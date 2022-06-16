20+ предметов, предназначение которых оставалось тайной, пока умники из сети не объяснили суть

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Иногда нам на глаза попадаются такие предметы, предназначение которых понять не так-то просто. Особенно если это какие-то потрепанные временем вещи, найденные в старых домах. Но для того и существует интернет, в котором можно найти ответ буквально на любой вопрос, в том числе узнать, что это за вещь.

С таким названием есть целый раздел на сайте Reddit, где одни пользователи сети отвечают другим, для чего нужна та или иная редкая вещица. Мы в ADME с любопытством разглядываем подобные фото и в очередной раз диву даемся, сколько же диковинных предметов нас окружает.

1. «Что это за расширяющееся металлическое кольцо с декоративной крышкой и колечками по бокам?»

Ответ: Это застежка для винтажной сумочки. Ткань должна быть пришита вокруг застежки, как мешок.

2. «Эта штукенция состоит из 3 частей. В нижней части — жирное, но твердое вещество. Что это?»

Ответ: Это флакон духов. Сверху — жидкие духи, а внизу — твердые, их можно нанести на запястье или любую другую часть тела.

3. «Будущая свекровь подарила мне такую вещицу. Она целиком из пластика, очень легкая. Что это?»

Ответ: Похоже, что это пресс для суши.

4. «Мы переехали в старый английский дом и на кухне обнаружили эту полку. Для чего она предназначена?»

Ответ: На таких полках раньше хранили противни для духовки или для выпечки, а также другие крупные кухонные предметы, например разделочные доски.

5. «На берегу Балтийского моря мы нашли большую деревянную сферическую конструкцию (по размеру — больше пляжного мяча). Что это?»

Ответ: Это якорный шар — дневной сигнал, показывающий, что данное судно стоит на якоре.

6. «Для чего эта хромированная штуковина рядом с унитазом и держателем туалетной бумаги?»

Ответ: Похоже, что это подставка для журналов.

7. «Что за устройство установлено под моим офисным столом?»

Ответ: Это беспроводной датчик присутствия человека за рабочим столом.

8. «Для чего нужен этот стальной контейнер с двумя запирающимися дверцами? В нем две ячейки: большая и поменьше»

Ответ: Это ботанический ящик — жесткий контейнер, используемый ботаниками для хранения полевых образцов, пригодных для транспортировки.

9. «Небольшая деревянная штуковина в форме глаза с короткой веревкой. Зачем она нужна?»

Ответ: Это держатель для чтения книг, надевается на большой палец.

10. «Для чего используется этот ящик?»

Ответ: Это подставка для газет и журналов.

11. «Что это за старая деревянная платформа, установленная на вершине горы? Пандус ведет в никуда»

Ответ: Расположение платформы и условия вокруг говорят о том, что это трамплин, который предназначен для дельтапланеризма.

12. «Что это за металлический куб с овальной прорезью?»

Ответ: Это просто причудливая открывалка для бутылок.

13. «Что это за колючие штуковины, лежащие на земле у заправочной станции?»

Ответ: Это шипы от птиц. Их размещают в тех местах, где могут гнездиться птицы.

14. «Для чего нужны зеркала, установленные с обеих сторон в передней части кабины монорельса в аэропорту?»

Ответ: Это зеркала для проверки под сиденьями на наличие подозрительных предметов, оставленных без присмотра или забытых сумок.

15. «Глобус с гравировкой по всей поверхности. Думаю, он сделан из латуни и железа. Вращается вокруг своей оси. Есть идеи, что это может быть?»

Ответ: Это старинный звездный глобус.

16. «Крестообразная выемка в моем доме. Мы переехали сюда полгода назад, и никто не знает, что это такое»

Ответ: Это заглушка для прочистки канализации.

17. «Что это за столбы с цепями? Они установлены по всему новому парку»

Ответ: Это стойки для гамака.

18. «Что означает этот знак? Найден на вокзале Ротентурм»

Ответ: Это метки для машиниста поезда, которые помогают остановить поезд в точно отведенном месте.

19. «Что это за полка в стене моего дома, построенного в 1937 году? Возможно, это обычная полка, но нижняя прорезь вызывает у меня вопрос»

Ответ: Это телефонная полка, а под ней хранилась телефонная книжка.

20. «Что это за тумба? (находится в Швейцарии)»

Ответ: Кажется, это очень старая местная телефонная будка.

21. «Купил этот удивительный горшок, но не знаю, как его использовать. Что это и зачем у него сетка сверху?»

Ответ: Это чаша для роз. А сетка должна удерживать стебли цветов в вертикальном положении.