20 переписок, в которых наглядно показано, что у женщин не жизнь, а эмоциональные качели

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Чего только не встретишь в женских телефонах — родительские чаты, неожиданные послания от бывших, бурные разборки с нынешними и милые сообщения от подруг. В нашей новой статье собраны переписки, выражающие весь спектр чувств — и радость, и печаль. А в конце истории вас ждет бонус — переписка на животрепещущую тему женской гигиены.

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Бонус: «Попросила парня купить мне прокладки»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: .aloneinyourheart / TikTok

А вот сообщение от его мамы

Для создания этого материала были использованы следующие источники: AAVELENET / Twitter