20+ питомцев, которых хозяева наградили такими кличками, что анекдотов не надо

Многие хозяева воспринимают задачу «придумать кличку для питомца», как своеобразный вызов для своей фантазии. Среди домашних любимцев кого только не встретишь — и кота по имени Собака, и собаку, к которой обращаются по имени и отчеству. Некоторые заходят настолько далеко, что потом сами не знают, как подозвать зверушку на улице, чтобы не вызвать всеобщий переполох.

Пошла как-то к знакомой в гости, смотрю, ходит она растерянная, везде озирается, вроде что-то ищет. Говорю: «Ты чего?» А она: «Данте найти не могу». Ну, думаю, ладно. Показалось. Потом знакомая ненадолго куда-то ушла, возвращается — в руках кот. «Вот» — говорит — «нашла Данте». Я про себя думаю: «Ты бы еще одного взяла, назвала бы Беатриче», а сама говорю: «А чего ты его вообще искала-то?», а она: «Думала, опять в сад сбежал». Мне вообще не понятно, решила уточнить: «А что, ему нельзя в сад?», и тут знакомая: «Да нет, просто там Беатриче. А то будет как в прошлый раз». Я сижу глаза на лоб, рот раскрыла, вопросы даже задавать не решаюсь, и тут она добавляет: «Подерутся». © Orsa Valdés / AdMe

У нас кошка. Зовут Шкварка. Подобрали крохой. Хотели пристроить, поэтому долго не давали имя. Когда ее брали на руки, она вертелась, как шкварка на сковородке. Вот так Шкварунечкой и осталась. И уже 11 лет нас радует. © Ирина Евстафьева

В детстве у нас в семье была кошка. Все свое свободное время эта малышка постоянно проводила под потолком — на шторах, шкафах, люстре. Очень изящно получалось качаться на тюле. Вот всю жизнь она так и проходила с кличкой Мартышка. © Jelena Lukaševica

В собачьем клубе сказали придумать имя на букву «Х». Ничего приличного в голову не приходило, поэтому решила, что назову Хайди Клум (как известную модель). Пришла домой, говорю маме, она: «Все понятно, будет Клумба». © Эльвира Красовицкая

Многие иностранные имена звучат не только непривычно, но и на гране приличия для тех, кто не говорит на данном языке. Вот тут можно прочесть, какие русские имена вызывают в других странах смущенные смешки.

Мой личный фаворит, это собака, которую назвали Вуфганг. Это даже вдохновило меня назвать своего кота Мяуцарт. © ubercanucksfan / Reddit

Иду как-то вечером домой, навстречу мне женщина идет и уверенно так кричит: «Виииу-виииу!» Я уж подумала, что с ней что-то не так, но оказалось, что «Виу» — это кличка ее собаки... © Подслушано / Ideer

У меня кота зовут Демон. Однажды, стоя в очереди на ежегодную вакцинацию, c ресепшн прилетела фраза: «Мефистофель готов, можете собираться. Демон готовится, следующий». © Keksoman / Pikabu

Тетушка завела кошку. Назвала Софи. Кошка освоилась, стала отзываться на имя. Но через полгода на приеме у ветеринара выяснилось, что это очень даже кот. Который привык быть Соней. Теперь у тети живет Софит. © L_Shatalova / Twitter

Искала вчера своего кота, соседка сказала, что пару минут назад видела, как он бежал за чашкой. Видя мое выражение лица, пояснила, что так зовут кошку соседей. Чашка. Даже не стала спрашивать почему. © Юлия Кузьменко

У нас когда-то был кот. Белый в черных пятнах. Назвали его Далматинцем, ласково Далмотик. А отец не расслышал и назвал его Дальтоник. Так он и прожил свою кошачью жизнь Дальтоником. Все, кто приходил в гости, удивленно спрашивали, мол, а откуда вы знаете, что он дальтоник, вы ему зрение проверяли? © Галина Богомолова

На работе был кот — дымчатый, пузатый и косоглазый. Звали мы его Пузаяц. Как-то раз повезли в ветеринарку, врач спрашивает, мол, почему такое имя странное? Честно сказали, потому что пузатый и как заяц. Так он в карточке вообще в итоге написал: кличка — Пузло. © Екатерина Струкова

Я мечтал иметь большого, пушистого, черного кота. И имя уже было готово, Бегемот, как у Булгакова! Жене на работе сотрудница пообещала принести именно такого, но в итоге принесли маленького и гладкошерстого. Отказываться было неудобно, пришлось взять. Как-то сидим и размышляем, ну не тянет он на Бегемота. И тут дочь говорит: «А назовите его Мотя, вдруг вырастет в большого!» На этом и порешили.

Однажды во дворе шел мужик с гриффоном, а я не знала, что за порода. Спрашиваю, мол, что за собака такая? Мужик, прошибаемый слезой: «Это не собака, это Белла Игоревна!» © Julija Samofire

На свете существует такое множество пород собак, что упомнить их всех под силу только специалистам. Тем же, кто просто хочет завести питомца, важнее знать подойдет ли она вам по характеру и особенностям ухода.

Новая кличка моего кота — Псина в горошек. Просто моего кота зовут Сима, он сиамец и ведет себя как собака. Когда его глажу, всегда приговариваю: «Сима хороший!» Со временем заметила, что он стал отзываться на все созвучные слова: Синий хавроша, Сила морошки, Ксива нарочно. Идеи бесконечны! © Подслушано / Ideer

Тихо-мирно выгуливаю своего кроху Феню — белого померанского шпица. Вдруг слышу вдалеке за спиной вскрик и затем истеричный женский голос: «Нет! Цербер! Ко мне, ко мне!» У меня уже душа в пятки ушла, я как в тумане наклоняюсь, хватаю Феню на руки, лишь бы не загрызли. В ту же секунду чувствую покалывание в области икры, отпрыгиваю и вижу, что у меня под ногами «грозно» прыгает малюсенький той-терьер. А хозяйка так вопила, оказывается, потому что боялась, что мой Феня ее Цербера обидит.

А у меня амадины, маленькие экзотические птички. Сначала думали, что один из них девочка. Назвали Ян и Нюта. Причем Нюта всегда была активнее и умнее. Оказалось 2 мальчика. Теперь у нас Ян и Ньютон. © Ana Ana

У моего друга было два хомяка. Клетка стояла на окне, и как-то нужно было одному зверю закапать глазки. Пока хозяин лечил первого, второй вылез из плохо закрытой клетки и, зацепившись лапкой за лежащий рядом пакет, вывалился в окно. Спланировав со второго этажа, хомяк удачно приземлился на кусте во дворе, так что отделался только испугом. Друг тут же пошел снимать бедолагу, который после спокойно прожил все отведенные природой 4 хомячьих года с новой кличкой — Парашютист. © Подслушано / Ideer

Как-то рядом проходил молодой человек с английским бульдогом. Было очень жаркое лето, собака шла медленно и нехотя. Он тянул ее и уговаривал, и вдруг выдает: «Ну что же ты, моя Шпикачка, пойдем... » Так смешно было. © Svetlana Putkaradze

Сидела в ветклинке с собакой. За полчаса пришли: женщина с двумя собачками, которых зовут Дольче и Габанна, и девушка с котом по кличке Собака. © Dereza76 / Pikabu

Наш котик, когда был совсем маленьким, делал лужицу и тут же садился в нее, промокал своей пушистой попкой. Когда вырос, перестал делать лужицы в недозволенных местах, но с тех пор все равно отзывался только на свою детскую кличку — Промокашка. Никаких «кис-кис». © Татьяна Королева

У меня есть друзья, которые назвали своего кота Грег из Бухгалтерии. © FriedPorkchop / Reddit

Навстречу шла женщина, типичная такая Фрекен Бок: высокая, плечи широченные, прическа-башня, выразительный макияж с помадой-морковкой и синими тенями. В общем, колоритная, шла гордо и величественно, а с ней ма-а-аленькая собачка. В какой-то момент малютка отбежала, и хозяйка как воскликнет басом на весь парк: «БУЛЬДОЗЕР, КО МНЕ!» Звучная кличка, но больше хозяйке подошла бы. © Подслушано / Ideer

Мой брат завел как-то кошку, пока у родителей жил. Назвал Скади. Через два года женился, разумеется с женой они съехали на съем. Кошка осталась родителям, но звать ее Скади оказалось слишком заковыристо для них, поэтому кошку теперь зовут Катя. © RasulRezhBarana / Pikabu

На собачьей площадке гуляет человек с шоколадным лабрадором. Спрашиваю: «Как зовут?», отвечает: " Вообще-то Тор, но так его никто не называет, все зовут Тортик«. © kaktameee / Twitter

Гуляет в парке с тойтерьером бабуля. Шустрая мелочь куда-то усвистала и бабушка как заголосит. Все кругом в панике — кто за телефон схватился и скорую вызывает, кто по карманам в поисках лекарств рыскает. И только завсегдатаи стоят спокойно — они знают, что «Валидол!» это кличка собаки.

Сын уехал на месяц в спортивный лагерь и выводить его собачку приходится мне. Один раз попробовала выгнать мужа, так на него в парке тетки накинулись, чуть полицию не вызвали. А он всего-то отпустил побегать песика, а потом как заорал на всю округу: «Мымра, стоять! А ну иди сюда».