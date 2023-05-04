20 переписок в родительских чатах, в которых каждая реплика бесподобна

Раньше родители о школьной жизни своих детей могли общаться друг с другом только на родительских собраниях. Однако сейчас все мамы и папы школьников состоят в группах в различных мессенджерах. Некоторые участники этих сообществ обсуждают все на свете, даже то, что не касается детсадовской или школьной жизни их ребенка. И периодически там появляются сообщения, которые мигом поднимают настроение на весь день.