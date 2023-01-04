20+ ситуаций, когда реальность решила пошалить и подкинула мозгу парочку ребусов
Зрение, объединившись с разумом, любит играть с нами в забавные игры. Если вы посмотрите ночью на небо, вы сможете увидеть звезды, которые находятся за миллионы километров от нас, а иной раз дома глядите прямо на предмет и в упор его не видите. А бывает так, что перед нами предстает настолько запутанная перспектива, что перестаешь понимать, где пол, а где потолок. Или одна вещь «прикидывается» другой — обычная колючка становится страшным пауком, а лапы кошки вырастают до гигантского размера. Пользователи поделились фото, на которые нужно посмотреть минимум дважды, чтобы понять, что там на них происходит. Давайте оценим.
«Перевернутые штаны»
Есть ощущение, что у этого пса все 4 лапы передние
«Если вы видите пляж, океан, небо, скалы и звезды, то вы художник, но это не картина, а дно автомобиля, который нужно починить»
«Друг прислал фото гигантского подарка»
Как будто лист больше собаки
«Длина этой кошачьей лапки»
«Мой кот выглядит так, будто он парит»
А как насчет парящего автобуса?
«Чуть не пролил свой напиток, когда посмотрел между торговыми автоматами»
«Это всего лишь я на 2-м этаже колледжа»
«На этом фото мой друг выглядит так, будто он вырезан из картона»
Это не пауки, просто массивные шипы
«Машина, меняющая цвет»
«Иней на моем окне тает, и кажется, будто кто-то на вас смотрит»
Кажется, что его голова живет отдельно от туловища
«Иногда он здоровается со мной с верхней полки обувного шкафа»
«Кошка просто собиралась зевнуть»
«В вестибюле медицинского кабинета на полу аллигатор»
Улыбка получилась что надо
Cосульки замерзли в форме призрачного монстра
«Кошка проходит сквозь стул»
«Из-за тонированных окон создается впечатление, что мы находимся в океане»
«Они как будто уткнулись друг в друга головами»
Вот что значит «одна голова на двоих»
«У него мамины ноги»
Удавалось ли вам когда-нибудь сделать фото с такими интересными и запутанными перспективами?
Фото на превью Trimountaine / Reddit
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