20 переписок в родительских чатах, в которых каждая реплика бесподобна
Раньше родители о школьной жизни своих детей могли общаться друг с другом только на родительских собраниях. Однако сейчас все мамы и папы школьников состоят в группах в различных мессенджерах. Некоторые участники этих сообществ обсуждают все на свете, даже то, что не касается детсадовской или школьной жизни их ребенка. И периодически там появляются сообщения, которые мигом поднимают настроение на весь день.
Кстати, подобные перлы можно прочесть не только в родительских чатах, но и, например, в общедомовых, рабочих и других. Вот вам в качестве доказательства 19 непредсказуемых переписок, которые грех было не сохранить.
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Думаем, многим родителям, состоящим в различных родительских группах, было бы нелишним узнать 12 правил, которые стоит ввести в чате, чтобы он перестал бесить всех и каждого.