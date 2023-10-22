20+ счастливчиков, которые вылетели из секонд-хенда с классной покупкой и улыбкой во все лицо

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Охотники за уникальными вещами знают, что секонд-хенды и барахолки — это самые подходящие места для поиска. Здесь они умудряются приобретать брендовые вещи и даже драгоценности. И да, чтобы найти свое «сокровище», порой приходится перебирать кучу вещей. Но именно это и делает его особенно ценным.

«Убирала я в секонд-хенде и вон что нашла в мусорном ведре»

«Видимо, кто-то подумал, что это какая-то никому не нужная ерунда, а это ведь дорогая дизайнерская ваза».

«Увидела, что у этой брошки есть маленькое клеймо с пробой. Купила ее и почистила, теперь она такая яркая»

«Не могу поверить! Мне попалась оригинальная винтажная сумка Christian Dior за $ 3. Не терпится привести ее в порядок и начать носить»

«Обнаружила сегодня на распродаже браслет с твердыми духами. Собираюсь очистить его и наполнить своими»

«Кстати, духи в браслете все еще довольно сильно пахнут пудрой, а ведь этой вещице уже лет 50–60».

«Платье Armani за $ 8? Конечно же, я его купила. В магазине на вешалке оно выглядело скучненьким, но потом я пощупала ткань и посмотрела на бирку»

«Мое сокровище до и после чистки. Не знаю, что тут за камень, но он очень красивый»

«Купила винтажный чайный сервиз всего за $ 4»

«Урвал эту брошь в виде божьей коровки из 18-каратного золота с бриллиантами за $ 3»

«Смотрите, какой я отыскала классный японский кошелек 60-х годов. Он расшит бисером вручную»

«Что может быть лучше, чем найти идеальное летнее платье Laura Ashley? Найти два таких!»

«Посмотрите, какую симпатичную сумку купила. Мне 55 лет, и я просто не могла пройти мимо»

«Мне попался браслет с рубинами и бриллиантами, он стоил всего $ 15. Я повторяла „Не может быть!“ снова и снова»

«Наконец-то заполучила лампу Tiffany, которую столько лет искала. Как же я счастлива!»

«Приобрела эти супермилые сапожки за $ 10. Моя 84-летняя подруга в них просто влюбилась»

«Долго искала вечернее платье для важного мероприятия на работе»

«В обычных магазинах вообще ничего подходящего не было. Пошла в секонд-хенд и сразу нашла идеальное платье».

«Обнаружил ожерелье из золота с бриллиантом за $ 3»

«Отыскала идеальные столы для своей гостиной»

«Урвала сегодня очень дорогие дизайнерские свечи всего за $ 6»

«Купила эту винтажную латунную рамку несколько месяцев назад и наконец-то нашла для нее идеальную вышивку»

«Купила это кольцо за копейки. Оно было настолько грязным, что камень выглядел как обычная стекляшка»

«В магазине понятия не имели, что это вообще-то натуральный сапфир».

«Люди вот деньги в карманах находят, и я вон что. Как перестать смеяться?»