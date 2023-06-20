20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели
Чего только не встретишь в женских телефонах — родительские чаты, неожиданные послания от бывших, бурные разборки с нынешними и милые сообщения от подруг. В нашей новой статье собраны переписки, выражающие весь спектр чувств — и радость, и печаль. А в конце истории вас ждет бонус — переписка на животрепещущую тему женской гигиены.
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Бонус: «Попросила парня купить мне прокладки»
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А вот сообщение от его мамы
Для создания этого материала были использованы следующие источники: AAVELENET / Twitter
Переписки — бесконечный источник шуточек, а юмор — это основное, что держит нас на плаву в море проблем. Делитесь и вы смешными скриншотами, у вас наверняка найдется парочка.