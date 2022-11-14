20+ семейных людей рассказали, что помогло сделать их брак не испытанием, а увлекательным путешествием
Некоторые люди стремятся создать семью, другие же, напротив, всячески этого избегают. И, к сожалению, мало кто может сказать, что именно ждет пару после свадьбы. Но мы нашли в сети советы пользователей, которыми они делятся с теми, кто еще не связал себя узами брака.
- Дядя моей жены излагал нам свою «теорию брака». Многие люди считают, что после свадьбы молодожены становятся одним целым. Но, по его мнению, это нездоровая ситуация. Лучше думать об этом так: двое людей остаются отдельными личностями, но появляется 3-й элемент — «мы», как нечто совместное. И каждый из трех нуждается в заботе и любви. Это был самое полезное рассуждение из тех, что я слышал. © HauntedCemetery / Reddit
- Ваши личные проблемы в браке станут общими. Так что лучше поработать над собой еще до свадьбы. Ради себя и партнера. © happyharborgirl / Reddit
- Не скрывайте от супруга секреты, мнения, желания. Так вы скрываете собственное «я», которое с каждым разом будет все труднее и труднее проявить. © Unknown author / Reddit
- Ваши отношения после свадьбы не изменятся. Но может измениться отношение окружающих людей к вам. Теперь, когда вы официальная ячейка общества, все считают, что вы будете следовать стереотипам («А жена тебе разрешит?») и вам можно задавать некорректные вопросы («Когда ты уже подаришь ему ребенка?»). Мои знакомые перестали интересоваться мной: теперь им интересно, чем занимается мой муж. © _Kay_Tee_ / Reddit
- В общем, 2 одеяла на супружеском ложе — это прямо тема. Мы с партнером — мерзляки, и нам обоим нравится собственное пространство в кровати. У каждого из нас есть свое одеяло, и мы очень легко засыпаем. © FifiLaFifi / Reddit
- На заметку: супругам можно спать в разных кроватях и даже в разных комнатах. Я вот храплю, а жена любит занимать всю кровать. К тому же я встаю раньше, чем она. Мы спим в разных комнатах, и оба очень довольны. © KKalonick / Reddit
- В браке вы должны выступать не друг против друга, а друг с другом против проблем. © Capital_Ad_2489 / Reddit
- Моя знакомая с раннего возраста ставила себе цель — выйти замуж и родить детей. Ни о чем другом она не думала. В итоге она выросла и вышла замуж за первого парня, который согласился. Я приехал к ней через несколько дней после свадьбы и спросил, как ей семейная жизнь. С растерянностью в голосе она ответила: «Да точно так же, как и жить вместе. Я думала, что будет по-другому». © Yanigan / Reddit
- Ты никогда не женишься только на девушке: ты женишься на всей ее семье. © Green-Mango-More / Reddit
- Раньше я долго искала «вторую версию себя» противоположного пола. Но мы с мужем увлекаемся разными вещами и дополняем друг друга. А наши отношения построены на общих целях и ценностях. © BriarAndRye / Reddit
- Да это вообще круто — иметь разные хобби. Всем иногда нужно заниматься своими личными делами, к тому же партнер может рассказать вам что-то новое. Я вот, например, не так заинтересован в стекольном искусстве, как моя жена. Но мне нравится наблюдать, как она с горящими глазами занимается своим хобби, и интересны ее рассказы о нем. А она, в отличие от меня, равнодушна к садоводству. Но всегда готова съесть что-нибудь с огорода. А мне иногда нужно просто погулять в саду или в магазине для садоводов. © marmosetohmarmoset / Reddit
- Я замужем уже 20 лет и честно признаюсь, что не считаю брак чем-то уж очень трудным. На самом деле моя жизнь стала лучше. Но это только потому, что мы с мужем — одна команда: каждый старается сделать жизнь другого лучше и счастливее. © SnappyCappie / Reddit
- Не следите за тем, кто и что делает. Например, если вы помыли посуду, то не надо высчитывать, сколько раз, чтобы потом супруг «вернул должок». Просто делайте по дому то, что нужно. © Jack***JJ88 / Reddit
- Это нормально — выстраивать отношения так, как хочется вам самим. Не парьтесь по поводу чьих-то стандартов или стереотипов. Вам нравится заниматься чем-то отдельно друг от друга? Отлично! Вам по 40 с хвостиком, и вы любите рубиться вместе в видеоигры? Вперед! Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, что не нужно пытаться стать какой-то идеальной женой. Мы с мужем живем так, как сами хотим, и я счастлива. © readyplayer_zero / Reddit
- Когда я говорю: «Мне нужно посоветоваться с женой», — это не значит, что я буду просить у нее разрешения. Это значит, что мы с ней одна команда и принимаем решение вместе. К тому же я могу порой что-то забыть, а супруга всегда все помнит. © Salty-Director538 / Reddit
- Не нужно тратить на свадьбу несусветную сумму. Это всего лишь 1 день, и он очень быстро закончится. Лучше отложите эти деньги. Потом потратите на дом или сделаете сбережения, которые понадобятся в будущем. © DrPeterVankman / Reddit
- Никогда не переставайте ходить на свидания друг с другом. Даже будучи в браке, нужно научиться находить время и корректировать свои планы, чтобы провести время с партнером. В этом плане все должно быть так же, как до свадьбы. © anengineerandacat / Reddit
- Мы женаты 29 лет. Нет в браке моих или ее денег — есть общие. Поэтому если по мне бахнул кризис среднего возраста и я купил крутую тачку, то получается, что моя жена купила ее вместе со мной. Все крупные финансовые расходы должны быть согласованы. © Charming_Cash / Reddit
- Обратите внимание на семью человека, с которым вступаете в брак, ведь эти люди будут на вас влиять. И у меня, и у жены токсичные семьи. Но я со своей справился. А вот ее родственники периодически одалживают у нас машину, выпрашивают деньги, могут прийти с набегом на наш холодильник. Жена не хочет их расстраивать. Мы небогаты, и вся эта ситуация отражается на нашем достатке. © TheHealer12413 / Reddit
- Вам нужно очень хорошо узнать человека, прежде чем устраивать свадьбу. Обязательно поживите вместе, обсудите свои жизненные цели и планы. Например, хотите ли вы детей. Лучше узнать такие вещи сразу, а не постфактум. © gh0stcelestial / Reddit
- У людей меняется вес, здоровье, работа, проблемы. Вы должны быть к этому готовы. За 15 лет брака я толстела, рожала, у меня обнаружилось серьезное заболевание. Муж полысел, увлекся спортом, занимается теперь им часами. И мы стали на 15 лет старше. Нельзя ждать от партнера, что через много лет он останется внешне таким же, каким был до свадьбы. © PictureSarah / Reddit
Как вы считаете, на чем держится счастливый брак?
Фото на превью Vladimir Pustovit / Flickr, CC BY 2.0
AdMe/Народное творчество/20+ семейных людей рассказали, что помогло сделать их брак не испытанием, а увлекательным путешествием
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