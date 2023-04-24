20 «счастливчиков», которых, видно, в понедельник мама родила

Бывает, мы встаем не с той ноги. В такие дни можно случайно уснуть в очках и сломать их во сне, столкнуться с недобросовестными работниками или получить в посылке не то, что ожидалось. Главное, не унывать, а уметь превратить свои неудачи в шутку для других.

«Купила босоножки. Утром, спеша на работу, надела и пошла. Как бывает с новой обувью, присутствовал легкий дискомфорт. Но я не чувствовала подвоха. Глаза мне раскрыл муж. Он смеялся. Долго»

«Заселилась в гостиничный номер, а тут такое»



«Упала совершенно новая палитра теней для век, и единственный оттенок, который разбился, назывался „Невезучий“»

«Пазл с грибами из 999 деталей завершен»

«Мой дом находится на ремонте, и меня заверили, что потребуется всего 2 дня, чтобы перекрыть крышу и, мол, ничего не намокнет»

«Строитель сказал, что это именно та краска для стен»

«После переезда я достал свой зеркальный фотоаппарат, и вот»

«Уронил банку, когда красил ванную комнату»

«Прошлой ночью заснул в очках. Это моя единственная пара, и сейчас у меня нет денег на новые. Отличное начало недели»

«Купили набор для душа. Когда сантехник открыл его, в нем не было душа, а вместо него были старые краны»

«И ключ застрял в таком положении»

«Моя девушка делала браслеты, а кошка уронила все резинки со стола»

Когда объяснение загадочного оказывается простым

Ночью начиталась мистики, лежу, уснуть не могу. Живу одна. Тут включается стиральная машина. Моему ужасу нет предела! Залезла под одеяло. Высунулась, только когда соседи снизу прибежали и начали кричать, что я их заливаю. Оказалось, трубу в туалете прорвало и это огромный поток воды издавал такой шум. © Подслушано / Ideer

«Заказал защитный экран для своего телефона, и, когда открыл посылку, внутри оказалось вот это»

«Муж был без работы уже 9 месяцев. Наконец-то нашел. Через 5 минут после начала рабочего дня он споткнулся о ковер и сломал ногу»

«Оставила окно в ванной открытым на 3 недели. И пока меня не было дома, птица свила гнездо в раковине»

«Они забыли добавить некоторые ключевые ингредиенты в мою пиццу»

«Хотел, чтобы волосы сбрили как бы кругу, а получил это»

«Заскочила в душ, а этот парень каким-то образом забрался сюда»

Будни молодого отца