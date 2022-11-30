20+ почти мистических историй об интуиции, от которых мурашки бегут по коже
В большинстве случаев люди стараются рассуждать и вести себя логично. Но, пожалуй, хотя бы раз в жизни у каждого человека возникали необъяснимые предчувствия, которые побуждали его действовать странно: срываться домой без повода, резко менять местоположение или внезапно останавливаться без всякой на то причины. Обычно люди называют такие побуждения интуицией, и от историй о ее проявлениях иногда волосы на голове шевелятся.
- Ребенку было несколько месяцев. Я дома одна, кругом тишина, ребенок крепко спит. Перекладываю его аккуратно на пеленальный столик, снимаю простынку в кроватке, поворачиваюсь к тумбочке достать чистую — и вдруг слышу, как громко и отчетливо меня окликают по имени. Разворачиваюсь, а ребенок уже падает со столика! Еле успела поймать! Что это было, притом что ребенок маленький, крепко спеленут и не просыпался, не кряхтел, переворачиваться не умеет? И самое интересное — то, что голос я узнала: это мой бывший одноклассник (моя первая любовь), который за неделю до этого ушел в мир иной. © fraktalovna / Pikabu
- У меня зеленые глаза и очень хорошая интуиция. Летом и брат в этом убедился. Мы были с ним в деревне. Поднялся сильный ураганный ветер. Я стою у окна и говорю: «Главное, Серега, чтобы тополь не упал на твою машину». И вот на наших глазах огромный тополь (метров 15–20 в высоту) падает в паре шагов от машины. И тут же брат завизжал: «Ведьма!» © Палата № 6 / VK
- Ходил в горы с одноклассниками. Соседи по комнате разбудили меня примерно в 3 часа ночи: они хотели искупаться в пруду. Идея казалась мне нормальной, пока мы не вышли на улицу. Была кромешная тьма, а лес был поразительно тихим. Я много раз ходил в походы и знал, что нужно доверять своей интуиции и звукам леса. Я практически заставил всех вернуться обратно. На следующий день нас продержали дома все утро, потому что снаружи гулял огромный медведь. Отпечатки лап показали, что он был там несколько часов, включая то время, когда мы с друзьями выходили на улицу. © nerdykate100 / Reddit
- Мне было года 3, на лето мать отправила меня к дедушке и бабушке. Вечером позвонила узнать, как дела, а ей говорят, что я проснулся рано утром, сильно плакал и кричал: «Мама попала в аварию!» Еле успокоили. Мать, услышав это, чуть не обалдела: с утра она шла на работу, на пешеходном переходе услышала мой плач и то, что я ее зову, тормознула — и только благодаря этому не попала под колеса мотоцикла с коляской (а так он ударил ее по руке с сумкой, и сумка вылетела). Рука целая, мотоциклист долго извинялся и помогал собирать вещи из выпавшей сумки. А мать оглядывалась назад, ведь именно оттуда «я ее звал». © MetalcrySurgut / Pikabu
- Училась в техникуме, ездила до него с 2 пересадками. Вдруг случилась отмена пары, и я решила съездить домой, хотя обычно не ездила за 1 окно. Прибегаю в дом, а там утюг включенный сестра оставила. © мальвина / ADME
- Зимой дело было. Иду по тротуару и слышу сзади, что меня кто-то очень громко окликнул. Остановился, оборачиваюсь — и никого не вижу. Думал, показалось. И тут прямо в то место, где я должен был оказаться через пару секунд, падает огромная сосуля. Сначала я не понял, что произошло, а потом — как представил, что бы со мной случилось, — стало страшно до мурашек. © VasyaDirokol / Pikabu
- Тетя рассказывала: проснулась она посреди ночи с каким-то плохим предчувствием. Пошла проверять дочерей. У старшей была очень высокая температура. Тетя вытащила ее из кровати — и в этот миг потолок обрушился на то место, где девочка только что спала. Тетя никогда не игнорировала свою интуицию. © ThrowawayGirlYouMet / Reddit
- Помню, пришли с дочкой с прогулки, я ее спящую оставила в коляске на веранде, бабушка села посторожить, а я пошла постирать ползунки. Через несколько минут, сама не понимая почему, я швырнула белье и побежала со всех ног на веранду. Ворвалась туда и успела подхватить дочь, уже наполовину свесившуюся из коляски! Бабушка отошла от нее только водички попить... © Старушка-веселушка / ADME
- Я помню, как ехал по шоссе и у меня было очень плохое предчувствие. Это был один из тех моментов, когда ты становишься сверхсознательным и все как будто замедляется и затихает вокруг. Вероятно, именно благодаря такой сверхвнимательности мне удалось быстро затормозить, когда на дорогу выбежал олененок. Если бы я проигнорировал свое предчувствие и был бы чуть менее внимателен, все закончилось бы печально. © Dezbar / Reddit
- Сидела в декрете: сыну было годика 2, дочке — около 4 месяцев. В тот вечер муж был на смене, я с детьми дома одна. Машинка бодро стирала очередную партию пеленок и ползунков, я почти уснула, но услышала стук в дверь. Хотела проигнорировать: ждать нам некого, у мужа ключ есть, — однако стук повторился. Поднялась, пошла к двери, спрашиваю: «Кто?» Ответа нет. Немного под дверью потерлась, открывать не стала. И тут до меня доходит: а машинка-то не стирает. Захожу проверить, а у нее дымит вилка, вставленная в удлинитель, он уже насквозь прогорел и оплавился. Не встань я — уснула бы крепким сном, и гори оно все синим пламенем. Вот и думай, кто там и зачем стучал. © easy.rider / Pikabu
- Сидим с ребятами у одного дома. И тут мне вдруг захотелось сходить на качели, которые стояли метрах в 10. Я попросила ребят пойти со мной. Они удивились, но согласились. И как только мы сели на качели, на то место, где мы были до этого, падает оконная рама. Видимо, кто-то стекла неправильно установил. © Шаманка / ADME
- Наша семья готовилась к первой поездке за границу. За несколько дней до вылета у меня было ощущение, что с нашим багажом что-то произойдет. Поэтому я посоветовал всем упаковать запасную одежду в свои рюкзаки и настоял на том, чтобы взять в ручную кладь чемодан. По дороге в аэропорт все дразнили меня, что я мог бы не таскаться с чемоданом, а сдать все в багаж, в мое предчувствие никто не верил. После 15 часов в воздухе все наши вещи, кроме ручной клади, были потеряны на 3 дня. © epicPants_13 / Reddit
- Смотрела старые кассеты. Наткнулась на одно видео. Со мной маленькой играют и спрашивают: «А где мама?» Показываю. Когда спросили: «Где папа?», — показала на друга семьи, дядю Максима. Все умиляются детской наивности, я же стою на своем.
Мне 21, родители разводятся. На вопрос: «Почему?» — мама призналась, что никогда не любила папу. Я дочь дяди Максима, с которым у нее был короткий роман. Оказывается, это была не наивность, а детская интуиция. © Подслушано / VK
- Жила в 250 км от родителей. Бывало, на выходные приезжала к ним в гости. На той неделе ехать к ним не планировала, тем более мама была в командировке. Проснулась в субботу очень рано, а в голове мысль, что нужно поехать к родителям. Прыгаю в машину, приезжаю к ним, открываю дверь своим ключом. Дома никого нет, на включенной плите стоит раскаленный чайник, уже без воды. Телефон отца недоступен. Через несколько часов смогла дозвониться. Оказалось, он уехал на рыбалку с ночевкой в глухомань. Перед отъездом хотел попить кофе, но за ним приехали друзья, и он убежал. © Skolzy / Pikabu
- Однажды в пятницу днем я забрала своих детей из школы и поехала прямо к своим родителям. Вообще я не планировала так делать, ведь мы все равно собирались встретиться в субботу, но просто очень захотелось их увидеть. Мой отец повозился с внуками, поцеловал их и меня, свою младшую дочь, посмотрел свое любимое телешоу, а потом ему стало плохо и на скорой его увезли в больницу. Его не стало той же ночью. С тех пор я всегда прислушиваюсь к своей интуиции. © Helen Conner / Quora
- Подруга работает невропатологом. Недели 2 назад к ней пришла женщина с ребенком, чтобы проверить, все ли в порядке у сына с головой. Подруга начала расспрашивать, что их беспокоит, часто ли болит голова, на что мать ответила, что все в порядке, голова не болит, но нужно проверить. Подруга, конечно же, удивилась, но все-таки проверила мальчика. Результаты показали, что у ребенка начальная стадия рака, опухоль в мозгу. Вот оно — материнское предчувствие. © Палата № 6 / VK
- Однажды я зашла в мебельный магазин и за мной вошел парень. Внезапно каждой клеточкой своего тела я почувствовала дикий страх, мороз прошел по коже. Я никогда не ощущала ничего подобного ни до, ни после. Я обернулась и посмотрел на парня. Он улыбался, но было совершенно очевидно, что он тот еще «хищник». Я не могу объяснить, что именно его выдало. Ничего конкретного и все сразу: запах, вибрация, мертвенность в глазах — все! Я медленно подошла к продавцам за прилавком и сказала им, что парень, который вошел, кажется чрезвычайно опасным. Мы вызвали полицию. Оказалось, она его давно искала. © Lana Novak / Quora
- Поехали с парнем автостопом в далекие края с палаткой. Маршрут весь был расписан. Вот встаем на ночевку в точке Х. Глубокая ночь, дождь, ставим палатку посреди леса. И меня вдруг как дернет: «Не хочу тут ночевать. Вот не хочу — и все!» Сворачиваемся, идем на трассу ловить попутку среди ночи (а идти около 2 часов, под дождем, который уже перешел в ливень). Попутка нашлась на удивление тут же, сели и поехали. А утром всюду новости: вот примерно в том месте, где мы были, селевой поток с гор сошел, деревья вывернуло с корнями, все разрушило. Такие дела.
- Мама подруги рассказала такую историю: много лет назад купили они дом с бассейном. Ночь после переезда. Все крепко спали, а 2-летний младший брат моей подруги проснулся, пошел исследовать новое жилище и решил выйти на террасу. Его мама проснулась от какого-то странного предчувствия. Недолго думая, она быстро пошла проверять своих детей, не нашла младшего, запаниковала, бросилась искать и обнаружила его в бассейне лицом вниз. К счастью, она подоспела вовремя и спасла сына. А что было бы, если бы она вдруг не проснулась? © finessemyguest / Reddit
- Подъехал к Т-образному перекрестку, собирался повернуть налево. Ночь, пустые улицы, у меня в машине на всю громкость играет музыка, поэтому ничего снаружи не слышно. Я остановился перед знаком «Стоп» и уже собрался поворачивать, когда что-то во мне просто заставило не трогаться с места. И в этот момент прямо перед моей машиной пролетела гоночная тачка на скорости не меньше 200 км/ч. Я даже не слышал, как она подъезжала, и, если бы я не остановился, уверен, что уже не писал бы в интернете. © Chris Alec / Quora
- Мой средний сын был в 11 месяцев довольно пухлым увальнем, из коляски никуда не рвался, поэтому я его не пристегивала. А тут поехали мы с ним за покупками, и что-то мне не давало покоя, пока я его не пристегнула. Не прошло и нескольких минут, как поднялся сильный ветер, перешедший в шторм. Я успела зацепиться одной рукой за фонарный столб, а другой держала коляску, наблюдая, как по улице несутся наши вещи из колясочной сетки. По счастью, ветер был не настолько сильным, чтобы вырвать коляску из рук, но удержать ее в ровном положении я не могла, и она сильно накренилась. Если бы не пристегнула сына, ребенок выпал бы из коляски и весело покатился бы вдогонку вещам. © Елизавета Ii / ADME
- Моя 9-месячная дочь простудилась. Утром она проспала немного дольше обычного, но мы не придали этому значения, так как все любим подрыхнуть. Но что-то было не так, я чувствовала это, поэтому решила показать дочку врачу, и мы поехали в больницу. Там малышку осмотрели и сказали, что ей нужна срочная помощь. Нас отвезли в более крупный госпиталь, взяли анализы, сделали рентген и сказали, что у нее двусторонняя пневмония. Мы провели неделю в больнице. Сейчас все уже хорошо, дочке 5 лет, но я не могу поверить, как близко мы были к тому, чтобы потерять ее, если бы я проигнорировала свою интуицию. © Meg Lansdowne / Quora
- Я работал в ночную смену в круглосуточном магазине. Однажды ночью вошел человек и спросил, как пройти к какой-то неизвестной мне дороге, но ни я, ни сменщик не могли ему помочь. Он ушел, но через 2 минуты вернулся за мелкой покупкой. И в этот момент я почувствовал страх. Мне вдруг показалось, что он задумал что-то плохое. После того как этот парень ушел, я позвонил в полицию и сообщил, что мне кажется, будто наш магазин хотят ограбить. Тут покупатель вернулся снова, и я почувствовал, что сейчас все начнется... Но в этот момент я увидел, как 2 полицейские машины въезжают на нашу стоянку. Покупатель вылетел из парадной двери и прыгнул в работающую машину. Его поймали менее чем через 5 минут. Оказывается, полиция его уже долго искала. © Mick Lethal / Quora
- Еду как-то в маршрутке. Все места спереди заняты, кроме одного, где обычно сидит человек, который деньги передает. Сзади сидела только я. Еду, а на душе неспокойно, как будто кто-то толкает меня пересесть вперед. Мучилась, мучилась и перешла. Только села — и тут удар в зад маршрутки. Там, где сидела я, все всмятку было. Пассажиров тоже тряхануло неслабо, но никто не пострадал. До сих пор помню взгляды людей, которые смотрели на меня. © Inni Kim
А как ваша интуиция помогает вам в жизни?
AdMe/Народное творчество/20+ почти мистических историй об интуиции, от которых мурашки бегут по коже
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