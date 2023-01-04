20+ ситуаций, когда реальность решила пошалить и подкинула мозгу парочку ребусов

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Зрение, объединившись с разумом, любит играть с нами в забавные игры. Если вы посмотрите ночью на небо, вы сможете увидеть звезды, которые находятся за миллионы километров от нас, а иной раз дома глядите прямо на предмет и в упор его не видите. А бывает так, что перед нами предстает настолько запутанная перспектива, что перестаешь понимать, где пол, а где потолок. Или одна вещь «прикидывается» другой — обычная колючка становится страшным пауком, а лапы кошки вырастают до гигантского размера. Пользователи поделились фото, на которые нужно посмотреть минимум дважды, чтобы понять, что там на них происходит. Давайте оценим.

«Перевернутые штаны»

Есть ощущение, что у этого пса все 4 лапы передние

«Если вы видите пляж, океан, небо, скалы и звезды, то вы художник, но это не картина, а дно автомобиля, который нужно починить»



«Друг прислал фото гигантского подарка»

Как будто лист больше собаки

«Длина этой кошачьей лапки»

«Мой кот выглядит так, будто он парит»

А как насчет парящего автобуса?

«Чуть не пролил свой напиток, когда посмотрел между торговыми автоматами»

«Это всего лишь я на 2-м этаже колледжа»

«На этом фото мой друг выглядит так, будто он вырезан из картона»

Это не пауки, просто массивные шипы

«Машина, меняющая цвет»

«Иней на моем окне тает, и кажется, будто кто-то на вас смотрит»

Кажется, что его голова живет отдельно от туловища

«Иногда он здоровается со мной с верхней полки обувного шкафа»

«Кошка просто собиралась зевнуть»

«В вестибюле медицинского кабинета на полу аллигатор»

Улыбка получилась что надо

Cосульки замерзли в форме призрачного монстра

«Кошка проходит сквозь стул»

«Из-за тонированных окон создается впечатление, что мы находимся в океане»

«Они как будто уткнулись друг в друга головами»

Вот что значит «одна голова на двоих»

«У него мамины ноги»