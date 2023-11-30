20+ работников, которые очень старались, но звезды не сошлись
В любой сфере есть специалисты, которые выполняют свою работу идеально. Но есть и такие, кто выполняет свои обязанности спустя рукава. А некоторые из них еще и считают, что все в порядке. В сегодняшней статье мы собрали самые «яркие» работы таких людей, которые возмутили пользователей интернета.
«Конечно, батарейки так не работают. Пришлось вернуть это обратно продавцу»
Кажется, это уже перебор
«Кто-то положил в мой бургер целых шесть ломтей плавленого сыра! Не поймите меня направильно, я люблю сыр, но это слишком, слишком много для одного бургера»
«Мусорка, похоже, дрогу решила перебежать»
Может где-то спрятан рычаг, двигающий это крыльцо?
«Как вообще такое происходит?»
Вот так арендодатель отремонтировал потолок. Раз, два и готово
У жильца-съемщика треснул потолок и парень обратился к хозяину с просьбой о ремонте. Хозяин отреагировал незамедлительно. Нашел «простое и гениальное» решение проблемы.
«Открыла лепешки и вынула верхнюю»
«На работе нужны были жалюзи, чтобы создать темноту в комнате. Парень-специалист пришел измерить окно и заверил нас, что там будет „совершенно темно“. И вот, что они установили и итоге»
«В ресторане официант принес нам соломинки без индивидуальных упаковок и вытащил их прямо из своего фартука»
«Кажется, он пользуется хорошим маслом для рук, к которому прилипают ворсинки»
«Я думал такого уже давно нет»
«При установке телевизора специалисты просто прикрутили его к водопроводной трубе»
«Вытяжка в душе установлена, начальник!»
«Заказ был, чтобы дверь запиралась на ключ»
На этом комплекте спортивного белья прикреплено больше 20 бирок для одежды
«Попросил сделать плавный переход, а получил это»
«Пару недель назад у меня со стены упал один шкаф. И вот так мне повесили его обратно»
Дозатор для мыла сломался? Просто установите новый. Этот тоже сломался? Можно еще один
«В салате, который я купил для перекуса на работе, было целых семь несъедобных кочерыжек от пекинской капусты»
Вот так вот решили поменять дверь
«Сидела в кафетерии аэропорта, когда к нам подошел его сотрудник и, что-то бормоча, разбрызгал антисептик на мои ноги и еду на столе. Уже в самолете я заметила, что средство обесцветило мои новые джинсы за $60»
«Вот так выглядит чемодан моего дяди после полета»
Загадка от ЖКХ: найди дверь
- О! Я заплатить готов, лишь бы мне также сделали. © Unknown author / Reddit
«Я работаю в магазине. Смотрите, что нашел среди банок соленых огурцов»
К сожалению, люди, которые несерьезно относятся к своей работе, встречаются не так уж и редко. Но периодически встречаются и уникумы, которых увольняют «за дело» в первый же рабочий день.