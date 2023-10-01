20 историй, которые с головой окунут в воспоминания о школе
Школа никогда не обходится без курьезов — вспомните себя. Часто казусы начинаются еще с подготовки к поступлению в начальную школу. А если вы задумывались о том, что может пойти не так 1-го сентября, то читайте нашу подборку.
- У подруги на первое сентября не получилось отпроситься с работы, чтобы проводить дочку на линейку. Только погладила одежду и приготовила букет. Все объяснила мужу. Звонит дочке после линейки, чтобы узнать, как дела. А та ей говорит:
— Да все нормально, только ваза тяжелая.
— Какая ваза?
— Ну, хрустальная. Папа мне цветы в вазе с водой дал, и я всю линейку с ней стояла. © Подслушано / Ideer
- Идем на линейку, а впереди идет мальчик лет 8-10 на вид, несет огромный рюкзак, цветы и еще что-то. Мама мальчика: «Темочка, давай мама поможет». Мальчик: «Я в школу иду, понимаешь? Мне уже ничего не поможет!!!» © tae__oppa_ /Twitter
- Была у нас в школе учительница. Меня она особенно не любила. Постоянно заявляла: «Да ты никуда не поступишь». Сама же занижала мне оценки, а потом вызывала родителей. Ну что же, приходит ЕГЭ. Я сдаю ее предмет на 87 баллов, лучший результат в классе. А учительница ни слова не сказала и, как я слышал, так и продолжает гнобить тех, кто ей не нравится. © AnatolySP / Pikabu
- У меня одноклассник на диктанте вместо «лишь пионы да маки», написал: «Ли шпионы дамаки». © Magnifikus / Pikabu
- Моя учительница по математике прямым текстом говорила, что я туповатая. Справедливости ради отмечу, что не только мне. И это при том, что у нас был маткласс, куда не брали кого попало. После моего поступления на бюджет по инженерной специальности она сказала мне, что это моя мама заплатила. © ms.milasha / Pikabu
- На собеседовании перед поступлением в начальную школу у младшего брата спросили, что он знает. Брат с гордостью ответил, что знает, что такое подлежащее, сказуемое, умножение и деление. Его без вопросов взяли учиться по продвинутой программе. А он на самом деле просто слышал, как я говорила эти слова, когда учила уроки, а что они значат — понятия не имел. Зато как подал себя. © Подслушано / Ideer
- Еще зимой водила меня мама на собеседование перед приемом в школу. Там меня спросили, что я вижу в окне. Я посмотрела, увидела очередь в магазин, так и ответила: «Очередь». Психолог переспросила. Я повторила: «Я вижу очередь в магазин». Она так сокрушенно покачала головой и сказала: «Развитый ребенок должен был ответить: „Зима, снег. Все белым-бело“». © Мария И. / Dzen
- Я очень не хотела идти в школу: я и так замечательно жила с бабушкой — ни тебе яслей, ни детсада. Маме было стыдно за меня 1 сентября 1958 года: бантики, форма новенькая с белым фартуком, букет и совершенно несчастная физиономия. Но когда первая учительница, Елизавета Федоровна, повела нас в класс, я и не помню, что она нам наговорила, но из класса к маме я вышла уже с горящими глазами, и чуть ли не твердила: «Скорей бы завтра». © Мапгарита Цуканова
- Моя 6-летняя дочь проходила собеседование в гимназию. После чего учительница вывела ее за дверь и сказала, мол, все хорошо, но ваш ребенок не знает элементарных вещей. Я возразила, что моя девочка очень умная и развитая. А учительница на это: «Я спросила у нее, из чего сделан билет на автобус, а она не знает!» После этого я начала смеяться и объяснила, что дочь ни разу в жизни не ездила на автобусе. Мы жили в центре, и все необходимое было в шаговой доступности, а при необходимости ехали на машине. © IvaMartiskainen / Twitter
- Учительница пересадила ко мне хулигана для «перевоспитания». Он знал, что положительная мотивация лучше отрицательной. И пока я решала примеры, любезно давал мне свои канцтовары и чистые листочки, если у меня карандаш ломался или ластик терялся. И даже прикрикивал на окружающих, если пытались меня отвлекать вопросами, как что решить. Естественно, он всегда у меня списывал первым, а еще я периодически решала за него его примеры. © ozomena / Pikabu
- Перед 1-м классом я проходила тестирование. Я тогда уже довольно много знала. Женщина, которая проводила это тестирование, разложила передо мной с карточки с птицами. Я их назвала. И тут она из всей кипы выбрала карточки с гусем, уткой, уткой-мандаринкой, лебедем, селезнем и воробьем. И спросила, какая птица лишняя. Я ответила, что воробей, потому что остальные — водоплавающие. Оказалось, это неправильно. Надо было ответить, что у всех этих птиц длинная шея, а у воробья — короткая. © lutseferiya / Pikabu
- Помню, когда брата зачисляли в школу, ему, среди прочих, задали вопрос, чем девочки отличаются от мальчиков. Он смущенно посмотрел на маму, и спросил: «Что, прямо так и рассказывать?» А ждали от него стереотипов про юбочки, бантик и косички. © TrushinBV / Twitter
- Дело было в далеком 1996 году. Мне 6 лет. Пошли на собеседование в обычную школу в 5 минутах ходьбы от дома. И тут передо мной сажают куклу и говорят, что это англичанка, которой нужно объяснить, что такое велосипед. Ну, я подумал, что раз кукла — англичанка, то и говорить с ней нужно на английском. Вспомнил свою детскую книжку и произнес: «Байсикл». Видя недоумение на лицах комиссии, я пояснил, что это по-английски велосипед. По итогу, в ту школу меня не взяли, зато приняли в городскую гимназию, где было по 5 уроков английского в неделю. © Ricotta / Pikabu
- Привела сына на собеседование для поступления в 1-й класс. Сын много читает, знания математики — на уровне 2-го класса. А тут — опа!— ему задают задачу: «На общей полянке играли 7 зайчиков. А разбежались на 2 полянки. Как они разбежались?» Сын на секунду подвис. Тут второй учитель спрашивает, как зайчики могли поровну разбежаться. Сын вежливо ей отвечает, что не знает, как 7 зайчиков могут это сделать живыми. Тут подключается первый учитель и строгим голосом: «Я не говорила „поровну“. Я говорила — просто разбежались. Как они могли разбежаться?» Пришлось сыну перевести: «Состав числа 7». Сын быстро ответил, что это 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4. И тут новый вопрос: «Кого цифра 8 за ручки держит?» Сын опять не понимает, о чем идет речь, я перевожу, мол, числа-соседи числа 8. Сын отвечает. Как итог, нам сообщили, что у ребенка хромают базовые математические представления. Пошли в другую школу. © FereroArt / Pikabu
- Пришли на собеседование в гимназию. Дочку простят описать картинку. Сюжет: автобус, люди стоят, кто-то сидит, один ребенок явно уступает место старичку. Дочка все описывает, говорит, что ребенок хороший, уступает место пожилому человеку, ведь он старенький, ему трудно стоять. Вижу, ей рисуют минус. Спрашиваю, почему. А в ответ: «Потому что не сказала, что на улице хорошая погода, с этого нужно начинать». © lastochkina / Pikabu
- Давно было дело. Помню, повела я племянницу на тестирование для поступления в 1-й класс. Лена на все вопросы ответила, вроде все нормально, а вечером невестка спрашивает, как все прошло. Я рот не успела открыть, как Леночка выдает: «Мамочка, не знаю, как я буду в этой школе учиться. Учителя там сами ничего не знают, все у меня спрашивали...» © Полина С. / Dzen
- Младшую привели на собеседование в школу. Учитель беседует с ней на первой парте, я сижу сзади, грею уши. На вопросы ответила нормально, потом дали задание переписать печатными буквами слова, удалось подглядеть несколько: дом, сад... Дальше не видно. Выходим, спрашиваю, какие слова надо было написать. Отвечает уклончиво. Говорю ей, мол, ну слова ты писала? Отвечает, что писала. Спрашиваю, какие. А она как заорет: «Не было задания читать эти слова! Было задание писать!» © Bgbgbg / Pikabu
- То, как я пошла в первый класс, не забуду никогда. Мы были очень бедными. И вот мама стоит в коридоре, гладит пакет для цветов, я, одетая в костюм, отданный маминой подругой, беру рюкзак, который подарила тетя. Лицо все залито зеленкой, потому что накануне кот покусал меня. Фотоаппарата у нас, естественно, не было. И эту красоту никто не запечатлел. Мы опоздали на линейку, так что одиннадцатиклассник понес на руках не меня. Жаль, он бы тоже меня не забыл. © Подслушано / Ideer
- Мою дочку перед 1-м сентября в первом классе укусил комар прямо в веко. Такие «красивые» мы пошли в первый раз в первый класс. © Ирина Ниенхаус
- Отдавали младшую сестру и племянника в элитную школу с углубленным английским. На собеседовании у племянника спрашивали, какой его любимый цвет, любимое животное, любимый вид спорта. А у сестры спросили, что она будет готовить мужу, сколько хочет детей и все в таком духе. Сестра заявила, что в ту школу не пойдет: «Они явно какой-то фигне будут учить». © Подслушано / Ideer
А здесь у нас подборка про преподавателей, о которых ученики еще долго будут слагать легенды.
AdMe/Народное творчество/20 историй, которые с головой окунут в воспоминания о школе
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