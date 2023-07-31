20 работников фешенебельных отелей выдали секреты, которые скрыты от глаз посетителей
Заселяясь в отель, хочется верить, что владельцы и работники делают все для того, чтобы жизнь гостей в нем была комфортной и спокойной. Но везде ли это будет так, никогда не угадаешь. Пользователи Reddit поделились тайнами, которые они узнали, поработав в высококлассных комплексах.
- Лучшим, что я видел за время работы в дорогом отеле, была сбежавшая из своего вольера гостиничная собака. Она влетела прямиком в элитный ресторан и просто обезумела. Начала прыгать по столам и поедать стейки стоимостью $ 100 каждый, да так быстро, будто это были всего лишь M&M’s. Я и мой коллега знали, что пес собирается сбежать, но не стали его останавливать: мы просто хотели посмотреть, какой переполох начнется. Это был мой самый забавный рабочий день. © pdx4nhl / Reddit
- Наши горничные порой зарабатывали больше, чем менеджеры. Куча чаевых, плюс сверхурочные. Как-то раз одна из гостей закатила скандал, якобы уборщица украла ее сумочку. Поведение горничной повергло меня в шок. Ее оскорбило не то, что ее назвали воровкой, а то, что она будет носить сумку бренда Michael Kors. © KaneMomona / Reddit
- Никогда не доверяйте чистым стаканам в номере. Скорее всего, их протерли той же тряпкой, которой протерли раковину и туалет. Часто это приходится делать из-за того, что в отеле не работают посудомоечные машины. © WitcherOfWallStreet / Reddit
- А еще во многих отелях уборщики используют тряпки разного цвета, чтобы не перепутать: красные — для туалета и ванной, зеленые — для посуды, желтые — для всего остального. © Expo737 / Reddit
- Я работала в двух пятизвездочных отелях, которые были включены в рейтинги Forbes. Периодически их анонимно проверяли инспекторы, и нам всегда нужно было быть настороже. Мы постоянно следили за людьми, которые обедали в одиночестве: вероятнее всего, такой посетитель мог оказаться проверяющим. Однажды менеджер отеля подтвердил, что одна постоялица является инспектором, и нам распечатали ее фото с камер, чтобы мы всегда узнавали ее. Так что, если вы вдруг решите пообедать в дорогом ресторане и при этом будете в одиночестве, скорее всего, вас обслужат по наивысшему разряду. © MsFrenchieFry / Reddit
- Работал в пятизвездочном отеле и сделал вывод: некоторые богачи думают, что они лучше остальных. Один из таких гостей решил «разрешить» мне доесть его еду. Он оставил полбулки и предложил ее мне при куче людей. По его мнению, я выглядел голодным. И да, это не было шуткой. © Oldmanfirebobby / Reddit
- В пятизвездочных отелях, если вы ВИП-персона, мы обычно рассылаем ваше фото всем сотрудникам, чтобы они могли узнать вас и поприветствовать. Нам важно, чтобы вы почувствовали себя особенным. © NaniBakaNani / Reddit
- Вы никогда не узнаете, что происходит в соседнем номере. На прошлой неделе мы выставили паре постояльцев счет в $ 15 тыс. за то, что они разгромили номер. Но все это было сделано очень тихо и поздно ночью, так что в соседних комнатах ничего не было слышно. © counterslave / Reddit
- Постельные клопы. В каждом отеле, будь то суперзвездная гостиница или придорожный мотель, — везде придется иметь дело с клопами. © Soullikeether / Reddit
- Никогда не макайте фрукты в шоколадный фонтан в банкетном зале отеля! Шоколад в нем не меняется, потому что это очень дорого. Его только пропускают через фильтр и добавляют немного нового шоколада. Люди роняют в него еду, кто-то чихает, в результате шоколад густеет. Чтобы вернуть ему былую консистенцию, в шоколад просто добавляют немного масла. © Unusual_Form3267 / Reddit
- Работал в гостинице, в которой было 200 номеров. В разгар туристического сезона у нас лопнула канализационная труба, которая была замурована в пол на кухне. Для того чтобы ее починить, надо было разбирать половину помещения. В итоге мы работали, а кухонный пол постепенно заполнялся всем тем, что текло из этой трубы. Длилось все это месяца три. © JavaRuby2000 / Reddit
- Я работал в пятизвездочном отеле, консьерж которого состоял в Международной ассоциации консьержей — это очень престижно. Он встречал гостей домашними напитками, лимонами и мятой из своего сада. Они с удовольствием это ели и пили. Но все было наглой ложью, потому что все эти лимоны и мяту он закупал в ближайшем продуктовом магазине, а напитки были самым дешевым пойлом. © Duwinayo / Reddit
- Если вас не устраивает сервис или вы приходите с жалобами на стойку регистрации, помните, что самое большое возмещение получит тот гость, который будет наиболее вежлив. Вы даже не представляете, какое количество людей грубит администраторам. Будьте, пожалуйста, вежливы с персоналом! © Mrkse7en / Reddit
- Я работаю в прачечном комплексе, который обслуживает гостиницы. Вместе с грязным бельем у нас оказывается и много ценных вещей постояльцев: телефоны, драгоценности, зарядки для мобильных и одежда. Я знаю, что клиенты отелей часто обвиняют в краже горничных, но это зря. Просто люди невнимательные, бросают свои вещи на кровати и забывают, а персонал отправляет это барахло на стирку вместе с бельем. Поэтому нашему комплексу нередко приходится разыскивать хозяев потерянных вещей. © NerdyGuyRanting / Reddit
- В нашем отеле есть правило: если в номер заказывают бутилированный напиток и не открывают его, то его относят обратно на кухню, чтобы перепродать. Так вот, одну бутылку мы перепродавали целых 7 раз! © Rhinowalrus / Reddit
- Регистрация поздней ночью дает возможность получить номер более высокого класса или даже заселиться в люкс. Если ночью остаются свободные люксы, их могут продать с 80-процентной скидкой. Все дело в том, что мы не хотим оставлять пустые номера. © Mrkse7en / Reddit
- Если вы бронируете отель не через сторонние приложения, а непосредственно через официальный сайт или по телефону, то менеджер, скорее всего, удовлетворит все ваши желания по поводу номера и во многих случаях пойдет навстречу. Если же вы воспользовались услугами какого-либо другого сайта, вы получите номер согласно брони, не более. © RedWingWay / Reddit
- Раньше я работал в ресторане отеля, в котором частыми гостями были знаменитости. Почти всегда они хотели оставаться в тени. Самым спокойным мне показался Ченнинг Татум. Я не встречал там самых влиятельных людей нашего мира, но заметил, что хуже всех вели себя практически всегда люди среднего класса. © goatinstein / Reddit
- Я немного поработала в отеле и я бы всем советовала брать с собой личные простыни, полотенца и средства для душа. И кстати, еда, которую подают в некоторых роскошных ресторанах, завозится из ближайших супермаркетов. © kristiansands / Reddit
- Часто у горничных довольно строгие временные ограничения. Не больше получаса на обычный номер, и минут 40 на уборку люкса. Поэтому, если ванна выглядит чистой, они не станут надраивать каждый ее уголок, а просто быстро протрут, чтобы сэкономить время. © dubdubdub3 / Reddit
Проследить за всем и защититься от любых неприятностей в путешествиях, конечно, вряд ли получится. Но вот быть внимательнее в путешествиях и знать некоторые секреты отелей и гостиниц стоит точно.
AdMe/Народное творчество/20 работников фешенебельных отелей выдали секреты, которые скрыты от глаз посетителей
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