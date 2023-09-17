20+ школьных учителей, которых точно никогда не забудешь, хотя очень хотелось бы

Наши воспоминания о школьных учителях вызывают разные эмоции. Для одних преподаватель был чуть ли не еще одним родителем и действительно дал путевку в жизнь, но другим повезло меньше. Методы обучения некоторых педагогов вызывали не только сомнение, но иногда даже поражали своим непрофессионализмом.