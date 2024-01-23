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20 историй и фото, которые поймем только мы с вами. А нынешние дети — уже нет

Народное творчество
81-5

Современная молодежь нередко недоумевает, как можно было жить без интернета, и снисходительно относится к нашим рассказам о том, как раньше магнитофонную кассету перематывали с помощью карандаша. Ну а для нас, чье детство и юность прошли 15-20 лет назад, это теплые воспоминания о времени, когда деревья были большими, родители — молодыми, а мы — шустрыми и любопытными.

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  • У меня бабуля работала на продуктовом складе. Я приезжал к ней и спрашивал разрешения их выковырять. Потом грыз. © donsanchezz / Pikabu
  • Я тоже нашла такие в сыре, обрадовалась, дала детям. А они: «И что с ними делать?» Эх... © noski.comics / Pikabu

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  • Спросила у дочки 12 лет. Она сказала, что это какая-то колонка. © Unknown user / Pikabu

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Конечно, мы можем сколько угодно подшучивать над подрастающим поколением, но у этих ребят часто есть чему поучиться. А они в свою очередь с пониманием относятся к тому, что нам иногда хочется ненадолго погрузиться в атмосферу детства.

Фото на превью except74 / Pikabu
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81-5
AdMe/Народное творчество/20 историй и фото, которые поймем только мы с вами. А нынешние дети — уже нет
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