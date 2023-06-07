20+ родителей, которые решили себе ни в чем не отказывать и дали детям необычные имена

В 2010 году поступил в универ. Собственно, заселившись в общагу, пошел знакомиться с ребятами. Захожу в комнату: «Всем привет, я Стас. С кафедры компьютерной инженерии». Подходит ко мне парень, жмет руку и на полном серьезе говорит: «Ого! Редкое у тебя имя! Завидую. Меня зовут Евлампий, очень приятно». Первая мысль была, что прикалывается, но, как оказалось, его на самом деле так зовут. И вот с тех пор я больше никогда не встречал никого по имени Евлампий, а вот Стасов только в моей группе было 2 помимо меня. © dockk / Пикабу