразой почти довел маму до приступа

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Diksis97 / Pikabu

18. Наконец-то папа оценил сына по достоинству

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © DaSeryozno / Pikabu





19. У детей всегда ушки на макушке



20. «Страдания юного айфониста»

21. «Мой 9-летний сын такой»

22. Папина забота выглядит так