20+ садоводов, которые такое вырастили, что хоть стой, хоть падай, хоть «Караул!» кричи
Огород, даже небольшой, требует самоотдачи и постоянного ухода. И да, бывает очень обидно, когда ты все лето сажаешь, поливаешь, пропалываешь и удобряешь его, а в результате получаешь всего 3 жалкие морковины. А у кого-то, наоборот, вырастают такие гигантские фрукты и овощи, что ими целую деревню можно накормить. Но каким бы ни получился урожай: скромным, огромным или даже странным, им всегда хочется похвастаться.
«Дочь посадила арбуз. Сначала подумали, что он не прижился, а потом растение стало огромным и вот что выдало. Это вообще нормально?»
- Да раньше все арбузы именно так и выглядели. © FractalAnima / Reddit
- В 70-е годы, когда я был ребенком, были только вот такие длинные арбузы, не круглые. © Fighting_Patriarchy / Reddit
«Мой рекордсмен»
«И куда мне теперь девать только всю эту редиску?»
«Собрал урожай помело»
«Просто обязан был показать, какую фиолетовую морковину я вытащила с грядки»
«Представляю свой первый урожай картофеля с огорода на балконе»
«Вместо семян у моего перца внутри образовались перчики»
«Вот это размер! Длина 43 и 44,5 см соответственно»
«После опыления прошло 53 дня, тыква весит 160 кг»
«Каждый початок нашей кукурузы — сюрприз. Никогда не знаешь, что там окажется под листьями»
«Мой урожай крыжовника с 3 кустов. Спасибо шелкопряду»
«Все мои помидоры выглядят вот так. Я даже не злюсь, они потрясающие»
«Вырастила кабачок размером с моего кота»
«Посадил кукурузу просто ради интереса и так радовался урожаю. А потом я увидел это»
«Мой необыкновенный урожай. Из одной семечки, посаженной в феврале, к концу лета я получил сразу 23 красных перчика Хабанеро»
«Посадила в прошлом году тыкву „Гигант“. Как вам размер гиганта в сентябре?»
«Наконец-то закончен сбор нашего чудовищного урожая брокколи»
«Кто-нибудь знает, что не так с моей кукурузой?»
- Это грибок, его называют кукурузной головней. В Мексике это деликатес. © drawerdrawer / Reddit
Помидор-мутант
«Я вырастил перец размером с арбуз»
«Кто знает, почему у меня баклажаны выросли не фиолетовыми, а белыми?»
- Да потому что это белый сорт баклажанов. © Nahcotta / Reddit
Кстати, до селекции всем нам хорошо знакомые фрукты и овощи выглядели совершенно иначе. К примеру, огурцы были колючими, как кактусы, а морковь имела фиолетовый цвет.
Фото на превью OneArmNiner / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ садоводов, которые такое вырастили, что хоть стой, хоть падай, хоть «Караул!» кричи
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