20+ случаев, когда чей-то день озарился внезапной встречей со зверушкой

Какими бы мы взрослыми ни были, все равно в глубине души чувствуем детский восторг при встрече со зверушкой. Это может быть просто белка в лесу, белая ворона или яркий мотылек. А может попасться и кто-то более экзотический: ящерица в метро, морж на пляже или сова рядом с домом.

Мы в ADME очень любим животных и испытываем умиление, просто встретив симпатичного кота на улице. А вот у героев нашей подборки приключились и более уникальные встречи с братьями нашими меньшими.

«Этот малыш и еще 2 его друга приходят к нам почти каждый день, чтобы получить от нас немного еды»

Один парень выгуливал свою ящерицу в метро

«Этот крошечный слизень, который забрался в дом на шерсти моей кошки»

Броненосец, который не боится людей

«Раненая сова приземлилась на моем заднем дворе»

«Видел сегодня китайского лунного мотылька»

«Колибри построила свое гнездо на светильнике над моим столиком во внутреннем дворике»

«Вышел на улицу, чтобы вынести мусор, а тут этот малыш»

Просто койот на улице

«На крыше наших соседей обнаружился павлин»

«Моя мама нашла ягненка недалеко от нашего дома»

«На днях моя жена заметила белую ворону»

«Огромный поссум, которого я увидел в середине дня»

Это дерево одновременно посетили черная, серая и белая белки

«Этого слизняка я нашел у горного ручья»

«Сегодня утром на прогулке я встретил моржа»

«Голубь свил гнездо в корзине моего велосипеда»

«Сегодня мы встретили очень дружелюбную белку!»

«Сегодня утром в лесу видел этого маленького дикобраза»

«Это самка палочника-голиафа. Зная о моем присутствии, она позволила мне подойти достаточно близко, чтобы сделать фото»

«Вот такую великолепную даму мы встретили на берегу. Она отдыхала, глядя на пролетающих уточек»