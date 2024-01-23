20 историй и фото, которые поймем только мы с вами. А нынешние дети — уже нет

Современная молодежь нередко недоумевает, как можно было жить без интернета, и снисходительно относится к нашим рассказам о том, как раньше магнитофонную кассету перематывали с помощью карандаша. Ну а для нас, чье детство и юность прошли 15-20 лет назад, это теплые воспоминания о времени, когда деревья были большими, родители — молодыми, а мы — шустрыми и любопытными.