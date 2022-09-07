20+ случаев, когда люди не ждали от покупок ничего особенного, а получили впечатлений по полной программе

Когда люди платят деньги за товар, который еще не держали в руках, у них есть определенные ожидания насчет того, каким он будет. Нередко фото в каталогах или на упаковке оказываются гораздо круче того, что в итоге получает покупатель. Но иногда реальность превосходит ожидания, и такие моменты особенно приятны.

Мы в ADME с удовольствием посмотрели на покупки людей, которые не ждали ничего особенного, а в итоге сорвали куш.

«Впервые за мои 35 лет я заказала что-то в интернете и точно не ожидала, что буду выглядеть лучше, чем отфотошопленная модель»

«Заказала художнику портрет моей собаки. Я в восторге от результата!»

«Меня еще никогда так жестоко не обманывали⁠⁠»

«Меня тоже недавно обманули конкретно: сплошной шоколад подбросили в одной конфете, без всяких вафель. И самое обидное, что ведь не обманут так больше»

«Заказал мини-камеру с функцией мгновенной печати фотографий и был приятно удивлен ее не таким уж и маленьким размером»

«Прикупил я намедни себе 5 самок кеты. И вот что из них достал»

«Заказала линзы, а мне вместе с ними еще и вкусняшку прислали!»

Когда торт на день рождения оказался лучше картинки в каталоге

«Заказала в интернете платье с эффектом брызг краски. Я не ждала многого от наряда за $ 13, но платье оказалось действительно классным»

«Я заказал 4 поилки для птиц, а получил 5!»



Один из немногих случаев, когда реальность превзошла ожидания

«Заказала этот наряд для фотосессии в честь объявления о моей беременности. Была приятно удивлена»

Надо же, мороженое выглядит не хуже, чем на картинке

«Слева — то, что я заказал, справа — то, что получил»

«Отдыхал летом в солнечной Башкирии, решил купить пирог с творогом. Ждал, как обычно, легкий мазок творожка, но был приятно удивлен»

«Заказала платье в интернете. Оно сидит как влитое!»

Когда упаковка и ее содержимое полностью совпадают — это уже маленький праздник

«Не знала, чего и ожидать, судя по такому рисунку. В итоге получила классный талисман»

«Заказала недавно в кафешке кусочек торта „Наполеон“. Была удивлена»

«Купил набор для рисования по номерам. Впервые такое попробовал, и неплохо получилось»

«Мои ожидания полностью оправдались»

«Решилась купить платье в интернете и не прогадала: оно выглядит в жизни так же, как на картинке»