20 счастливчиков, которые вышли из секонд-хенда с полными пакетами новогоднего настроения
На Новый год деньги улетают просто махом. Это и немудрено, ведь нужно украсить дом, позаботиться о праздничном столе, а, главное, купить всем подарки. Но герои нашей статьи не захотели тратить все до копейки или залезать в долги и решили поискать нужные вещи в комиссионках. И знаете, они действительно нашли там отличные вещицы.
«Искала подарки сыну на Рождество и обнаружила этот огромный набор „Тачек“»
«На новый у меня бы денег точно не хватило, а этот стоил чуть больше $6. Поскорее бы его подарить».
«Нашел винтажную машину для своей племяшки 1,5 лет. Благодаря секонд-хенду я стану самым крутым дядей на Рождество»
- Вау! Я взрослая женщина, но я хочу эту машину. Ты точно будешь героем праздника. © dcmaven / Reddit
«Вот честно, никогда не была любительницей рождественских украшений, но для этой штуковины сделала исключение»
«Понятия не имею, что это вообще такое, но она мне нужна».
«Купили елку за $36. А ведь такие же в обычных магазинах все еще продаются за $300. И огоньки, и украшения тоже из секонд-хенда»
«Купил эту винтажную керамическую елочку для своей мамы, у нее когда-то была такая»
«Хотел купить жене термокружку Stanley»
«Но в обычных магазинах они стоят по $45, а в интернет-магазинах еще дороже. Но я нашел пару совершенно новых кружек в секонд-хенде».
«Мой ребенок не позволил бы мне уйти без этой штуковины»
«Нашла милейшее новогоднее украшение всего за $4»
«Быть родителем во время праздников — это покупать Барби в секонд-хендах и одевать их в наряды из фикс-прайса, чтобы не разориться»
- Это гениально. Мои родители часто покупали нам игрушки на местных гаражных распродажах. © miramaxe / Reddit
«На прошлой неделе мы купили в секонд-хенде елочные украшения»
«Моя мама нашла это милое музыкальное яйцо. Оно проигрывает 12 песен и светится»
«Жена похудела на 50 кг, и я решил подарить ей новый гардероб. Только несколько вещей ей вообще не понравились, какие-то оказались слишком большими, но 75% всего подошло»
- Я бы никогда не позволила мужу выбирать мне одежду. © organizeeverything / Reddit
«Мне приглянулась роскошная карусель, но она стоила $400»
«Вчера я зашла в комиссионку, и там как раз выставили эту карусель за $15. Это более старая версия, но я так счастлива!»
«Все, что на мне надето, было куплено в комиссионке. Украшения на елке тоже оттуда»
«У меня нет слов! Нашла посуду Anthropologie в местном секонд-хенде. В этом году я покупаю все рождественские подарки только здесь»
«Давно искал я такую елку, но платить за нее $300 вообще не хотелось. Но вчера я нашел ее в своем местном секонд-хенде. Обалдеть, она стоила там всего $3»
«Да это просто рождественское чудо какое-то. Я просто завизжала от восторга, когда наткнулась на этот свитер. И он стоил всего 50 центов»
«Купила подарок для подруги, которая любит странных кукол»
«Да я просто в восторге была, когда нашла 2 коробки этих очень хрупких украшений. Такие же когда-то висели на елке у моей бабушки»
«Нашла елочку, которая ну просто вылитая я в этом году. Обожаю ее»
- Как перестать смеяться? А вообще елка классная. © ParkConsistent8101 / Reddit
Ну а что, елочка действительно симпатичная и атмосферная. Но рядом с ней как будто бы не хватает котика, который бы мечтательно смотрел на этот новогодний шарик. Ведь мурлыки те еще любители всяческих украшений.