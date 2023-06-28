20+ переписок с захватывающими поворотами, которые не уступают американским горкам
У любого из нас бывали настолько забавные телефонные разговоры, что мы не можем не вспоминать их время от времени. Но в переписке неловкость нисколько не меньше. А если добавить сюда грамматические ошибки, любопытную реакцию адресата и игру слов, такие истории становятся еще пикантнее. Этими переписками точно стоит поделиться в интернете, ведь веселье от их прочтения гарантировано.
Теперь понятно
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Былинное
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Ё — не бесполезная буква
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Медовый магнат
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Учитель решил задать вопрос в чате
«Забираю себе премию „Самая неловкая ситуация года“»
У всех свои приоритеты
«Жены с ребенком нет дома, к их приезду решил прибрать. Спросил, что сделать»
Не только таксисты не любят долгое ожидание
«Мой холостой друг активно пытается найти себе девушку в приложениях для знакомств»
«Типичный диалог с заказчиком»
Достойно ответить — это тоже искусство
В отношениях главное — взаимоуважение
«Люблю общаться с подписчиками»
«Вот поэтому я до сих пор один»
Когда служба поддержки не очень-то и поддерживает
Ведь круто накраситься — большая удача
«Они говорят: „Приходите к нам в чаты русскоговорящих в Германии“. Тем временем чаты русскоговорящих...»
Не стоит переоценивать важность знаков препинания в переписках
Когда не каждый понимает твое образное мышление
«Я ремонтировал ее телефон, как оказалось, более 2 лет назад»
В рабочих переписках приходится быть очень осторожным
Эпичные СМС-переписки могут сделать наш день. Если у вас такие бывали, присылайте, напишем вместе новую статью.