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20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Народное творчество
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Чего только не встретишь в женских телефонах — родительские чаты, неожиданные послания от бывших, бурные разборки с нынешними и милые сообщения от подруг. В нашей новой статье собраны переписки, выражающие весь спектр чувств — и радость, и печаль. А в конце истории вас ждет бонус — переписка на животрепещущую тему женской гигиены.

1.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: SurovyDen / Pikabu

2.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

3.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: MEMEzya / Pikabu

4.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: date15052009 / Pikabu

5.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: yourexgirlfriend / Pikabu

6.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: leoneedforspid / Twitter

7.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: sm1ly / Pikabu

8.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: bardulya / Twitter

9.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Livotovas / Twitter

10.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

11.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Huysteg / Pikabu

12.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

13.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: RumorOfAngel / Pikabu

14.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

15.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

16.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

17.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: mouse_dutch / Twitter

18.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: KseNNik / Twitter

19.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

20.

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: 4****s / Pikabu

Бонус: «Попросила парня купить мне прокладки»

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: .aloneinyourheart / TikTok

А вот сообщение от его мамы

20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: AAVELENET / Twitter

Переписки — бесконечный источник шуточек, а юмор — это основное, что держит нас на плаву в море проблем. Делитесь и вы смешными скриншотами, у вас наверняка найдется парочка.

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AdMe/Народное творчество/20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели
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