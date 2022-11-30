20+ почти мистических историй об интуиции, от которых мурашки бегут по коже

В большинстве случаев люди стараются рассуждать и вести себя логично. Но, пожалуй, хотя бы раз в жизни у каждого человека возникали необъяснимые предчувствия, которые побуждали его действовать странно: срываться домой без повода, резко менять местоположение или внезапно останавливаться без всякой на то причины. Обычно люди называют такие побуждения интуицией, и от историй о ее проявлениях иногда волосы на голове шевелятся.