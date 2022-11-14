20+ семейных людей рассказали, что помогло сделать их брак не испытанием, а увлекательным путешествием

Некоторые люди стремятся создать семью, другие же, напротив, всячески этого избегают. И, к сожалению, мало кто может сказать, что именно ждет пару после свадьбы. Но мы нашли в сети советы пользователей, которыми они делятся с теми, кто еще не связал себя узами брака.