20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба
В последние годы люди все больше переписываются в мессенджерах, а не созваниваются. Так удобнее для всех: сообщение можно прочитать и ответить на него тогда, когда удобно. Правда, иногда переписка принимает такой неожиданный поворот, что она становится похожа на небольшой литературный шедевр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Вот еще 14 эпичных переписок, финал которых даже неожиданнее, чем снег в июне.
AdMe/Народное творчество/20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба
Поделиться этой статьёй