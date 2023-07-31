20 работников фешенебельных отелей выдали секреты, которые скрыты от глаз посетителей

Заселяясь в отель, хочется верить, что владельцы и работники делают все для того, чтобы жизнь гостей в нем была комфортной и спокойной. Но везде ли это будет так, никогда не угадаешь. Пользователи Reddit поделились тайнами, которые они узнали, поработав в высококлассных комплексах.