20+ родителей, которые избаловали детей донельзя. И теперь пожинают плоды

Некоторые родители уверены, что их дети — это пуп земли, и все вокруг просто обязаны это признавать и учитывать. Они ждут или даже требуют, что взрослые будут уступать им место в кинотеатре или в очереди, а чужие малыши — с радостью отдавать свои игрушки. Но рано или поздно такие мамаши и папаши встречают тех, кто разбивает их розовые очки.

А в конце статьи вас ждет бонус о том, что иногда все не так, как кажется.

В самолете рядом сидела девочка 4 лет с мамой и папой. Отец в телефоне, мать там же. Девочка развлекалась, как могла, потом начала орать. Я говорю матери: «Вы успокойте дочку-то!», а она в ответ: «Я что, должна ей рот заткнуть?!» Я взяла и ляпнула: «Могу и я. Хотите?» После этого наступила тишина. Полет прошел нормально. © Ольга Куницына / Dzen

Магазин. Очередь. За мной — пара с мальчиком лет 5. Ребенок взял тележку и начал толкать ею всех подряд. Родители — ноль эмоций. Пошел к банкомату, мешает людям. Я говорю ему спокойно: «Отойди отсюда». И тут его папаша начинает орать на весь магазин: «Женщина! Как вы смеете с моим ребенком так разговаривать?! Женщина! Я к вам обращаюсь!» Я думала, он сейчас на меня бросится. © маруся иванова / Dzen

Стою в регистратуре детской больницы, на часах 22:15. Медсестра снимет трубку, оттуда ор. Кричит мамаша, что ее сын 12 лет плачет в палате. Он заказал доставку чипсов и газировки, их привезли, а ему не несут! Медсестра с железной выдержкой выдала, что в 22.10 она выполняет свою работу по оформлению детей, которых привезла скорая, и разносить чипсы с газировкой не входит в ее обязанности. Дальше ор, который слышен из трубки на весь кабинет, что обижают и расстраивают больного ребенка. Медсестра объяснила, что матери, прежде чем звонить и ругаться, надо хотя бы посмотреть на часы. В 22.15 в отделении дети должны спать, а не жрать. Все это выступление длилось минут 7, после чего медсестра положила трубку телефона, выдохнула и спокойно начала делать свои дела. Видимо, уже привыкла к общению с «волшебными на всю голову» мамашами на этой работе. © Катаруся / Dzen

В самолете я заранее забронировала себе место у окна (бронирование платное), уселась, сижу, жду взлета. Тут заявляется целая семейка: родители с чадом 5 лет и бабуля. Они шумно пытаются усесться на свои места в моем ряду, попутно распихивая свои многочисленные манатки. Наконец-то они сели и даже затихли, но тут чадо начало вопить, что ему, видите ли, срочно надо на место у окна — он хочет «смотреть на огоньки». Я игнорировала происходящее до момента, пока вся семейка не начала вопить, какая я бессердечная, что не даю ребенку сесть у окошка. Я спокойно им ответила, что если они согласны вернуть мне деньги за бронирование места, то милости прошу. Что тут началось! Ребенок ревет, бабуля хватается за сердце, мамаша впала в истерику, типа «люди добрые, да что же это делается». Я позвала стюарда, но они доконали и его, и парень начал орать так, что аж ребенок реветь перестал, не говоря уж о его родственниках. Весь салон аплодировал. Как говорится, клин клином вышибают. © Палата № 6 / VK

Лето. Супермаркет. Ребенок лет 5 ноет, хочет чипсов. «Хорошая» мамочка собирает полную корзину вредной пищи для своего чада, включая сладкую газировку, и движется к рыбному отделу. Там мужчина взял несколько последних банок рагу. Женщина начинает с ним скандал, крича: «Я первая решила взять рагу, но у меня ребенок хотел чипсов, мне пришлось задержаться. Я мамочка, мне нужны витамины, а ты вообще своровал мои мысли». Мужчина постоял, послушал, развернулся и ушел со своим рагу, оставив орущую яжмать наедине со своими воплями. Если честно, мне иногда хочется такое же железное терпение, как у этого мужчины. © Палата № 6 / VK

Я была проездом в городе, заскочила к знакомым. С собой у меня была переноска с птичкой, моей любимицей. Приятели предложили мне оставить питомца в переноске в комнате, закрыть ее и пойти на кухню с ними поесть. Пока я была в туалете, их ребенок впустил кота в эту комнату, а тот птичку начал ловить. Я целый час думала, что мой пернатый друг ушел в мир иной, пока он не шевельнулся. Я так рыдала все это время! А знакомые, родители ребенка, сказали мне: «Да ладно тебе — это всего лишь птичка!» Хотя они знали, что эта птичка — моя единственная радость и я очень ее люблю. Мой питомец выжил, но мне понадобилось несколько месяцев, чтобы вылечить его. Теперь я просто никому не доверяю. © Olha / ADME

У нас за стенкой живет очень шумный и гиперактивный ребенок (не младенец, лет 5), к тому же лишенный нормального распорядка дня. Его топот, прыжки и вопли сотрясают нашу смежную стену иногда в 7 часов утра, а иногда — в полночь. Я пыталась спокойно поговорить с его мамой и попросить хотя бы в ранее утреннее время и позднее вечернее занимать ребенка чем-то более спокойным, а в ответ услышала: «Не нравится — сделайте у себя шумоизоляцию. Чего вы от нас хотите? Он же ребенок!» © Anastomus / ADME

Летели в Таиланд, 8 часов в небе. Угораздило нас сесть перед мамашей с двумя детьми 3-4 лет. Им стало скучно, они начали тупо пинать наши кресла. Потом стали бегать и орать. На замечания мамаша отвечала: «А что я сделаю?! Если можете, успокойте их!» Экипаж не помог. И тогда я выдал: «У меня есть литр газировки. Если вы сейчас же не успокоите своих детей, я вылью ее на вас. И до конца полета вы будете лететь мокрые и липкие». И, знаете, помогло. © PikaYika / Pikabu

В молодости занимался я в секции карате. Было мне тогда лет около 25. Набрали новую группу детей, чтоб дисциплине и боевому искусству обучать. Я сразу обратил внимание на двух братьев-погодков лет 11: сами они ничего не могут, между собой скандалят, оба льют слезы и истерично друг на друга орут. Однажды после тренировки захожу в раздевалку, а там их мамашка перегородила мой шкафчик и с невозмутимым видом завязывает шнурки одному из дитяток. Вежливо говорю, мол, мадам, подвиньтесь, я спешу. Она мне в грубой форме выдает: «Подождешь. Видишь, у меня дети!» Я спрашиваю: «А в туалет вы их тоже за руку водите? Здесь секция карате, тут люди спортом занимаются и иногда даже удары отрабатывают». И она грозно: «Пусть только кто попробует их ударить!» © StanleyD / Pikabu

Мы с сыном были в гостях у друзей и пошли погулять на площадку у их дома. С собой у нас был пакет «стоячий» из плотного полиэтилена — там лежала одежда, вода и маленькие строительные машинки. Сын эти тачки обожал и брал их с собой везде и всюду. На площадке мы поставили пакет на скамейку, сын побежал на горку, а потом в песочницу, а потом опять на горку. Пока скакали туда-обратно, пришла мать с ребенком. В какой-то момент я понимаю, что ее малыш играет нашими машинками, которые мы из пакета даже не доставали. Говорю ребенку спокойно: «Без спроса брать игрушки нельзя, тем более, из чужого пакета». А мать на меня как гаркнет: «Ой, перестаньте! Вернули бы мы ваши копеечные игрушки. Накупят ерунды, а потом жалеют!» Бросила наши игрушки в траву и умчалась в даль со своим чадом. © Murmuracia / Pikabu

У меня была соседка, которая любила приходить ко мне в гости со своим старшим сыном. Мальчик вел себя, как дома, заглядывал в холодильник и вообще хозяйничал, где хотел. Во время их третьего визита я увидела, как он вынимал батарейки из пульта от телевизора. Я сказала об этом соседке, но та только пожала плечами, мол, что тут такого. Я потребовала от ребенка отдать мне батарейки, но тот просто смотрел на меня с наглым выражением лица — и все. Тогда я залезла в его карман и забрала батарейки, а ребенок начал требовать их обратно. Тогда я не выдержала и сказала: «Молодой человек, твоя мама явно тебя очень любит, поэтому и мирится с твоим поведением. Но ты наглец и хам, а я никому в своем доме так себя вести не позволю». После этого они собрались и ушли. А когда через несколько недель я сказала соседке, что мы давно не болтали, она выдала: «Я знаю. Но мой сын сказал, что я не могу с тобой дружить, потому что ты не дружишь с ним». Я переживу. © Crysti Drake / Quora

Вчера я была приглашена на взрослый день рождения. Планировался вечер в отличной компании, но тут выяснилось, что одна дама решила прийти с 6-летним ребенком. 20 взрослых и ребенок в однушке — чем не праздник! Эта чудная девочка с первой минуты начала кричать, лезть на руки к маме, просить положить и то, и это. Позже она потребовала пиццу, поэтому специально для нее была заказана пицца. Потом она притащила кукол и стала играть в них прямо за столом посреди салатов. Затем и это ей надоело, поэтому девочка начала бегать, прыгать на спинке дивана, а потом и танцевать под музыку из маминого телефона. В перерывах между прыжками и забегами дитятко находило на полках шкафов какую-то симпатичную вещь, которую с криками и нытьем требовало немедленно подарить. Мое терпение лопнуло, когда девочке на всю громкость включили какие-то мультики в телефоне. В этот момент я поняла, что нужно хотя бы спрятаться. Остаток вечера мы с хозяйской кошкой, которую девочка хотела превратить в фарш, прятались на балконе. Когда она попробовала заглянуть к нам с кошкой на балкон, я посмотрела на нее так, что малышка не решилась. © Unknown author / Pikabu

Пришлось мне беременной стоять в очереди. Жара, токсикоз ужасный, гормоны играют, но животик под свободным сарафаном было незаметно. Тут заявляется «яжмать» с ребенком и начинает вещать, что надо ее без очереди пустить, мол, чаду жарко, он маленький и все такое. Ну, тут, видимо, гормоны мои дали о себе знать и я высказала ей все, что о таких думаю: что у меня тоже двое детей дома сидят, и я их с собой не притащила (хотя могла), и один во мне сидит и тоже дает о себе знать, и все, что во мне сейчас сдерживается, может на нее вылиться и физически, и морально. Короче, и смех, и грех. Многие поржали, но со мной согласились и отправили эту фифу в конец очереди. © Юлия / ADME

Мы с мужем пошли в кино на боевик. Я заранее купила билеты на его любимые места. Пришли в кинотеатр, а там народу куча. Смотрим: на наших местах сидит какая-то парочка с ребенком на руках. Попросили их освободить кресла, а в ответ женщина начала орать: «Никуда мы не пойдем! Мы специально пришли с ребенком пораньше, чтоб хорошие места занять!» На наше бронирование ей было плевать. Пришлось звать администратора. Тот пришел и все разрулил, дамочка фыркнула, мол, как не стыдно людей с ребенком заставлять пересаживаться, но собрала вещи и вместе с мужем ушла на другие места. А люди смотрели косо почему-то именно на нас. © caspian324 / Reddit

Бегала вчера в парке с утра и увидела пару, которая выгуливала очаровательнейшего щенка! Он, виляя хвостом, бросился в мою сторону. Я спросила у пары разрешения потискать питомца, они сказали, что иначе он меня и не отпустит. Животные — моя слабость! Щенок облизал меня с ног до головы, я поиграла с ним пару минут, заодно спросила хозяев, как малыша зовут, сколько ему месяцев. Гляжу, а хозяйка начинает смотреть на меня волком. Ну, думаю, пора идти, и говорю: «Спасибо большое! Встреча с вашим питомцем — самое яркое событие моего дня!», на что дама недовольно выдала: «Да ладно!» Я решила уточнить, чем я ее обидела, и та выдала: «Это так грубо: ворковать с чертовой собакой и ни слова не сказать о нашей доченьке, которая спит в коляске!» Но, честно говоря, младенцы не вызывают у меня таких бурных чувств как щенки. В чем я виновата? © aitapuppyonajog / Reddit

На днях я увидел, как группа детей лет 7-10 заблокировала дверь в вагоне метро, не давая людям выйти (и они точно знали, что делают). Я им говорю: «Эй, вы мешаете. Подвиньтесь-ка!», ребята выход освободили. Но тут ко мне подходит их мать и начинает орать, что дети никогда раньше не были в метро, ​​и нельзя ли было донести до них свою мысль как-то помягче? Я посмотрел на нее и выдал: «Если дети не знают, как вести себя в метро, может быть, вам надо отложить в сторону свой телефончик и следить за ними?» Уверен: если б я был вежлив, как розовый единорог, они б меня просто проигнорировали. © nkdeck07 / Reddit

Пришли мы с двухлетним сыном на детскую площадку, взяли с собой кучу игрушек. Стали играть в футбол. Вдруг смотрю, а чужой малыш катает наш самосвал, который лежал в коляске. Мне не жалко, но почему бы не спросить? Сын тоже заметил эту картину, расстроился, заплакал, идем возвращать игрушку. И далее диалог:

— Это наш самосвал? Вы из нашей коляски достали?

— Ой, да, увидели, и мой Мишенька так его захотел!

— Ну а что ж не попросили? Некрасиво из коляски доставать.

— Да ладно вам! Я ж не из сумки вашей его достала! Это же дети!

Тут Миша понял, что самосвал будут забирать, и сорвался с места. Мать за ним. После неудачной попытки отобрать машинку у своего отпрыска, мамаша подходит к нам с глупой улыбкой: «Не отдает — ничего не могу сделать». Я взяла своего сына на руки и решительно двинулась к Мише. И — надо же! — маме удалось забрать самосвал! © Kifirchik111 / Pikabu

— Это наш самосвал? Вы из нашей коляски достали? — Ой, да, увидели, и мой Мишенька так его захотел! — Ну а что ж не попросили? Некрасиво из коляски доставать. — Да ладно вам! Я ж не из сумки вашей его достала! Это же дети! Тут Миша понял, что самосвал будут забирать, и сорвался с места. Мать за ним. После неудачной попытки отобрать машинку у своего отпрыска, мамаша подходит к нам с глупой улыбкой: «Не отдает — ничего не могу сделать». Я взяла своего сына на руки и решительно двинулась к Мише. И — надо же! — маме удалось забрать самосвал! © Kifirchik111 / Pikabu Решил я сходить в кино. Пока ждал начало фильма, рядом села мама с ребенком лет 6. Мальчик попросил попкорн. Но только мама оплатила покупку, как чадо уронило все на кресло. Ребенок побежал на кассу попросить пакет, «чтобы охранники не ругались», но тут мать рявкнула, что уборщицы здесь не бесплатно работают. На мое замечание, что сын умнее матери, она начала орать: «За своими детьми хоть экскременты с улицы убирай, а я не буду!» У меня нет детей, но я за ним бы не побрезговал убрать. © Kiman*** / Pikabu

Захожу в подъезд со своей помесью овчарки (пес — 32 кг характера), а там уже стоит мамаша с малышом. Она уткнулась в телефон, а ребенок лет 2-3 играет в районе лестницы. Вдруг он увидел моего собакена, завизжал «Щенок!» и бросился в нашу сторону. Мой пес детей не очень жалует, а в этот раз он аж ощетинился. А мамаша — ноль внимания, фунт презрения. Тогда я поднял руку и громко и строго сказал ребенку: «Нет!» Он остановился как вкопанный, а его мама как заорет: «Не смей разговаривать с моим сыном!» Схватила ребенка и утопала вверх по лестнице. © crochetfairy / Reddit

Едем в лифте ТЦ с верхнего этажа на парковку. С нами разношерстная компания, лифт заполнен на 60%. На втором этаже открываются двери, у них стоит барышня с коляской, смотрит. Все немного ужались, чтоб она заехала. Барышня вошла и как выдаст с гонором: «А вы в курсе, что вы все могли бы воспользоваться эскалатором?» Мы все переглянулись с такими выражениями лиц, будто не можем поверить, что она реально это сказала. Единственное, что я смогла ответить: «Ну так люди на лифте еще на парковку едут». Меня крайне впечатлила встреча с живой «яжмамкой» в дикой среде обитания. © Gasim.lays / Pikabu

На кассе супермаркета было всего 2 человека, а все место на ленте было занято. Постояв, я оставила свою тележку и чуть отошла глянуть полку возле кассы (видно меня было со всех сторон). И тут вижу, как к нам подруливает мамаша с маленькой девочкой и становятся прямиком перед моей тележкой, демонстративно меня «не замечая». Яжмать явно решила, что я — подросток, на голову ее ниже, а, значит, «возникать» не буду. Она начала решительно выгружаться прямо передо мной. Я даже слегка обалдела от этой простоты. Тогда я молча начала выкладывать свой товар на освобождающуюся ленту. На это мамаша, громко засопев, демонстративно забрала у ребенка пакет с порошком и водрузила прямо перед моими покупками. Вот тут я уже не выдержала и громко спросила: «Что происходит?» Она тут же попыталась съехать на стандартное «у меня ребенок и все такое». Если б она по-хорошему попросила, я б без проблем ее пропустила, но такое хамство я терпеть не буду. © Sattal / ADME

Собаку я выгуливаю на поводке, но без намордника. Во-первых, она спокойная и дрессированная, во-вторых, во дворе бегают бездомные псы, которые иногда лезут, и в наморднике от них не защитишься. Но я всегда гуляю вдалеке от людей, чтобы их не пугать. И вот стою я в парке, вокруг никого. И тут с другого конца аллеи ко мне начинает бежать мамашка, а за ней еле плетется ее ребенок. Вот она начинает мне высказывать, что я безответственный хозяин, собака без намордника, так нельзя, я должен следить за питомцем. В это время ее ребенок садится на землю и начинает шлепать руками по луже, а потом эти руки облизывать. На мое замечание о том, что она бы сначала за своим ребенком следила, а потом за моей собакой, мамаша горделиво фыркнула, что ее ребенок под идеальным присмотром. © Палата № 6 / VK

Отец был в зоомагазине и увидел, как семейная пара с ребенком купила щенка. Радостная 5-летняя девочка взяла поводок и побежала, волоча шпица за собой. Тот аж немного захрипел. Продавщица сделала замечание: «Вы что делаете? Вы ж его погубите!» На что мать ответила: «Это ж ребенок! Мы для кого собаку купили? Пусть делает с щенком все, что хочет!» © Яровой Ястреб / ADME

Решили с папой покататься на горных лыжах. Наш любимый лыжный курорт приготовил нам подарок — подъемник сломался, в связи с чем на трассу пришло очень много людей с санками, ледянками и картонками. И ладно бы они катались сбоку трассы, так нет же, всей толпой (в основном молодые мамочки) встанут посередине и ждут, пока их чадо скатится и поднимется к ним снова. На вежливые просьбы отойти в бок и дать проехать, мы получали грубые ответы а-ля: «Не видите, я с ребенком, мне нужно следить за ним!» Один раз во время спуска чуть не наехала на одну леди, которая впоследствии заставила меня затормозить на огромной скорости и начала предъявлять претензии: «Что ты творишь?! Я с ребенком! Что вы, лыжники, вообще себе позволяете?» Хоть было и неприятно, мы с папой все равно получили удовольствие от катания. © Палата № 6 / VK

Несколько лет назад команда моего сына играла против другой команды. Под конец матча счет был равным, но в итоге наши победили. И вот болельщики скандируют, игроки сходят с ума от радости, а звездный игрок проигравшей команды вне себя от злости подбирает мяч и изо всех сил бросает его в наши трибуны. Конечно, здесь есть защитное ограждение, поэтому никто не пострадал, но все были в шоке. Судья повернулся к тренеру той команды и сказал, что этого игрока надо приструнить. И тут на весь стадион раздается: «Не смей разговаривать с моим ребенком в таком тоне!» Это мамаша паренька выбежала на поле и начала двигаться на судью. Главный тренер перехватил ее и увел в даль. Жесть какая-то. © audirt / Reddit

Я — подросток, живу с родителями в многоквартирном доме с очень тонкими стенами. Мы знаем, что у наших соседей снизу есть ребенок, и стараемся вести себя потише, даже ходим чуть ли не на цыпочках. Недавно мне выписали лекарство, одна из побочек которого — головокружение. Вчера я наклонился, чтоб вытереть воду, которую пролил, у меня закружилась голова, я поскользнулся и упал. Примерно через 15 минут, когда я наклеивал пластырь на локоть и колено, мне позвонила соседка снизу. Она начала орать, что я разбудил ее ребенка. Я извинился и пытался объяснить, что упал не специально, но ее фонтан красноречия было не заткнуть. В итоге она заявила: «В качестве наказания сходи-ка ты в магазин и купил мне молочную смесь, подгузники и игрушку. За свои деньги, конечно, ведь ты виноват, что мой малыш не выспался!» Я был в шоке от такой наглости, но никуда не пошел, конечно. © astralluvr / Reddit

Бонус: иногда все не так, как кажется

Были в ресторане. Рядом с нами сидела пара с ребенком. Им принесли детский стульчик с металлическим столиком. Малыш начал колотить металлической ложкой по столику, а его родители — ноль эмоций. Мы терпели минут 15. В итоге я сказала маме: «Извините! Может, заберете уже ложку у ребенка?» А она такая: «Ой, простите, пожалуйста! Я даже внимания на такие звуки уже не обращаю». Она сразу же забрала ложку и отвлекла малыша мягкой игрушкой. Позже, когда мы уходили, она еще раз извинилась за шум. И никаких обид. © Judy T / Quora