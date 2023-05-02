20 профи экономии, которым позавидовал бы сам Скрудж Макдак

Приятно сберечь лишнюю копейку, особенно внося при этом свой вклад в охрану окружающей среды и разумное потребление. Герои нашей подборки творчески подходят к экономии: они дарят новую жизнь одежде, сами делают таблетки для посудомоечной машины и не только.

«Мой 3-летний малыш постоянно не доедает фрукты, поэтому я делаю из них замороженные кубики для смузи»

«Продлила жизнь своих толстовок»

«Купил кирпичи и собрал чашу для костра»

«Сделала сумку из старых джинсов»

«Впервые сама испекла хлеб»

«Этот рюкзак со мной с 6-го класса, а мне сейчас 27. Я носил в нем учебники, брал его с собой на ночевки, в путешествия, в медовый месяц. Даже не собираюсь покупать новый»

«Вырезала, покрасила и склеила картон — получился игрушечный кухонный набор для ребенка»

«Сама сделала таблетки для посудомоечной машины»

«Шляпа из листьев кокосовой пальмы своими руками»

«Обновила обивку старых стульев»

«А у меня сельдерей пророс. Это куда лучше, чем бесполезные декоративные цветочки»

«Мне нужна была сумка, решил сшить сам. Впервые сделал такую»

«Упаковкой от сливочного масла можно смазывать формы. Этому меня мама научила»

«Бегунок на молнии отвалился, решила заменить брелоком»

«Эти чипсы из картофельных очисток такие вкусные, что мне сложно остановиться»

А объясните для глупых, как вы вообще готовите их. © Takin2000 / Reddit

Я мою и храню их в холодильнике в миске с водой, так как обычно не ем сразу. Перед готовкой обсушиваю, добавляю столовую ложку оливкового масла и ставлю в духовку при температуре 220 °С на 10–15 минут. © PrincessLea96 / Reddit

«Так можно держать мыло сухим»

Это гениально! Почему-то чертовски трудно найти мыльницу с дренажем. © esmortaz / Reddit

«Купила 14 кг дешевых бананов и за 7 часов сделала из них вот что: большие и маленькие батоны бананового хлеба, банановые рулеты, замороженные и cушеные бананы и бананы в шоколаде. Кожуру использую на своих грядках. Никаких отходов!»

«Научилась шить и переделала ворот этой водолазки, которая стоила $ 3»

Здорово получилось! Никогда не додумалась бы до такого. © creemfreesh / Reddit

«Такие одноразовые тарелки хорошо подходят в качестве поддонов для небольших горшков с растениями»

«Жена отлично залатала мои любимые джинсы»