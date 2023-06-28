20+ переписок с захватывающими поворотами, которые не уступают американским горкам

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У любого из нас бывали настолько забавные телефонные разговоры, что мы не можем не вспоминать их время от времени. Но в переписке неловкость нисколько не меньше. А если добавить сюда грамматические ошибки, любопытную реакцию адресата и игру слов, такие истории становятся еще пикантнее. Этими переписками точно стоит поделиться в интернете, ведь веселье от их прочтения гарантировано.

Теперь понятно

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Былинное

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Ё — не бесполезная буква



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Медовый магнат

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Учитель решил задать вопрос в чате

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