15+ случаев, когда дети дали родителям сто очков форы
Дети видят все как есть, без прикрас, им незачем врать, юлить и подстраиваться. Может быть, поэтому они так четко и классно формулируют то, что взрослые стесняются произнести вслух. А еще часто именно малыши зрят в самый корень, отбросив шелуху предрассудков, и делают что-то, до чего мы не можем догадаться. Давайте прочитаем истории взрослых, которые были поражены детской мудростью.
- Дочке было 2 года, мы гуляли по вечернему городу и решили проверить, как она будет себя вести, если потеряется. Мы спрятались за припаркованную машину, дочка огляделась, не нашла нас. И вместо того, чтобы кричать, она взяла и понеслась обратно к нашему дому. Вот это сообразительность и сила духа в два-то годика! © Anusha Umesh / Quora
- Дочери сказали, что можно выпить только 1 стакан газировки. Тогда она накидала в стакан льда, а сверху налила газировки. Выпила и стала наливать снова. А когда мама попыталась ее остановить, объяснила, что она еще не выпила целый стакан, так как количество льда, которое она положила, только создавало впечатление, что стакан был полон газировки, а на самом деле это было не так. И поэтому, следуя правилу, она может пить еще, так как еще не достигла своей квоты. © yesyesgirl19 / Reddit
- Младшей сестре было 6, она отличалась болтливостью. Однажды школьный учитель поймал ее за разговором с подругой посреди урока и велел в наказание написать 2 страницы сочинения. Она написала одну и протянула учителю. Тот мягко напомнил ей, что она должна написать 2 страницы, а не одну. Недолго думая, сестра разорвала страницу пополам, передала листочки учителю и продолжила разговор с одноклассницей. © Aditya Rao / Quora
- Вспомнил брата. Ему тогда было около 4 лет. Приехал к родителям, повторяем стишки, песенки и мультики. Дошли до Винни Пуха: «Если б мишки были пчелами, то они бы... Что бы они?» У брата округляются глаза, и он выдает: «Что-что, сожрали бы они нас тогда!» © Sky.Nets / Pikabu
- Мы поставили 10-летнему сыну ограничение на ежедневное пользование телефоном — 1 час. Но он научился обходить это правило. Подсмотрел, какой пароль жена ставит на телефон, а когда она его поменяла, снова застала его с разблокированным гаджетом. Сын пояснил:
— Я попробовал ввести дату твоего рождения и дату рождения папы — не сработало. Тогда использовал комбинацию папиной, твоей, сестринской и моей дат рождения — подошло.
Жена решила взять совершенно случайное число в качестве пароля. Через несколько дней сын взломал и его:
— Ты готовила и, когда вводила пароль пальцами левой руки, оставляла масляные пятна на экране.
— А как угадал последовательность?
— Я увидел только 3 масляных следа, значит, ты нажала одну и ту же клавишу дважды. Это было легко.
Жена перестала менять код доступа и сняла ограничение на использование гаджетов. © Venkat Ankam / Quora
- Ребенок играет в игру на мобильном. Я говорю:
— Ты такой умный! Если бы я играла, у меня так бы не вышло.
Его ответ просто поразил:
— Все хороши в чем-то своем. Вот ты наверняка хороша в других вещах, в которых я не силен! © Miriam Safwat / Quora
- Каждую неделю я давал сыну наличные на карманные расходы. Когда ему было 12 лет, его мама открыла ему банковский счет с дебетовой картой. Он попросил меня скидывать деньги туда. Я установил ежемесячный автоплатеж. Через некоторое время подходит сын и заявляет:
— Папа, я думаю, что у нас проблемы с этой договоренностью. Раньше ты каждую неделю давал мне карманные деньги. Теперь ты делаешь ежемесячный платеж, но проблема в том, что иногда в месяце 5 недель, так что, по сути, я кое-что теряю.
Умный парень. Я откорректировал платежи. © Adey Hill / Quora
- Когда сыну было 5,5 лет, мы переехали в новый дом. Там было 5 одинаковых шкафов, замки и ключи от них тоже были одинаковыми. Пока мы с женой сетовали на то, как же это неудобно, сынок взял и промаркировал ключи цветными наклейками-звездочками. Эврика! Это было цветовое кодирование, которое я изучал, когда готовился стать инженером. Мой сын нашел решение. © Ganesh Suresh / Quora
- Как-то сидели семьей завтракали. Младшей дочери лет 6, старшей — 9. Младшая немного приболела: легкий кашель. Жена заварила ей чай от кашля. Она, попробовав, с кислой физиономией спрашивает:
— Мам, почему чай такой невкусный?
Жена:
— Он от кашля.
Старшая дочь:
— В жизни будет еще много таких невкусных чаев, так что пей. © MBat / Pikabu
- Однажды, когда дочка училась во 2-м классе, она пришла домой из школы и заявила:
— Санта-Клауса не существует!
Мы с женой посмотрели друг на друга и осторожно спросили, почему она так говорит. Дочка:
— Потому что все книги о нем в школьной библиотеке находятся в разделе «Художественная литература».
Ну да, с этим трудно поспорить... © Phil Smith III / Quora
- 4-летний сын как-то спросил: «Откуда я появился?» Я как самый смелый в нашей семье рассказал, что, когда папа и мама полюбили друг друга, они устроили свадьбу, потом сильно-сильно обнялись, частичка папы попала в живот мамы, после чего он стал там расти и через 9 месяцев родился. Ребенка этот ответ устроил. Через некоторое время сын для сверки данных снова спросил: «Откуда берутся дети?» Супруга стала что-то невнятно говорить о капусте и аисте. Он послушал, потом прервал и говорит: «Пусть лучше папа рассказывает: у него интереснее». © CheCapral / Pikabu
- Когда сыну было 3 года, у него был игрушечный барабан ярко-красного цвета, с яркими кнопками и громким звуком. Однажды при переезде барабан упал и сломался. Сын очень расстроился. А потом принес отвертку и разобрал игрушку, разложив каждую частичку на земле, слева направо. Он смог понять, как починить этот барабан и собрать его. Это было невероятно. Он сделал это самостоятельно. Я до сих пор, 13 лет спустя, в восторге. © Susan Galvan / Quora
- Сыну было 4 года, мы ехали по проселочной дороге, и тут прямо перед машиной промчалась белка. Я закричала:
— Ой, как близко! Чуть не врезались в белку!
А сын сказал:
— Мама, знаешь что? Я думаю, что эта белка очень мужественная, потому что перебежать эту дорогу для нее все равно что нам осилить кольцевую магистраль.
Не думала, что малышня вообще способна проводить такие аналогии. Эта способность к анализу сохранилась, сын начал читать Шекспира в 5-м классе, а сейчас изучает английский язык в колледже. © Laurie Flanagan / Quora
- Всегда удивляла способность маленьких детей выделять нужное и важное. Вот и мой сын 6 лет упорно называет выходные отдыхными. И ведь трудно поспорить. © Svast2006 / Pikabu
- Летний день, сыну 2,5 года, он играет на улице. Еле уволок его домой, чтобы сменить подгузник. Дома он спросил, можно ли вернуться на улицу. Я ответил, что нет, потому что пора идти по делам, кроме того, там слишком жарко. Не совру, показав последовательность его действий:
1. Достает телефон из кармана рубашки.
2. Разблокировывает.
3. Тычет в приложение о погоде.
4. Указывает пальчиком на облако и заявляет: «Видишь? Не так уж и жарко!»
Стоит сказать, что я шокирован? Кое-кто в подгузниках может так легко управлять мобильным устройством. © Ashwin Ranganathan / Quora
- Мой 5-летний сын любит смотреть мультфильмы. Как-то бабушка и дедушка попросили у него пульт. Он протягивает его, те пытаются переключить канал, а пульт не работает. Хм, батарейки на месте, просто не посылает сигнал, и все. А сын продолжает смотреть свои мультики с хитрой ухмылкой на лице. Вечером его отец приходит домой, снова не может переключить. Сын подходит ко мне и говорит, мол, мама, почему бы тебе не проверить, может, батарейки перевернуты. И улыбается, довольный. Я думаю, что это очень умно для пятилетки. © Tarannum Bakrolwala Adenwala / Quora
- В разговоре с 7-летним мальчиком я сказал, что никогда не увлекался изучением истории, меня больше интересует, что будет в будущем. Он, не задумываясь, ответил: «Как вы можете знать, куда движетесь, если вы не знаете, как все начиналось. Это просто глупо». И пошел. Однако! © Paul Doyle / Quora
- Младший брат хорошо рисовал, и его отдали в специальный художественный класс. На одном из занятий детей попросили нарисовать магазин игрушек. Брат не знал, как рисовать разные игрушки, зато умел круто изображать дом. Итак, он нарисовал дом с дверью и окном. Затем в окне изобразил то, что умел, — плюшевого мишку и игрушечную машинку. И тут, подумав, нарисовал на дверях дома табличку с надписью: «Закрыто». Когда мы спросили его, поему закрыто, он сказал: «Если дверь открыта, мне придется рисовать и другие игрушки, а я не умею». © Aravind Sethuraj / Quora
- Когда дочке было около двух лет, она увидела, что вкусности хранятся в холодильнике, и попыталась его открыть. Однако ее пальчики были такие махонькие и слабые, что у нее ничего не получилось. А однажды утром она увидела валявшуюся без дела присоску, взяла ее и приложила к дверце холодильника со всей силой, на которую способны ее маленькие ручонки. И открыла холодильник с помощью присоски. Я был впечатлен. © Joseph Boshoff / Quora
- Когда моя старшая была совсем малышкой, ей было около года, я учил ее различать предметы. Например, говорю: «Тостер!» — и она показывает, где он. В один прекрасный момент я понял, что она внимательно смотрит мне в глаза до того, как я задаю вопрос, сообразив, что я смотрю на предмет, прежде чем попросить показать, где он. И она автоматически указывает в этом направлении, не дождавшись вопроса. В доме ее бабушки и дедушки мы затеяли эту игру: я указывал на разные предметы, а она все правильно «угадывала». Взрослые были поражены тем, что малышка столько всего знает. Да, дети намного умнее, чем мы думаем. © Rich Coulombre / Quora
AdMe/Народное творчество/15+ случаев, когда дети дали родителям сто очков форы
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