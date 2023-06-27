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20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

Народное творчество
3948

В последние годы люди все больше переписываются в мессенджерах, а не созваниваются. Так удобнее для всех: сообщение можно прочитать и ответить на него тогда, когда удобно. Правда, иногда переписка принимает такой неожиданный поворот, что она становится похожа на небольшой литературный шедевр.

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20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

2.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

3.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

4.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

5.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

6.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

7.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

8.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

9.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

10.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

11.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

12.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

13.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

14.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

15.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

16.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

17.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

18.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

19.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

20.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

21.

20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

Вот еще 14 эпичных переписок, финал которых даже неожиданнее, чем снег в июне.

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3948
AdMe/Народное творчество/20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба
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