20+ садоводов, которые такое вырастили, что хоть стой, хоть падай, хоть «Караул!» кричи

Огород, даже небольшой, требует самоотдачи и постоянного ухода. И да, бывает очень обидно, когда ты все лето сажаешь, поливаешь, пропалываешь и удобряешь его, а в результате получаешь всего 3 жалкие морковины. А у кого-то, наоборот, вырастают такие гигантские фрукты и овощи, что ими целую деревню можно накормить. Но каким бы ни получился урожай: скромным, огромным или даже странным, им всегда хочется похвастаться.

«Дочь посадила арбуз. Сначала подумали, что он не прижился, а потом растение стало огромным и вот что выдало. Это вообще нормально?»

Да раньше все арбузы именно так и выглядели. © FractalAnima / Reddit

В 70-е годы, когда я был ребенком, были только вот такие длинные арбузы, не круглые. © Fighting_Patriarchy / Reddit

«Мой рекордсмен»

«И куда мне теперь девать только всю эту редиску?»

«Собрал урожай помело»

«Просто обязан был показать, какую фиолетовую морковину я вытащила с грядки»

«Представляю свой первый урожай картофеля с огорода на балконе»

«Вместо семян у моего перца внутри образовались перчики»

«Вот это размер! Длина 43 и 44,5 см соответственно»

«После опыления прошло 53 дня, тыква весит 160 кг»

«Каждый початок нашей кукурузы — сюрприз. Никогда не знаешь, что там окажется под листьями»

«Мой урожай крыжовника⁠⁠ с 3 кустов. Спасибо шелкопряду»

«Все мои помидоры выглядят вот так. Я даже не злюсь, они потрясающие»

«Вырастила кабачок размером с моего кота»

«Посадил кукурузу просто ради интереса и так радовался урожаю. А потом я увидел это»

«Мой необыкновенный урожай. Из одной семечки, посаженной в феврале, к концу лета я получил сразу 23 красных перчика Хабанеро»

«Посадила в прошлом году тыкву „Гигант“. Как вам размер гиганта в сентябре?»

«Наконец-то закончен сбор нашего чудовищного урожая брокколи»

«Кто-нибудь знает, что не так с моей кукурузой?»

Это грибок, его называют кукурузной головней. В Мексике это деликатес. © drawerdrawer / Reddit

Помидор-мутант⁠⁠

«Я вырастил перец размером с арбуз»

«Кто знает, почему у меня баклажаны выросли не фиолетовыми, а белыми?»

Да потому что это белый сорт баклажанов. © Nahcotta / Reddit