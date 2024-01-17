20+ растений, которым, похоже, наплевать на все правила из учебника по биологии

Кажется, что в уходе за растениями нет ничего особенно сложного: надо лишь вовремя их поливать, правильно подкармливать, да следить, чтобы температурный режим был подходящий. Но у некоторых уникумов флора ведет себя совершенно непредсказуемо. То вырастает там, где ей не положено, то превращается в такое, что хоть для фильмов ужасов эти экземпляры снимай.

«Купила этот лук всего 3 недели назад. За это время он умудрился проклюнуться и вымахать на 30 см в высоту»

«Который год пытаемся вырастить кукурузу, даже семена уже поменяли, и все равно получается какая-то ерунда»

«В одном помидоре выросла целая грядка из разных сортов»

До этого момента я никогда не боялся помидоров. © scooter-willie / Reddit

«Кто-то смыл семечки в раковину. Через несколько дней они проросли»

«Кто-нибудь знает, что это за странное дерево, которое свернулось в спираль? Ничего похожего в жизни не видел»

Это разновидность многолетней лозы. © Piperplays / Reddit

«Просто для сравнения: мята, которую я пытаюсь выходить, и мята, которая проросла сквозь щель на моем балконе»

«Что-то с этой диффенбахией определенно не так»

«Посадил косточку авокадо, а она выдала аж целых 7 побегов»

«Морковь проросла сквозь гайку»

«Соверешенно случайно посадил семена морковки в неглубокий горшок»

«На крышке септика выросли помидоры монстры»

«Вот такая ягодка попалась среди клубники. Проросло каждое семечко. Впервые такое вижу»

«У меня что-то прямо из ковра выросло»

«Какой-то сорняк подселился в горшок с драценой. Вымахал в такое вот чудище. Мне теперь интересно, что это, и как добралось до 22 этажа?»

Похоже на мелколепестник канадский. По сути — сорняк. © Black0wl / Pikabu

«Корень имбиря решил дать отросток прямо в холодильнике»

«Между прочим семечки помидоров могут выжить даже в канализации. А вот и доказательство»

Этот цветок выглядит немного угрожающе

«Тыква „отомстила“ жучку, который все время ее поджирал»

«На одном из перцев вечно вырастают плоды с рогами. Может, я где-то напортачила?»

Скорее всего, проблема в том, что в помещении было слишком холодно во время цветения. У меня были такие же проблемы с помидорами. © Lpappy / Reddit

«Заезжала тут к родителям на выходных. К ним плющ уже натурально прямо в дом пролез»

«На лимонном дереве почему-то выросли апельсины»