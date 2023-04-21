20+ разительных сравнений, которые показывают, какой сильный след оставляет время на вещах
Мы не всегда замечаем, как скоротечное время влияет на те или иные вещи. По прошествии лет кажется, что некоторые предметы особо и не изменились. Но стоит сравнить их с новыми аналогами — и сразу рот разеваешь, поражаясь тому, как сильно эти предметы изменились. Например, когда смотришь на 2 одинаковые игрушки — новую и ту, с которой играли 30 лет. Кстати, каких-то 2 года достаточно, чтобы и на маске для сна появился заметный отпечаток времени.
1. «Моя мамочка 55 лет назад и сегодня. Она все еще носит ту самую блузку»
2. «Это мячики для сушки белья. Правым мы пользовались в течение 12 лет»
3. Фильтр для воды: новый и после года использования
4. «Впервые за 60 лет мы передвинули бабушкину кровать и вот что под ней увидели»
5. «Маска для сна, которую я использовала в течение 2 лет, по сравнению с такой же новой»
6. «Спал с этой капой 4 месяца. Даже не думал, насколько сильно я скрежетал зубами во сне»
7. 30-летние ботинки Dr. Martens против новых
8. «Спустя 4 года решил купить себе точно такой же кошелек, как слева»
9. Этим джинсам 30 лет. Под биркой сохранился их первоначальный цвет
10. «Наконец-то подарила маме новую ложку, которую она так любила. Нижней она пользовалась 27 лет»
11. «Справа чайник, который мои бабушка и дедушка получили в качестве свадебного подарка в 1947 году, а слева такой же, но не использовавшийся»
12. «Год назад мне подарили 2 одинаковые подушки. Весь год я спала только на той, что лежит справа»
13. Новая метла по сравнению со старой
14. «Новый и старый ошейник моего кота, который последние 2 года только и делал, что валялся на солнышке»
15. Вот что случится с черным одеялом, если 8 лет использовать его в качестве шторы на солнечной стороне
16. «Недавно въехал в новый дом и решил заменить датчик дыма. Вот что с ним произошло за 20 лет»
17. «Свои первые кроксы я купил в 2002 году. Побывал в них в 6 странах, на 4 озерах и 4 пляжах. И вот 20 лет спустя взял новую пару»
18. Менструальная чаша после 5 лет использования по сравнению с новой
19. «10-летний компьютерный стул моего мужа и новый такой же модели»
20. «Мое одеяло, когда было новым, и 41 год спустя»
21. «2 одинаковых плюшевых мишки, только слева — новый, а справа — после 30 лет любви»
«Мой папа когда-то купил двух медведей и одного припрятал. Он вручил его нашему сыну, как только мы на днях вернулись из роддома. Честно говоря, я и забыл, что мой мишка раньше выглядел именно так».
- Вот еще 18 фото, которые красноречиво продемонстрируют неумолимость времени.
- А если вам и этого недостаточно, тогда вот еще 20 подтверждений того, что время несется быстрее, чем олимпийские бегуны.
Фото на превью HCSharpe / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ разительных сравнений, которые показывают, какой сильный след оставляет время на вещах
Поделиться этой статьёй