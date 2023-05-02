20 привычных вещей, которые предстали в совершенно другом виде. От некоторых глаза на лоб лезут

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Герои нашей подборки случайно обнаружили такие необычные вещи, что сразу решили показать их интернет-сообществу. Действительно, редко можно увидеть кота-скелетона или тройной одуванчик, но наши читатели смогут все оценить уже сейчас. После этих фотографий мы можем однозначно сказать, что мир невероятно разнообразен.

«Настоящая „вожка“ в раменной в Японии»

Очень умно, это же вилка для лапши с ложкой для супа. © alohawanderlust / Reddit

«Кто-нибудь в курсе, что это такое?»

Вообще-то это молчаливый дворецкий для уборки крошек со стола. © Asaneth / Reddit

Фото сделано в Канадских Прериях, но выглядит так, словно снято на Луне

«Моя кошка-арлекин снизу выглядит как скелет»

Да у нее свой супергеройский костюм. © Breezezilla_is_here / Reddit

«Впервые вижу светофор с символом разворота»

Этот косяк рыб выглядит как инопланетное существо

На этой крыше солнечные панели вместо черепицы

Так выглядит кнопка для перехода дороги для наездников

«Когда наш пруд замерз, на поверхности появился такой узор»

Мне кажется, это из-за того, что сначала лед образовался на берегу и только в конце добрался до середины. © Cetun / Reddit

«В нашем парке есть качели для людей на инвалидных креслах»

«В нашей новой машине подсвечивается пряжка ремня безопасности»

«Эта роса на батуте квадратной формы»

Возможно, это из-за того, что батут новый, поэтому на нем все еще может быть водоотталкивающее покрытие. Это, наряду с плотной тканью, позволяет воде скапливаться таким образом. © unknown author / Reddit

«У этой белочки, которая обитает у меня на заднем дворе, 2 пары ушек»

«Взгляните на эту безумную сосульку. В поручне было небольшое отверстие»

Это весы со шкалой для определения времени приготовления пищи в микроволновке, в том числе по степени готовности мяса

Чизкейк в виде сыра

«Чизкейк» дословно переводится с английского как «сырный пирог» (Прим. ADME).

Тройной одуванчик

В туалете этого самолета есть окошко

Эти скамейки для пикника установлены прямо на старых трамвайных путях, поэтому их можно передвигать