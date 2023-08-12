20 продавцов вспомнили эпичных покупателей, которых из памяти никаким ластиком не сотрешь
Магазин — это место, где можно не только купить нужные вещи и продукты, но и бесплатно затариться впечатлениями на год вперед. Уж кто-кто, а продавцы это точно знают, ведь через них каждый день проходят сотни и тысячи покупателей, и некоторые из них остаются в памяти на всю жизнь.
- Работаю в салоне сотовой связи. Зашла женщина с пакетом, а в нем — хлеб. Положила она деньги на телефон и ушла. Следом влетает другая дама, огляделась, подходит ко мне и говорит:
-Мне полбуханочки черного и батон.
— Девушка, у нас хлеб не продается.
— Так вот же передо мной женщина вышла с хлебом!
— Ну она и зашла к нам с ним же.
— Да я на вас жаловаться буду! Вы как продавец обязаны мне продать хлеб.
И ушла.... Я минут 5 пыталась осознать, что это было вообще. © ЗЛОЙ ПРОДАВЕЦ / VK
- Работала в крупном магазине бытовой техники. Каждую неделю в выходной приходил мужик, подходил к одной и той же стиральной машине и просил о ней рассказать. Иногда спрашивал у разных консультантов, чтобы «сравнить ощущения», иногда несколько раз у одного, «потому что очень вы хорошо рассказываете». Ходил так с сентября до декабря, все его уже в лицо знали. Ну и доходился до праздников, когда начали сметать уже товары с витрины. Приходит он в очередной раз, а на месте его любимицы — пустота. Продали крошку. Ох, какая у него была истерика, ведь он как раз сегодня решился ее купить (но это не точно)! © ff5300.ekat / Pikabu
- Работала я в обувной сети. Родители с девочкой лет 10-11 выбирают босоножки. Девочка меряет 40 размер, а у нее буквально пальцы землю скребут. Предлагаю им посмотреть эту модель во взрослом отделе — там размеры побольше, на что отца аж прорвало: «Да у нее нога так и до 43 размера вырастет! Да она же девочка!» До сих пор не могу понять: неужели не ясно, что если ребенку покупать обувь не по размеру, то это может деформировать стопу? И как он собрался контролировать рост ноги ребенка при помощи покупки открытой обуви меньшего размера? С тем же успехом мог просто запретить дочке отращивать ноги больше 39 размера — и все. © ***eater / Pikabu
- Работал в большом магазине товаров для дома. Пришла недовольная женщина и стала объяснять, что она купила у нас двухъярусную кровать из сосны, и та сломалась буквально через несколько недель, причем так, что ее сынок провалился вниз (но, к счастью, не поранился). Я был немного удивлен, потому что раньше такого с нашими кроватями не случалось, а эта детская модель считалась довольно надежной. Я спросил даму, какого размера ее мальчик, и она такая: «Сыно-о-ок!» Из-за угла вырулил неуклюжий мужчина ростом около 190 см и весом килограммов в 115. Когда я объяснил даме, что кровать не предназначена для взрослых, она вздохнула и просто удалилась. © Steve Arnold / Quora
- Ходит ко мне в магазин один дедуля много лет подряд: сам маленький, сухонький, в валенках «по пояс», в ушанке набекрень. Берет батарейки и ерунду всякую, вечно ворчит про жизнь. И вот 31 декабря уже под закрытие магазина приходит и смотрит долго на настенные часы. Спрашивает, какой тип хода стрелки у механизма. Честно, так мне лень было лезть и проверять, и я наугад сказала, что пошаговый. Дед плюнул через плечо себе, сказал: «Это ерунда. Хочу, чтобы с плавным ходом». И ушел. Приходит через некоторое время и просит эти часы показать поближе. Снимаю их, вставляю батарейку, а они — раз! — и плавно пошли. Дед плюнул опять через плечо и говорит: «Это ерунда. Хочу, чтобы тикали». И ушел. Ржу весь день. © ValKyrja000 / Pikabu
- Работаю в магазине. Смотрю: в углу стоит коляска, а в ней ребенок. Я выяснила, что коляска принадлежит даме, которая вместе с дочкой сейчас в примерочной. Но вот они выходят из магазина, а коляска все стоит. Мы бросились вдогонку, кричим: «Женщина, вы ничего не забыли?» А она такая: «Ребенок!» И тут как раз муж ее откуда-то прискакал, и пара начала ругаться, выясняя, кто должен был следить за малышом. А мы все были очень рады, что нам не пришлось работать няньками. © muggleb0rn / Reddit
- Я работала в магазине, который продавал люксовые товары для дома. Однажды мы столкнулись с проблемой: к нам приходили дамы среднего возраста, покупали прекрасные итальянские шторы и еще много чего на тысячи долларов, а через несколько дней оформляли возврат. Оказалось, это были агенты по недвижимости, которые украшали дома к показам, а потом просто сдавали все обратно. Нам пришлось изменить правила магазина и сделать лимит в $ 500 в день на одного клиента для оформления возврата. Это очень помогло. © spiderlanewales / Reddit
- -Знаете, мы прочитали, что мясо нужно есть ножом и вилкой. Вилки у нас есть. Хотим ножи купить. Вот эти можно поближе посмотреть?
— Это кухонные ножи, столовые у нас в другой витрине.
— У нас нет столовой, мы на кухне едим. Давайте эти. © Оксана Жорниченко
- Я — специалист по бриллиантам в своем ювелирном магазине. Однажды пришла женщина, чтобы почистить и отполировать кольцо, которое она купила явно не у нас. Сказал ей, что украшение нужно обработать с помощью пароочистителя высокого давления. Она согласилась. Меня не было буквально несколько минут, но в итоге я вернул ей идеально чистое кольцо. Она попросила лупу и начала осматривать украшение. Пыхтела, пыхтела, а потом как выпалит: «Вы подменили бриллиант!» Дамочка начала орать, что я мошенник, требовать руководство (отлично, я уже тут!) и никак не унималась. Тогда я сказал: «Полагаю, вы не в курсе, как это работает. Чтобы подменить бриллиант, мне нужно было знать точные размеры вашего камня до того, как вы пришли сюда. За 2-3 минуты такое не провернуть. Если хотите удостовериться, что это ваш камень, просто сходите в тот салон, где вы купили кольцо». Дама фыркнула, запыхтела и вышла. Позже позвонил ее муж и извинился. Надеюсь, она больше не придет. © Difficult_Witness29 / Reddit
- Работаю в магазине бытовой химии, а это, сами понимаете, бутылки, емкости с химикатами для сантехники, стирки и прочего. Вчера приходит мама с беременной дочкой и ребенком лет трех. Ребенок носится по магазину, как метеор, облизал все, что можно, потыкал пальчиком в пакеты с порошками, полапал стеклянные витрины. Чтобы не разжигать скандал, я аккуратненько так говорю: «Деточка, это все невкусно, да к тому же ты можешь обжечь себе пальчики и язычок». Мамаша с таким выражением лица на меня посмотрела! Объясняю ей: «Девушка, эти средства опасны для вашего ребенка». Та промолчала. Сделали они какие-то покупки и на выходе выдали: «Мы к вам больше не придем. Нам тут не рады!» © ЗЛОЙ ПРОДАВЕЦ / VK
- Работал в мебельном магазине в Дубае. Пришел мужчина с женой, поздоровался с продавцами, сказал, что ищет фоторамки и вазы для подарка. Консультант стал ему показывать ассортимент. Покупатель такой: «Так, мне эту, эту и эту, все по 5 штук». В отделе ваз аналогично: «Ту, вот эту, эту и эту, каждой по 7 штук». Консультант такой: «Хорошо. Кстати, у нас также есть новый ассортимент диванов и спален». Решили глянуть. Мужчина посоветовался с женой, решил взять полный комплект (кровать размера «superking size», туалетный столик, шкаф, 2 прикроватные тумбочки и ковер). Плюс ко всему матрас, подушки, постельное белье. Консультант: «Может быть, нужно что-нибудь еще?» Покупатель: «Да, еще я хотел бы купить нефтяные скважины», и смеется. В итоге он купил товаров на $ 13 тыс., расплатился картой и ушел. А вишенка на торте в том, что это все заняло менее 10 минут. © Jitendra Patil / Quora
- Стоял на кассе и вдруг слышу чириканье. Сначала подумал, что это чей-то рингтон. Вот очередь двигается, подходят следующие клиенты (мужчина и женщина). По мере того, как они приближаются, чириканье становится громче, поэтому я спрашиваю: «Вы слышите это?», а они такие: «О, это наши цыплята. Мы их только что купили и не стали оставлять в машине, потому что на улице жарко. Хотите посмотреть?» Я говорю «да» и они протягивают мне коробку, а в ней 6 или 7 цыплят всех цветов. Давно я не испытывал такой радости просто так. © Low_Sherbert_8373 / Reddit
- Работала кассиром в супермаркете около 20 лет назад. Одного клиента до сих пор забыть не могу. Это был мужчина около 30 лет, типичный «яжебатя». Как я это поняла? Он поставил своего маленького сына на конвейерную ленту для продуктов, чтоб тот прокатился. Я сразу же нажала на кнопку аварийной остановки, потому что это просто-напросто опасно (там по бокам есть острые элементы, которым детский палец оттяпать — вообще не проблема). Гордый отец был так зол на то, что я остановила ленту, что позвал менеджера и контролера. Те пришли и сказали ему, что ставить детей на конвейер нельзя. «Яжебатя» начал требовать позвать директора. В итоге пришел управляющий, папаша наорал и на него и потребовал уволить нас всех, иначе он никогда больше не будет делать покупки в этом магазине. Безопасность ребенка его вообще не волновала. © William Elliott / Quora
- Работала на кассе в магазине электроники. Помню, один раз пришла семья покупать караоке, для проверки качества звука они принесли свой диск. И женщина спела целую песню прямо в магазине! Табло показало меньше 100 баллов, и она прям расстроилась. © SMarmelad / Pikabu
- Сестра работала в цветочном магазине и рассказывала, как на 8 марта пришел мальчик лет 6-7. Стоит он в уголочке и смотрит на всю эту праздничную суматоху. Сестра заметила его и спрашивает, что нужно. Мальчик такой: «Хочу букет для мамы» и протягивает ей ладонь с мелочью. Сестра улыбнулась, быстро сообразила букетик, скромненький, но красивенький, отдала мальчику. Подумав, что если не возьмет деньги, она ребенка обидит, ссыпала мелочь в кассу — и дальше работать. Через какое-то время замечает, что мальчик все еще стоит в уголочке. Подбежала к нему и спрашивает: «Случилось что-то? Почему домой не идешь?» А мальчик с очень серьезным лицом: «Вы мне сдачу не дали!» © Svet-Lana Doina
- Эту покупательницу я на всю жизнь запомнила. Женщина лет 35-40 просила дать ей пельмени без свинины. Ок. Говядину тоже не хочет. И телятину. Рыбу тоже не надо. Ок. «Эти мне не нравятся, тут какой-то странный перец. Молотый — это какой? А-а-а, нет, не хочу». Короче, выбрала пельмени ручной лепки с бараниной. Ей честно попытались объяснить, что вкус может показаться непривычным. В наших широтах баранина сильно не в приоритете. Через неделю дама приходит снова: «Я брала у вас пельмени с бараниной. Сварила себе, попробовала — не понравились. Сварила подруге — не понравились. Муж, правда, остатки доел, „нормальные“, говорит. Но мне не понравились. И подруге тоже. Верните деньги!» © Ольга Хакимова
- Работала в крупном магазине одежды в торговом центре, где было много разных брендов со своими продавцами в каждом. График работы стандартный: до 22:00. И вот пришлось мне задержаться, время 22:20, все другие продавцы разбежались, роллеты на выходе уже опустили, только охранник остался, чтобы сдать смену и закрыть все. Вижу, вещи шевелятся на вешалке. Я немного испугалась, но решила посмотреть, что там. Подхожу, а там дама вся «в телефоне», ходит трындит с подругой, смотрит вещи и вообще не осознает, что она одна в магазине, тишина, вход закрыт... Если б я ее не заметила, то закрыли б дамочку в магазине на ночь. © Анна Васильева / ADME
- Я — кассир. Пробивала товар и вовремя заметила такую картину: тетка зашла в отдел с макаронами, взяла из своей корзины 2 больших брикета мороженого, засунула их в макароны и пошла дальше. Я тут же к этой дамочке подхожу, достаю мороженое и спрашиваю: «Вы зачем это сделали?», а она мне невозмутимо: «А что такого? Я передумала мороженое покупать». Меня эта ситуация просто взбесила. Я ей высказала все, что об этом думаю, и заставила отнести это мороженое на место. А эта покупательница, оказывается, недолго думая, позвонила на «горячую линию» и пожаловалась на меня, мол, я грубо с ней разговаривала. Пришлось писать объяснительную. © ЗЛОЙ ПРОДАВЕЦ / VK
- Тружусь в магазине бытовой техники. Разное было, но вот самое запоминающееся: женщина лет 50 покупала электромясорубку. Так она кусок мяса с собой принесла, чтобы проверить, как та работает. © Виталий Сорока / ADME
- Работаю в магазине. Вчера подходит ко мне одна дама, протягивает банку тунца и просит проверить дату: просрочены консервы или нет? Оказалось, срок годности там истек еще пару лет назад. Выяснилось, что дама купила тунца давным-давно и нашла эту банку у себя в кладовке, когда наводила порядок. И говорит такая: «Я ненавижу выбрасывать еду, поэтому у меня к вам просьба: вы не могли бы открыть консервы и попробовать немного, вдруг они еще ничего?» Я вежливо отказываюсь, но дама не унимается: «Может быть, кто-то из ваших коллег попробует?» Когда женщина поняла, что никто ей в этом не поможет, она пошла к выходу, приговаривая: «Ну что ж, придется просить мужа». © TheAskewOne / Reddit
Работать с людьми — дело непростое. Существует несколько типов покупателей, которые нередко делают будни продавцов невыносимыми. Но при этом есть и те, кто улыбкой и добрым словом поднимают настроение и кассиру, и консультанту. И мы надеемся, что покупателей второго типа все-таки больше.
AdMe/Народное творчество/20 продавцов вспомнили эпичных покупателей, которых из памяти никаким ластиком не сотрешь
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