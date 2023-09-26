20+ случаев, когда парикмахеры и визажисты потратили тонну косметики и миллион нервных клеток

Чтобы стать хорошим визажистом или парикмахером , нужно обладать не только необходимыми знаниями и навыками, но и огромным запасом терпения вкупе с чувством юмора. Ведь порой мастера сталкиваются с такими посетителями, после визита которых хочется воскликнуть: «Что это было, а?!»

Крутой салон красоты — это удобные кресла, тихая музыка и мастер-волшебник, который делает нас еще прекраснее. Наверняка герои этой подборки так себе его и представляли, но что-то пошло не по плану. А здесь можно почитать о том, на что обратить внимание при выборе салона, чтобы все ожидания оправдались.