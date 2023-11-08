20+ родственников, которые не дадут заскучать ни на секунду. Даже если очень захочется
Не всегда семейные отношения складываются как на картинке в глянцевом журнале. К примеру, некоторые из свекровей или тещ могут беззастенчиво пользоваться своим положением, а на каждое возражение заявлять: «Мы же родная кровь!» А о том, что порой творят бывшие супруги или родные братья и сестры, кажется, уже можно отдельную книгу писать.
- Младшему брату мужа 32 года, уже 5 лет живет отдельно. Приехав к родителям, он привез с собой корзину грязного белья и высыпал его перед стиралкой. Я спрашиваю: «А почему он притащил это сюда?» Свекровь преспокойно сообщает: «Ну значит, не успел на неделе постирать». А потом удивляются, что он холостяк. Наверно, он ищет себе копию своей мамы, которая всю жизнь за него стирает и еще дает с собой продукты, хотя зарабатывает всего треть от его зарплаты. © Подслушано / Ideer
- Сплю. Рано утром кошка стала грызть мою ногу. Я не глядя скинул ее в кресло, а оттуда такой крик: «А-а-а!» Глаза открываю — в кресле теща сидит! Я такой: «Наталья Андреевна, что вы тут делаете в 6 утра?», а она в ответ: «Прихожу посмотреть, как вы тут живете. Квартира-то моя, ключи есть». Я возмутился, мол, мало ли в каком виде я сплю, что тут можно высматривать?! А жена с кухни: «Не кричи на маму! Она в гости пришла». В общем, я считаю, что в любом разводе виноваты оба: жена и теща. © J3r1c0 / Pikabu
- Соседка по даче, тетя Нина, рассказала. Вышла ее дочь замуж, жили у него. Тетя Нина привезла молодым яблоки с дачи и положила на блюдо, выставила на стол. Аня, дочка ее, взяла яблоко и ест. Муж ей сделал замечание:
— Аня, почему ты взяла яблоко? Сначала надо маме моей предложить, разрешения у нее спросить, а потом уже есть!
Аня подумала, подумала, да и подала на развод. © Olga Tyunina / Dzen
- Свекровь моей подруги раньше, когда приезжала к ним домой, прямиком мчалась к корзине с грязным бельем. Собирала все в пакеты и везла к себе домой стирать. Говорила, что экономит их воду и порошок. Подруга решила эту проблему весьма изящно — стала прятать белье перед ее визитом. © Подслушано / Ideer
- На мою свадьбу с бывшим мужем приехал из другого города его проблемный дядя со своей семьей, хотя его вообще не звали. Заявил родителям мужа: «Я буду жить у вас до сентября, пока у детей каникулы!», а свадьба, к слову, была в начале июня. Тратиться они ни на что не рассчитывали, ели их еду, оставляли дверь в квартиру открытой и уходили гулять. Долго их пытались выпроводить. В итоге купили им билеты на поезд домой, почти насильно запихнули в машину и отвезли на вокзал, а родственнички взяли и обиделись. © UlyVolodina / Pikabu
- Есть кум у нас, дочку крестил. Неплохой вроде мужик, но вечно все и всех критикует. Если кум у кого-то в гостях, то еды ему мало, шашлык замаринован не с теми приправами и плохо прожарен, напитки отстой, торт не пропитался кремом, и вообще: «Зачем гостей звали, коли накормить нормально не можете?» Все привыкли уже, но иногда бесит. На днях юбилей у мужа был, отмечали небольшой компанией в ресторане. Кум, как и всегда, все обхаял, высказал свое авторитетное мнение по поводу меню, обслуживания и самого места проведения банкета. А по окончании мероприятия попросил у меня пластиковый контейнер, чтобы еды с собой наложить. © mila.shev / Pikabu
- У меня есть очень завистливые родственники. Все началось с того момента, как мы с мужем накопили на маленькую квартиру в столице и переехали туда. Звонит мне тетя и говорит: «Там к тебе Катя едет (ее дочь), забери ее с вокзала, она месяц поживет у тебя, а ты ей город покажешь». Я в шоке, никто даже не спрашивал, есть ли у меня на это время. Но делать нечего, сестре только исполнилось 17 лет, не оставлю же я ее на улице, встретила. Она приехала с огромной сумкой и почти без денег — то есть целый месяц я должна ее спонсировать! Как только мы зашли домой, Катя потребовала, чтобы я заказала суши, а на вечер — пиццу, и еще ей срочно нужен мой ноутбук. Я нажаловалась маме на ее поведение. А через час звонит тетя и начинает орать на меня. Видите ли, мне жалко ребенка покормить, я же каждый день суши ем и пиццами объедаюсь. И вообще, разве я не могу подарить сестре ноутбук? У меня же есть деньги! Я не стала терпеть и сказала, что завтра же отправлю Катечку обратно домой. Родня родней, но совесть нужно иметь. © Палата № 6 / VK
- Свекровь души не чает в сыне, а также иногда промахивается с тактичностью: первый месяц после свадьбы звонила нам раза по 3 на дню и спрашивала, что мы делаем. Муж гаркал: «Блин, мам, в шахматы играем». Потом перед рождением каждого из детей названивала по 5-6 раз в день спросить, не родила ли я уже. Она же любит позвонить посреди дня домой, когда все на работе, чтоб, если вдруг застанет кого-то дома, сообщить с трагизмом в голосе: «Так и знала, что что-то случилось!» Поэтому у нас вошло в привычку не сообщать ей о времени возвращения из отпуска, чтоб не названивала за день до этого и не «беспокоилась, что с нами что-то произошло». Ну и напоследок: часто приходя домой, я видела приготовленный ею салатик для любимого сынули, ровно одну порцию, а мне и детям — фиг с маслом. Но мы ее все равно любим. © Стриж3109 / ADME
- Сыну 4, с мужем я в разводе. Бывшая свекровь попросила дать ей погулять с внуком. Я съездила по делам, вернулась чуть раньше и вижу: ребенок гуляет один на детской площадке. Зову сына, он садится ко мне в машину, я наблюдаю за двором. Через 25 минут чешет свекровь с авоськой и женщиной какой-то, идут, болтают. Дальше наблюдать я не стала, уехала к своей маме на дачу, как и планировала. Первый звонок от заботливой бабуленьки был через 2 с лишним часа после того, как она обнаружила, что внука во дворе нет. Трубку я не брала. Потом бывшая свекровь прислала сообщение: «Ты где, почему не отвечаешь?» Потом маме моей начала написывать. А о том, что внука потеряла, ни слова. И ведь наверняка будет врать, что на минутку отошла, еще и попытается меня виноватой выставить, что я молча сына увезла и не отвечала. © Unknown author / Pikabu
- У нас с сестрой мужа день рождения в один день. Замужем я давно, у нас двое детей. В один год накануне дня рождения супруг сказал, что будем праздновать в доме его матери. Меня это вполне устраивало, мы хорошо общались с родней мужа. Приехали мы к свекрови, и я на секунду потеряла дар речи, когда увидела посередине стола огромный торт с надписью: «С днем рождения, [имя золовки]!» Обо мне — ни слова. Ну ладно. Сели за стол, я вместе со всеми спела поздравительную песню сестре мужа, потом слушала все тосты в ее честь, наблюдала, как ей дарят подарки. Я не ждала ничего особенного, мне хватило бы просто обычного поздравления с днем рождения от кого-либо из семьи мужа. Но — тишина. В итоге мы посидели там пару часов и засобирались домой. Когда мы прощались, свекровь процедила: «А, у тебя же тоже сегодня день рождения», и ушла. Это было началом конца моих хороших отношений с большей частью родни мужа. © Crystal Leigh / Quora
- Я — молодая свекровь, мне всего 39. Муж хорошо зарабатывает, поэтому я могу позволить себе быть домохозяйкой и заниматься волонтерством. Старшему сыну 22 года, он влюбился. Его пассия не нравится мне категорически, но я стараюсь быть вежливой ради сына. Почему я ее невзлюбила? Из-за ее поведения. Например, решили они пожениться. Когда я вручила ей свадебный подарок от нас с мужем, невестка заявила: «Это от вашего мужа подарок, а не от вас — вы ж не зарабатываете». Рассказала об этом сыну — ноль реакции. А вчера вечером мы собрались всей семьей у нас дома, я наготовила вкусняшек. Пока накрывала на стол, невестка съязвила: «Неудивительно, что вы хорошо готовите, чем вам еще заниматься-то?» Я вышла из себя и отчеканила, что либо она относится ко мне с уважением, либо убирается из моего дома. Девушка начала рыдать, мой сын встал на ее сторону. А в чем я не права-то? © ForsakenWolverine444 / Reddit
- Когда мне было 12, у моей тети родился первый ребенок. Через год родня собралась на семейном торжестве, и все как-то сразу решили, что присматривать за малышом должна я. Ну ладно, понянчилась. Потом дети появились у других родственников, и всегда меня заставляли с ними возиться. Проблема в том, что я вообще не люблю малышей. Сейчас их четверо — с 2 до 5 лет. На прошлой неделе мы всей семьей выбрались на выходные на природу. Только я приехала — на меня сразу же навесили детей. Я посмотрела на родственничков и сказала, что возиться с ними не планирую, взяла книгу и пошла на пляж. Когда я вернулась, мои тети снова пытались спихнуть на меня свой детский сад и уехать в ресторан, но я сказала, что работать няней не буду. И теперь вся моя семья (кроме родителей и брата) говорит, что я просто испортила всем отдых. © TheOriginalToaster / Reddit
- Однажды к нам на 4 дня приехала тетя мужа. Женщина приятная, активная. Я с ней целый день гуляла по городу, а ночью работала. Легла под утро. Только уснула — она меня будит: «Просыпайся, я уже овес запарила». Зачем, спрашиваю, овес запаривать в 5:30 утра. Тетя: «Так день надо начинать с пользой!» Чтоб ты провалилась, думаю. Выползла с ней на кухню, сделала себе чай, сижу, в глазах туман, а тетя выспалась, полна энергии и собирается весь день лепить пельмени. Я не ем пельмени, естественно, и лепить их не умею. Еле дождалась открытия магазина, закупила ей все и поехала к подружке спать. Тете сказала, что по работе. Так и жили 4 дня: ночью я работала, с утра развлекала тетю и уезжала к подруге. Тетя отбыла довольная. Я сказала мужу, что если она еще раз навестит нас, на меня пусть не рассчитывают, я поживу где-нибудь в другом месте. © Татьяна Лобанова / ADME
- В детстве был у меня кот Фантомас. Оба мои родителя занялись написанием диссертаций и все время куда-то уезжали, ко мне бабушку приставили. Она сразу невзлюбила своенравного кота, и однажды мой любимец пропал (это бабушка его в мешке унесла и где-то бросила). Я перестала есть, ходить в школу, просто лежала и плакала. Бабка испугалась, вызвала маму, но мне это не помогало. А через пару недель мой Фантомас сам пришел, худой и облезлый, но пришел! Мама больше никогда не оставляла меня с бабушкой. © Алена / ADME
- Когда мы с будущим мужем сказали его родителям, что хотим пожениться, свекровь заявила сыну: «Тебе нужна более молодая и симпатичная невеста!» После рождения нашей дочери она объявила, что больше детей нам точно не надо. Когда у нас родился сын, она заявила: «Ну хватит уже плодить непонятно кого!» Чтобы сохранить брак, мы решили переехать от нее подальше, и за это мама мужа обвинила меня в том, что я отняла у нее сына. 3 года мы не общались. Потом я решила все же сделать первый шаг, позвонила ей на День матери и сказала: «Спасибо вам за то, что воспитали хорошего человека, ведь ваш сын — замечательный папа и отличный муж». И в этот момент она наконец-то признала, что я ей нравлюсь. © Ruth Norris Pinz / Quora
- Моя маман раньше имела ключи от моей квартиры, пока я не устал находить вещи не на своих местах. Однажды я специально спрятал бутылку с недешевым напитком в коробку из-под кроссовок и запихнул все это в самый верхний дальний угол шкафа. На днях звонит маман: «Я там кое-что нашла у тебя в коробке. Ты что, от меня что-то прячешь?» Я обалдел просто! Спрашиваю: «А почему ты лазишь по моим вещам?», а в ответ: «А чего такого?» Забрал я у мамы ключи от греха подальше. Мой дом — мои правила. © Kondykov / Pikabu
- Для меня одно из самых страшных испытаний материнства — это постоянное чувство вины, которое прямо с роддома навязывают нам все, кому не лень. Свекровушка заходит помогать с ребенком и зудит: «Ты неправильно кормишь. Грудь надо мыть хозяйственным мылом и перед кормлением, и после. Ты сыночка моего не забываешь кормить? А вот я когда родила, вообще белье в проруби стирала, а вы зажрались». Золовка раздает абсолютно бесполезные советы. Все стараются ткнуть тебя носом в твою абсолютную несостоятельность. И ты, без того офигевшая от родов, бессонных ночей и орущего младенца, действительно начинаешь сомневаться, плачешь и терзаешь себя мыслями: «Какая же я плохая мать. Что же со мной не так?!» А все так, девоньки. Что-то не так с бабушками, которые забыли, как были мамами. © #щастьематеринства / VK
- Муж знакомой ушел к другой женщине, у которой было трое детей. Все финансы направил в новую семью, алименты с серой зарплаты платил мизерные, и мама растила дочь, не вылезая из кредитов: один выплачивала, другой брала. Форма, канцелярия, ноутбук, поездки на соревнования — все с кредитных денег. Если звонила бывшему с просьбой финансовой помощи, он всегда отказывал или давал прям копейки. Девочка выросла, закончила школу с золотой медалью. Отца тоже позвали на награждение. Такая гордость у мужика была: «Вот я какую дочь вырастил!», хотя он ушел из семьи, когда ребенок был в первом классе. Отец-молодец. © kakzovyt / Pikabu
- Мой дедушка мечтал быть актером, всю жизнь интересовался театром, прекрасно разбирался в опере и балете, даже переписывался со многими артистами, обсуждая их роли. Когда он закончил школу, то отправил документы в какое-то театральное училище. Когда пришло письмо с подтверждением о приеме, его родители скрыли это и сказали, что нужно поступать в медицинский, ведь актер — это не профессия, вот врач — другое дело. В общем, врачом дед стал очень хорошим, довольно известным в своей области. Но мечта так и осталась мечтой. © Predvoditel / Pikabu
- Меня свекровь бывшая невзлюбила. Когда мы еще только встречались с бывшим мужем, приехали к ней на ужин. Она приготовила перцы фаршированные, в которых мясо реально было не прожевать. Я возьми и скажи, что добавила бы туда мелко порезанный лук и пару яичек, а сухари вообще добавлять бы не стала. Она уже тогда обиделась, а после свадьбы стало и того хуже. Однажды мы гостили с мужем у свекрови, я нажарила блинчиков и позвала младшего брата мужа к столу, а он крикнул: «Мамину резину есть не буду, не умеет она блины готовить». Потом узнал, что я готовила, умял почти все. Свекровь рвала и метала. И в итоге, когда я была на 5 месяце беременности, она позвонила моей маме и сказала, что рано нам детей заводить, мол, она нашла врача, который вызовет искусственные роды, но за это нужно заплатить, и она даже на это готова. Мама ее послала подальше. Но все-таки свекровь сумела «вразумить» своего сыночка, и когда я уехала рожать, он собрал вещички и уехал к маме, сказав мне, что рано ему быть отцом. Развелись. © Рина / ADME
- Мои родители всегда баловали старшую сестру. На праздники нам дарили обычную одежду и книги, а ей — телефоны, MP3-плееры, дизайнерские шмотки. Теперь ее дети — мальчики 13 и 16 лет — любимые внуки у наших родителей, их тоже балуют. И вот собрались мы встречать новый год. Моя мама принесла «особые» подарки для любимых внуков от любимой дочки — новый телефон, планшет и несколько подарочных карт. Моим детям было все равно, но 14-летняя племяшка Эвелина (дочь брата) очень расстроилась. Старший из парней заявил: «Ой, да скажи спасибо, что тебе вообще что-то подарили!» Тут уже я разозлилась. Я написала мужу (он опаздывал), чтоб он зашел в магазин и купил что-нибудь дополнительно для Эвелины. Он пришел и подарил ей крутой ноутбук, телефон последней модели, графический планшет, приставку, большой набор конструктора и несколько подарочных карт на сумму более $ 1 тыс. Она была в восторге! Моим племянникам мы подарили дизайнерскую обувь и $ 50 наличными. Они такие: «И это все?!» Муж сказал, что они должны быть благодарны за полученные подарки. Мама обвинила нас в том, что мы испортили детям праздник. Ну мы уехали домой. А потом родители мужа, узнав о ситуации, пригласили семью брата к себе и подарили им еще и поездку в Диснейленд. Так-то. © notmamasfavourite / Reddit
- Я — практикующий медбрат, моя невеста заканчивает ординатуру. Мы живем вместе уже несколько лет, свадьбу планируем через полгода. На новый год мы с невестой ездили к моим родителям, где собралась вся семья, включая трех моих братьев и сестер и их детей. За ужином мама завела пластинку о том, как она рада, что мы наконец-то поженимся и ей больше не будет неловко перед людьми. И мой отец заявил, что гордится тремя старшими детьми, которые живут в законном браке. Моей невесте было очень неловко все это слушать. Я не выдержал и говорю: «Представляете, читал тут историю об одном недоношенном ребенке. Он родился почти на 3 месяца раньше срока с весом около 730 граммов — маленький, конечно, но врачи надеются его выходить. Мам, пап, а вы помните, ваш старший сын родился аж на 4 месяца раньше срока, но весил более 4 кг — вот вам повезло-то!» Родители сидели с такими лицами, что словами не передать. После ужина они сказали мне, что не стоит лезть не в свое дело. Я ответил, что жду того же самого и от них. © SupermarketFair3341 / Reddit
- У подруги обнаружили непереносимость глютена. Ее 6-летней дочке это тоже передалось, увы. Мучное им нельзя. Но свекровь все норовит накормить малышку то булочкой, то хлебом. На слова: «Ей же нельзя, у нее же аллергия!» отмахивается: «Глупости, наши гены сильные, все нормально будет». © Lidiya Ivanova / ADME
- Суббота, дел никаких нет, муж в командировке. Лежу на диване, ничего не делаю. Тут звонит свекровь и ставит перед фактом: через 20 минут будет у меня. В магазин сходить не успею, приготовить — тоже, из еды в доме — только вчерашние макароны. Решила достать из морозилки пельмени и выдать их за свои. Свекровь, попробовав их, тут же начала хвалить, мол, тесто какое хорошее, мясо вкусное, сразу видно, что все домашнее, не то что эта магазинная дрянь. Было стыдно, но не очень. © Подслушано / Ideer
Впрочем, случается и так, что только-только мы наладим отношения с родственниками, как тут же начинаются разборки с соседями. И вот вам в доказательство подборка историй о людях, жить рядом с которыми все равно что каждый день купаться в речке с крокодилами
AdMe/Народное творчество/20+ родственников, которые не дадут заскучать ни на секунду. Даже если очень захочется
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