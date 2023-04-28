20+ подарков, которые своей эпичностью переплюнули бы даже золотой слиток

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Приобретать и дарить подарочные сертификаты легко, поэтому они набирают стремительную популярность. Но не всем нравится получать их в качестве презента. Куда больше люди радуются чему-то тщательно выбранному или сделанному своими руками. Такого мнения придерживаются и герои этой подборки.

1. Оригинальный подарок от свекрови

Однажды подарила мне свекровь страховку от укуса клеща. Я оказалась перед выбором: то ли бежать в тайгу в надежде, что страховка сработает и мне сделают укол на бешеные тысячи, то ли пропадай подарок. А мужу его мама на день рождения подарила книгу «Как похудеть на 10 кг». Что-то тоже подарочек не сработал. © guryana / Pikabu

2. «Жена замучила разговорами о том, что ей нужен новый лифчик. Что ж, я постарался и проявил креативность»

«Я всегда буду поддерживать тебя. Счастливого Дня святого Валентина».

3. «Сегодня сын уезжает от нас. Я вручила ему сковороду, которую подарили нам с его отцом на свадьбу»

4. «Вышила маленькую колибри, а потом сделала кошелек для мамы»

5. «Я, конечно, еще новичок в вышивке. Но у моего парня было только одно желание на день рождения. И кто я такая, чтобы отказывать»

6. «Так выглядел мой подарок на День матери»

7. «Брат купил мне на свою первую зарплату водолазку»

8. «Я напечатал 3D-модель своей толстой кишки, используя данные, полученные на МРТ перед ее удалением. Подарок хирургу, спасшему мне жизнь»

9. «Наш 4-летний малыш решил преподнести жене на День матери сразу несколько подарков»

10. Момент, когда понимаешь, что такое настоящая дружба

Друг подарил мне большую коробку с дешевыми фарфоровыми сувенирами. Знаете, все эти ангелочки, милые детишки, клоуны. А я ненавижу весь этот ненужный хлам. Я уже начал закипать, когда он протянул мне еще одну коробку. И тут я обалдел: в ней лежал молоток! Применил его к первому подарку. Это было потрясающе! © Uncle_Bug_Music / Reddit

11. «Мой партнер сделал мне лучший подарок на день рождения»

12. «Мой дедушка подарил мне на день рождения свою коллекцию пластинок Элвиса»

13. «Только что закончил делать шкатулку из грецкого ореха. Это будет сюрприз для дочери моих друзей»

14. Тот самый подарок на день рождения, о котором ты и не знал, насколько он нужен, пока не получил его

15. «Свадебный подарок от моего шурина. Он сделал 1 000 журавликов и сложил из них дракона в виде знака Ом. Так он показал союз наших семей: индийской и японо-китайской»

16. «Этот карманный нож был подарен моему прадеду королем Швеции более 100 лет назад»

17. «Мне только что подарили самое красивое брауни в мире»

18. «Сестра давно хотела получить одну из моих скульптур. Вот что я сделал и подарил ей на Рождество»

19. «Жена сделала себе подарок на 51-й день рождения»

20. «Мама порадовала меня теплыми кедами»

21. Подарок из прошлого