20 продавцов вспомнили эпичных покупателей, которых из памяти никаким ластиком не сотрешь

Магазин — это место, где можно не только купить нужные вещи и продукты, но и бесплатно затариться впечатлениями на год вперед. Уж кто-кто, а продавцы это точно знают, ведь через них каждый день проходят сотни и тысячи покупателей, и некоторые из них остаются в памяти на всю жизнь.