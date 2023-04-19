20+ простых вещей, которые предстали перед людьми в каком-то диковинном виде

Когда мы думаем, например, про фен, унитаз или тюбик губной помады, представляем, как выглядят эти предметы. Ведь мы с ними постоянно сталкиваемся в жизни. Но иногда знакомые вещи имеют непривычный облик. А потому и вызывают у людей восторг и желание запечатлеть их на фото и показать снимки всему интернету. Вот 20+ как раз таких случаев.

1. Эта коробочка на самом деле представляет собой набор одноразовых образцов губной помады

2. Вы когда-нибудь видели ванну в полу? Фото сделано в одном из домов в Великобритании

3. Так выглядит емкость для варки 1 200 яиц

4. Это заготовки, из которых делают пластиковые бутылки

5. Заправочная станция в Колорадо, построенная из окаменевшего дерева. Она названа самой старой заправочной станцией в мире, ей около 175 млн лет

6. Эта картонная коробка 10 лет стояла рядом с химикатами. Уже даже не похоже, что это настоящий картон

7. В развлекательном комплексе есть супердлинное игровое поле для настольного футбола

8. «На днях наткнулся в магазине на гигантскую зажигалку»

9. А вот гигантский карандаш Crayola

10. Эта лампочка может проработать не более 4 часов

Это лампа для фотовспышки. — Прим. ADME.

11. Поперечный разрез ствола королевской пальмы. На нем нет годичных колец, как у деревьев твердых пород

12. Так выглядит жидкий кислород

13. Эта банка майонеза пролежала в сарае 15 лет

14. В отеле вот так упаковывают воду

15. «Это 39-летняя пицца»

«Мой дядя работал в пиццерии в 1983 году. Пицца упала под горячую сухую печь и пролежала там пару недель. Дядя нашел ее и забрал себе. По сути, это обезвоженная пицца».

16. Унитаз в больнице (для сравнения: справа — писсуар нормального размера)

17. «Нашел этого великана в пакете с чипсами»

18. Деревянный набор гантелей и блинов для штанги

19. Винтажная раковина со встроенным в нее смесителем

20. Платан растет из пня дуба

«Раньше на главной улице росли дубы, но их еще лет 50 назад срубили, и на их месте высадили платаны. Судя по всему, к пню одного из тех старых дубов зачем-то привили платан».

21. «Сегодня купил какие-то инопланетные бананы»

22. «Моя любимая нашла маленький перец, растущий внутри другого перца»

Кстати, посмотрите, как выглядели некоторые овощи и фрукты до селекции.

23. Садовник аккуратно постриг дерево, обхватившее ветвями столб

24. Этот фен сделан в виде гигантского AirPod