20+ переписок, в которых финал неожиданнее, чем гром среди ясного неба

В последние годы люди все больше переписываются в мессенджерах, а не созваниваются. Так удобнее для всех: сообщение можно прочитать и ответить на него тогда, когда удобно. Правда, иногда переписка принимает такой неожиданный поворот, что она становится похожа на небольшой литературный шедевр.