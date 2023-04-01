15+ случаев, когда дети дали родителям сто очков форы

Дети видят все как есть, без прикрас, им незачем врать, юлить и подстраиваться. Может быть, поэтому они так четко и классно формулируют то, что взрослые стесняются произнести вслух. А еще часто именно малыши зрят в самый корень, отбросив шелуху предрассудков, и делают что-то, до чего мы не можем догадаться. Давайте прочитаем истории взрослых, которые были поражены детской мудростью.