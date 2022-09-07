20+ случаев, когда люди не ждали от покупок ничего особенного, а получили впечатлений по полной программе
Когда люди платят деньги за товар, который еще не держали в руках, у них есть определенные ожидания насчет того, каким он будет. Нередко фото в каталогах или на упаковке оказываются гораздо круче того, что в итоге получает покупатель. Но иногда реальность превосходит ожидания, и такие моменты особенно приятны.
Мы в ADME с удовольствием посмотрели на покупки людей, которые не ждали ничего особенного, а в итоге сорвали куш.
«Впервые за мои 35 лет я заказала что-то в интернете и точно не ожидала, что буду выглядеть лучше, чем отфотошопленная модель»
«Заказала художнику портрет моей собаки. Я в восторге от результата!»
«Меня еще никогда так жестоко не обманывали»
«Меня тоже недавно обманули конкретно: сплошной шоколад подбросили в одной конфете, без всяких вафель. И самое обидное, что ведь не обманут так больше»
«Заказал мини-камеру с функцией мгновенной печати фотографий и был приятно удивлен ее не таким уж и маленьким размером»
«Прикупил я намедни себе 5 самок кеты. И вот что из них достал»
«Заказала линзы, а мне вместе с ними еще и вкусняшку прислали!»
Когда торт на день рождения оказался лучше картинки в каталоге
«Заказала в интернете платье с эффектом брызг краски. Я не ждала многого от наряда за $ 13, но платье оказалось действительно классным»
«Я заказал 4 поилки для птиц, а получил 5!»
Один из немногих случаев, когда реальность превзошла ожидания
«Заказала этот наряд для фотосессии в честь объявления о моей беременности. Была приятно удивлена»
Надо же, мороженое выглядит не хуже, чем на картинке
«Слева — то, что я заказал, справа — то, что получил»
«Отдыхал летом в солнечной Башкирии, решил купить пирог с творогом. Ждал, как обычно, легкий мазок творожка, но был приятно удивлен»
«Заказала платье в интернете. Оно сидит как влитое!»
Когда упаковка и ее содержимое полностью совпадают — это уже маленький праздник
«Не знала, чего и ожидать, судя по такому рисунку. В итоге получила классный талисман»
«Заказала недавно в кафешке кусочек торта „Наполеон“. Была удивлена»
«Купил набор для рисования по номерам. Впервые такое попробовал, и неплохо получилось»
«Мои ожидания полностью оправдались»
«Решилась купить платье в интернете и не прогадала: оно выглядит в жизни так же, как на картинке»
А какие покупки в вашей жизни вызывали приятное удивление?
Фото на превью Chef4disney / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ случаев, когда люди не ждали от покупок ничего особенного, а получили впечатлений по полной программе
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