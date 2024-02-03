20+ поездок на такси, после которых можно ни в кино, ни в цирк не ходить

Кажется, что это так просто: тыкнуть кнопку в телефоне, заказать такси, поехать. Но не тут-то было. Порой натыкаешься на таких водителей, что еще неделю отходить. Да и у таксистов в загашнике припасен целых ворох историй про своих клиентов.