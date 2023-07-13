20+ случаев, когда детские розовые очки разбились вдребезги из-за неблаговидных поступков взрослых

Некоторым взрослым, вероятно, кажется, что с детьми можно не церемониться: забирать их вещи, не выполнять данные им обещания, обесценивать их достижения, ведь малыши вырастут и обо всем забудут. Но это не так. Неблаговидные поступки родителей, воспитателей, учителей оставляют на нежных детских душах следы, которые невозможно стереть временем. И наша статья — очередное тому доказательство.