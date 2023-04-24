20 «счастливчиков», которых, видно, в понедельник мама родила
Бывает, мы встаем не с той ноги. В такие дни можно случайно уснуть в очках и сломать их во сне, столкнуться с недобросовестными работниками или получить в посылке не то, что ожидалось. Главное, не унывать, а уметь превратить свои неудачи в шутку для других.
«Купила босоножки. Утром, спеша на работу, надела и пошла. Как бывает с новой обувью, присутствовал легкий дискомфорт. Но я не чувствовала подвоха. Глаза мне раскрыл муж. Он смеялся. Долго»
«Заселилась в гостиничный номер, а тут такое»
«Упала совершенно новая палитра теней для век, и единственный оттенок, который разбился, назывался „Невезучий“»
«Пазл с грибами из 999 деталей завершен»
«Мой дом находится на ремонте, и меня заверили, что потребуется всего 2 дня, чтобы перекрыть крышу и, мол, ничего не намокнет»
«Строитель сказал, что это именно та краска для стен»
«После переезда я достал свой зеркальный фотоаппарат, и вот»
«Уронил банку, когда красил ванную комнату»
«Прошлой ночью заснул в очках. Это моя единственная пара, и сейчас у меня нет денег на новые. Отличное начало недели»
«Купили набор для душа. Когда сантехник открыл его, в нем не было душа, а вместо него были старые краны»
«И ключ застрял в таком положении»
«Моя девушка делала браслеты, а кошка уронила все резинки со стола»
Когда объяснение загадочного оказывается простым
- Ночью начиталась мистики, лежу, уснуть не могу. Живу одна. Тут включается стиральная машина. Моему ужасу нет предела! Залезла под одеяло. Высунулась, только когда соседи снизу прибежали и начали кричать, что я их заливаю. Оказалось, трубу в туалете прорвало и это огромный поток воды издавал такой шум. © Подслушано / Ideer
«Заказал защитный экран для своего телефона, и, когда открыл посылку, внутри оказалось вот это»
«Муж был без работы уже 9 месяцев. Наконец-то нашел. Через 5 минут после начала рабочего дня он споткнулся о ковер и сломал ногу»
«Оставила окно в ванной открытым на 3 недели. И пока меня не было дома, птица свила гнездо в раковине»
«Они забыли добавить некоторые ключевые ингредиенты в мою пиццу»
«Хотел, чтобы волосы сбрили как бы кругу, а получил это»
«Заскочила в душ, а этот парень каким-то образом забрался сюда»
Будни молодого отца
- Сегодня утром подбирал игрушки дочери, ей годик, она играла на диване. Тут замечаю, что она вот-вот упадет на пол. Броском а-ля кобра кидаюсь ее ловить. Открываю глаза — я в метро, вскочил с сиденья и держу мужика за куртку. Как мне было стыдно и смешно одновременно, описать нереально. © Vejkeee / Pikabu
Потерпеть фиаско может кто угодно. Наши статьи тому доказательство:
Фото на превью Gertrude / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20 «счастливчиков», которых, видно, в понедельник мама родила
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