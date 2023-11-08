20+ родственников, которые не дадут заскучать ни на секунду. Даже если очень захочется

Не всегда семейные отношения складываются как на картинке в глянцевом журнале. К примеру, некоторые из свекровей или тещ могут беззастенчиво пользоваться своим положением, а на каждое возражение заявлять: «Мы же родная кровь!» А о том, что порой творят бывшие супруги или родные братья и сестры, кажется, уже можно отдельную книгу писать.

Впрочем, случается и так, что только-только мы наладим отношения с родственниками, как тут же начинаются разборки с соседями. И вот вам в доказательство подборка историй о людях, жить рядом с которыми все равно что каждый день купаться в речке с крокодилами