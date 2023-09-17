20+ школьных учителей, которых точно никогда не забудешь, хотя очень хотелось бы
Наши воспоминания о школьных учителях вызывают разные эмоции. Для одних преподаватель был чуть ли не еще одним родителем и действительно дал путевку в жизнь, но другим повезло меньше. Методы обучения некоторых педагогов вызывали не только сомнение, но иногда даже поражали своим непрофессионализмом.
- Однажды наложили лангетку на руку. Писать не мог. Подошел к учительнице: «Не могу писать правой рукой». Договорились, что решаю на черновике и сдаю только листок с ответами. В итоге все решил без списываний и подсказок. Предвкушал как минимум четверку, но оценка «2». А она мне: «Да у тебя нет решения ни одной задачи, только ответы». Говорю ей, мол, мы же договаривались, я даже сел перед вами на первую парту. И тут она выдает: «А я ничего не знаю, иди. Оценку не исправлю». © therageofgods / Pikabu
- В нашем селе учитель младших классов на «Окружающем мире» рассказывала, что деревня от города отличается тем, что в деревне одноэтажные дома, а в городе — более одного этажа. Один ученик сказал, что живет в 2—этажном доме, на что учитель выпалила: «Ну и что?» © Ася Барская / ADME
- Перевелся в новую школу. Через несколько дней учитель раздает листочки с нашими оценками, а у меня там красуется двойка. Хотя в старой школе я был отличником. На мой вопрос «Почему?» учитель ответила, что я не выполнил проект в этой четверти. Я напомнил ей, что я только несколько дней в этой школе, но она сказала, что у меня есть целые выходные, чтобы выполнить проект. Оказывается, все эти проекты она использовала для своей книги, которую якобы сама писала. © Ohhmegawd / Reddit
- Когда мне было 14 лет, то классуха забыла подать меня в списки отличников, хотя я с пятого класса отличница. Так вот, чтобы ей не настучали по шапке, она попросила физрука поставить мне годовую 4. А в тот год всех отличников возили бесплатно на юг. И вот все поехали на море, а я осталась в душном городе. До сих пор я в бешенстве! © Svn999 / Pikabu
- Пришла работать в школу. Довелось мне увидеть, как учитель начальных классов общается со своими учениками. Так вот, фраза: «Брюхо свое набил и не видишь, куда идешь!» — самая безобидная в ее репертуаре. Я пошла к завучу по этому поводу, но мне было сказано: «Людей изменить нельзя. А она давно работает». Родителей все устраивает, но я уволилась. © Подслушано / Ideer
- Третий класс. Записываем под диктовку слова. Слово «кастрюля». Пишу, как и положено, через «а». Учительница исправляет на «о» и снижает мне балл. Моя мама узнала про это, схватила словарь и помчалась в школу разбираться. Оказалось, дело было в том, что мама работала на мясокомбинате и попросту не согласилась дать учительнице «мяска без косточки и бесплатно». Все. © Vivesam.Palve / Pikabu
- Помню, как математичка вызвала меня к доске и сказала, чтобы я решил задачу перед всем классом. Все решил. В своем решении я был уверен. Она ехидно посмотрела на меня, назвала глупым и начала показывать правильное решение. Прикол в том, что она написала точно так же, как и я. Некоторые одноклассники заметили это и сообщили учительнице. И тут она выдает: «Ой, вы меня просто отвлекли». © Unknown author / Reddit
- В моем учебнике географии была опечатка: «Толщина льдов Гренландии — 2 тыс. км». Сколько я ни доказывал географичке, что при радиусе земного шара примерно 6400 км и толщине земной коры не более 200 км, такого быть не может, — хоть кол на голове теши. Она отвечала: «В учебнике опечаток не бывает!» Я тянул руку на уроке по этой теме, но она демонстративно вызвала одноклассницу. Та радостно повторила заученный текст и получила «5». © Михаил Омельченко
- Когда я училась в шестом классе, у нас ввели урок «Обществознание». На одном из таких уроков я подошла к учителю и спросила: «Скажите, пожалуйста, чем отличается кампания от компании?» На что он вытаращил на меня глаза и начал смеяться, приговаривая: «Есть только компания, вот ты глупая». И после его фразы надо мной начал ржать весь класс. После этого позора я из закомплексованной девушки превратилась в неуверенного социопата и боялась с кем-то разговаривать вообще. © Подслушано / Ideer
- Учительница обвинила меня и одноклассника в списывании на экзамене, потому что у нас были одинаковые ответы. Но прикол в том, что это был тест с несколькими вариантами ответов, и она расстроилась, что мы оба ответили правильно. © JTGrings1776 / Reddit
- В первом классе писали контрольную по «Окружающему миру». На вопрос «Чем рыба отличается от других животных?» я ответила: «Она может дышать под водой». Учитель отметила это как ошибку, а правильный вариант был: «У рыб есть чешуя». Я сказала, что у некоторых рыб нет чешуи. На что она выдала: «Дай мне трубку, и я тоже смогу дышать под водой». Я понимаю, что от нее требовали сверять ответы с постановлением, но почему нельзя было объяснить? © Ноктюрна Эреб / ADME
- У брата-первоклашки проблемы в школе — не умеет читать. Так сложились обстоятельства, что заниматься с ним могу только я. Прихожу с работы в 7 вечера без сил. Времени на занятия почти не остается. Учитель в бешенстве, что мы не занимаемся с ребенком. А я не могу понять, когда и как работающим родителям заниматься с ребенком? Разве не для учебы создана школа? © Подслушано / Ideer
- Как-то раз в школе нам задали сделать диораму. Мы все подготовили свои проекты, положили их на столы. И тут один парень начал баловаться и упал на мою работу. Разумеется, все разбилось. И тут учитель выдает: «Тебе следовало крепче держать свою поделку, чтобы такого не произошло. Я тебе не засчитываю проект!» Я офигел просто, но потом учитель добил фразой: «Это должно стать уроком для всех. Всегда нужно иметь запасной план». © Lumberjack_Larry / Reddit
- Меня в школе жутко невзлюбила химичка, причем на том лишь основании, что я сидела на последней парте. Она так и говорила: «Сзади только двоечники и хулиганы сидят». А я училась хорошо и сидела там только потому, что была высокой, и со зрением проблем не было. Вот меня и оттесняли назад и назад. © Нерадистка КЭТ / ADME
- В моей школе учительница ненавидела детей из многодетных семей, особенно девочек. А тут я — девочка из многодетной семьи. Но я училась на «отлично». Все преподаватели относились ко мне хорошо. Но не она. Больше всего она орала на трудах: «Безрукая! Да тебя замуж никто не возьмет!». Все бы ничего, но это все могло быть произнесено только за первый урок, а вела она еще несколько уроков. © Unknown author / Pikabu
- У меня была учительница литературы, которая практически читать не умела. Но зато была женой директора. У нас с ней непрекращающиеся конфликты были. Из-за нее я не получила золотую медаль, хотя имела все шансы. © Любовь Чернышова / ADME
- Меня математичка гнобила. А все потому, что самый умный и красивый мальчик сел со мной в 9 классе за одну парту. Два года учительница меня позорила со словами: «Влюбилась!» © Милла Прима
- Моя бывшая классная руководительница — лицемерка. С учителем по иностранному языку отношения испортились в край из-за того, что она ей сказала: «Его родители недовольны. Говорят, что прежний препод был лучше!». Разумеется, после этого она начала мне занижать оценки. Все это узнал в самом конце учебы. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз моя учительница отвела меня в сторону и тихонько сказала, что посмотрела мои оценки за предыдущие года, и добавила: «Ты очень хорошо учишься, поэтому я буду оценивать тебя гораздо жестче». В итоге из-за плохих оценок этого учителя у меня испортился средний балл. © Sorripto / Reddit
- Как-то раз во втором классе мы писали мини-сочинение из пары предложений. Мне снизили оценку за то, что я написала длинное предложение с запятыми. Учителем запятые были исправлены на точки, и красовалась ее пометка «Мы еще это не проходили». © Sanushasmi / Pikabu
- Нас в первом классе учительница научила всех говорить «евоный» и «ееный». И это был заслуженный учитель. © Анна Александровна
Несмотря на такие истории, стоит помнить, что большинство учителей действительно давали нам ценные знания и с любовью относились ко всем своим ученикам. Надеемся, что у каждого из нас в памяти останутся те педагоги, которые вдохновляли и помогали становиться лучше.
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