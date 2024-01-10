20 счастливчиков, которые вышли из секонд-хенда с полными пакетами новогоднего настроения

На Новый год деньги улетают просто махом. Это и немудрено, ведь нужно украсить дом, позаботиться о праздничном столе, а, главное, купить всем подарки. Но герои нашей статьи не захотели тратить все до копейки или залезать в долги и решили поискать нужные вещи в комиссионках. И знаете, они действительно нашли там отличные вещицы.

«Искала подарки сыну на Рождество и обнаружила этот огромный набор „Тачек“»

«На новый у меня бы денег точно не хватило, а этот стоил чуть больше $6. Поскорее бы его подарить».

«Нашел винтажную машину для своей племяшки 1,5 лет. Благодаря секонд-хенду я стану самым крутым дядей на Рождество»

Вау! Я взрослая женщина, но я хочу эту машину. Ты точно будешь героем праздника. © dcmaven / Reddit

«Вот честно, никогда не была любительницей рождественских украшений, но для этой штуковины сделала исключение»

«Понятия не имею, что это вообще такое, но она мне нужна».

«Купили елку за $36. А ведь такие же в обычных магазинах все еще продаются за $300. И огоньки, и украшения тоже из секонд-хенда»

«Купил эту винтажную керамическую елочку для своей мамы, у нее когда-то была такая»

«Хотел купить жене термокружку Stanley»

«Но в обычных магазинах они стоят по $45, а в интернет-магазинах еще дороже. Но я нашел пару совершенно новых кружек в секонд-хенде».

«Мой ребенок не позволил бы мне уйти без этой штуковины»

«Нашла милейшее новогоднее украшение всего за $4»

«Быть родителем во время праздников — это покупать Барби в секонд-хендах и одевать их в наряды из фикс-прайса, чтобы не разориться»

Это гениально. Мои родители часто покупали нам игрушки на местных гаражных распродажах. © miramaxe / Reddit

«На прошлой неделе мы купили в секонд-хенде елочные украшения»

«Моя мама нашла это милое музыкальное яйцо. Оно проигрывает 12 песен и светится»

«Жена похудела на 50 кг, и я решил подарить ей новый гардероб. Только несколько вещей ей вообще не понравились, какие-то оказались слишком большими, но 75% всего подошло»

Я бы никогда не позволила мужу выбирать мне одежду. © organizeeverything / Reddit

«Мне приглянулась роскошная карусель, но она стоила $400»

«Вчера я зашла в комиссионку, и там как раз выставили эту карусель за $15. Это более старая версия, но я так счастлива!»

«Все, что на мне надето, было куплено в комиссионке. Украшения на елке тоже оттуда»

«У меня нет слов! Нашла посуду Anthropologie в местном секонд-хенде. В этом году я покупаю все рождественские подарки только здесь»

«Давно искал я такую елку, но платить за нее $300 вообще не хотелось. Но вчера я нашел ее в своем местном секонд-хенде. Обалдеть, она стоила там всего $3»

«Да это просто рождественское чудо какое-то. Я просто завизжала от восторга, когда наткнулась на этот свитер. И он стоил всего 50 центов»

«Купила подарок для подруги, которая любит странных кукол»

«Да я просто в восторге была, когда нашла 2 коробки этих очень хрупких украшений. Такие же когда-то висели на елке у моей бабушки»

«Нашла елочку, которая ну просто вылитая я в этом году. Обожаю ее»

Как перестать смеяться? А вообще елка классная. © ParkConsistent8101 / Reddit