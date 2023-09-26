20+ случаев, когда парикмахеры и визажисты потратили тонну косметики и миллион нервных клеток
Чтобы стать хорошим визажистом или парикмахером, нужно обладать не только необходимыми знаниями и навыками, но и огромным запасом терпения вкупе с чувством юмора. Ведь порой мастера сталкиваются с такими посетителями, после визита которых хочется воскликнуть: «Что это было, а?!»
- Самое плохое — взять с собой маму или девушку. Однажды я стриг мальчика по фотографии: короткие бока и затылок, выбритые полоски сбоку, волосы волной на одну сторону. Его мама незаметно подкралась сзади и сказала мне, что нужно стричь короче. Я объяснил, что так волосы нормально не лягут, но она начала рассказывать, что училась на парикмахера и все такое. Тогда я дал ей ножницы и предложил показать мне, как надо. Дамочка даже не знала, как держать инструмент, поэтому оставила все как есть, нервно расплатилась и ушла. Через неделю пришел ее сын и поблагодарил, что я не подстриг его короче. © TheOnlyRealWarrior / Reddit
- У меня была клиентка по имени Фрида. Ей было 90 лет. Каждую неделю она приходила с фотографией Джессики Бил и говорила: «Сделай меня похожей на нее». Черт возьми, я старалась, но Фрида всегда уходила немного разочарованной. © pug***_ / Reddit
- Работаю визажистом в салоне. Пришла к нам на днях девушка: вся из себя, в дорогой одежде, ухоженная. Обсудили с ней макияж, я принялась за работу. Когда дело дошло до губ, она внезапно слегка укусила меня за руку, вскочила и убежала из салона. В итоге я так и осталась стоять в недоумении, глядя ей вслед. В голове какой-то каламбур мыслей, все ржут, как кони, когда рассказываю об этом. Каких только клиентов нет. © Подслушано / Ideer
orangewaja / Depositphotos.com
- Я тогда только училась на парикмахера. И вот как-то раз ко мне пришла девушка с волосами до талии, которая хотела очень короткую стрижку. Просто-таки радикально короткую. Несколько раз я переспрашивала, уверена ли она в своем решении, предлагала убирать длину постепенно, в несколько этапов. Но нет, девушка хотела изменений прямо сейчас. В итоге я сделала точную копию стрижки, фотографию которой она принесла как образец. Вот только когда девушка повернулась к зеркалу, она испугалась! Плакала и кричала, что я испортила ее прекрасные длинные волосы. Это было ужасно. После этого я так и не смогла продолжать стричь и начала карьеру в другой области. © Barbara Klickstein / Quora
- У одной моей клиентки лак с ногтей слезает за пару дней. Каждый раз меня ругает, мол, плохо сделала, но продолжает ко мне ходить — вот уже как два года. Да еще знакомым рекламирует и оставляет чаевые по ₽ 1 000–3 000. А на днях она созналась, что нарочно отколупывает лак, чтобы прийти ко мне и поболтать. Если бы не деньги, давно бы послала. © Подслушано / VK
- Пишу пост: «Нужна модель на макияж 10 сентября в 14:00. Бесплатно». Модель нашлась за час, внизу поста я дописала: «Модель найдена, спасибо». 10 сентября, уже вечер, пишет девушка с просьбой записать ее на завтра, 11 сентября. Смотрю график, время свободное есть, записываю, пишу ей адрес студии, где работаю. Приходит вовремя, макияж делаю. Ей нравится. Уходит.
— С вас 1 000 рублей.
— Как? Писали же, что бесплатно!
— Кто писал? Где писали?
— Сейчас покажу! — и начинает искать мой пост, показывает его мне.
— Модель требовалась ВЧЕРА на занятия для моей подруги. Все же написано (день и время).
— Вы непонятно написали!
Далее была гневная тирада о том, какая я плохая, заманиваю ни в чем не подозревающих девушек на ненужные им услуги. © Danger787 / Pikabu
- Как-то пришла клиентка на лазерную эпиляцию. А в обрабатываемой зоне у нее оказалась татуировка, которую этим самым лазером противопоказано затрагивать. Клиентка требовала обойти тату по контуру. А мастер вновь и вновь пыталась объяснить, что до миллиметра обработку лазером не просчитать, а кожа в зоне татуировки ну очень чувствительная. Клиентка кричала и требовала. Ну что ж, мастер сделала то, что она просила. С воплем девушка выскочила к ресепшен и написала жалобу о том, какую боль ей причинили. Мастера отстранили от работы, а мне никак не забыть эту татуировку в виде лягушки.
- Занесла нелегкая работать в один салон красоты. Позиционировал он себя как суперкрутой, а по факту там все было поставлено на поток, брали только количеством, но никак не качеством, жесточайшая экономия на всем. Делали в том числе массажи для лица. Так вот, вместо массажного масла нам выдавали... подсолнечное! Да-да, подсолнечное масло на лицо. Кто-то его и использовал, я не могла — приносила свое специальное, для массажа. Естественно, долго я там не проработала.
- Я обычно не работаю на дому, так как есть маленький ребенок (полтора года), но сегодня клиентка попросила собрать ее на моей территории. Так вот, делаю ей макияж, а мелкий все рядом болтается, тихонько так, главное, что вообще на него не похоже. Клиентка ушла довольная, собираюсь я мыть кисти, складываю свой чемодан и тут обнаруживаю, что нет двух кисточек, хайлайтера, скульптора... У меня ступор, начинаю искать по всей квартире — НЕТ! Думаю, ну все, фиг мне кто вернет. И тут раздается звонок от клиентки: «Здравствуйте, я тут у себя в сумке обнаружила вашу косметику, машинку и памперс». Вот какой у меня добрый сынок, думаю, решил моим клиентам подарки дарить. © Циничный визажист / VK
- Сделала клиентке вечерний макияж, а она заявила: не нравится, платить не будет. Я не растерялась:
— Тогда смываем макияж и расходимся.
— Как «смываем»?
— Ну вам же не понравилось.
Пауза. И потом она ляпнула:
— А хотя-я-я... в принципе, ничего, оставляйте.
Оплатила работу полностью. Потом я узнала от коллег, что клиентка известна такой подставой, но смыть макияж ей еще никто не предлагал. © Unknown author / Pikabu
- Я называю это «правилом челки».
— Хочу челку.
— У вас уже была красивая челка?
— Нет.
— Долго думали, чтобы ее сделать?
— Сегодня решила.
— Случилось что-то серьезное?
— Да вот с парнем рассталась. © bphairartist / Reddit
- Да, у моей подруги-парикмахера самая большая жалоба — нереалистичные ожидания. Люди хотят перейти от темного к платиновому за один сеанс, ярко-розовые волосы, которые никогда не тускнеют, удивительные радужные волосы из тщательно отфильтрованной фотографии в соцсети... © manlikerealities / Reddit
SunshineSeeds / Depositphotos.com
- Я: «Здравствуйте, как вас постричь?»
Клиент: «Здравствуйте. Мне, пожалуйста, шапочку».
Я: «Хорошо». (Начинаю стрижку.)
Клиент: «Ой, а меня вот Наташа по-другому стригла.»
Я: «Да? А что ж вы ко мне сели, а не к Наташе?»
Клиент: «Ой, да вы знаете! Она меня так плохо постригла в прошлый раз!» © KateSova / Pikabu
- Как-то пришла клиентка с иссиня-черными волосами. И, естественно, перекрасить она их хотела в пепельный белый. Я объяснила, что за 1 раз такого не добиться, при лучшем исходе цвет станет карамельным. Она согласилась, мы все сделали, клиентка ушла. А через несколько дней вернулась со скандалом — мол, она хотела быть блондинкой, а ее сделали рыжей! Администратор поднимала записи разговоров, где девушку об этом предупреждали. Клиентка вновь ушла. А спустя 5 лет под всеми моим постами начали появляться гневные тирады о том, что когда-то она хотела быть блондинкой, а ее сделали рыжей... © IVANETSKAYA / YouTube
ursula1964 / Depositphotos.com
- Я поняла, что свой набор косметики и инструментов нужно фотографировать! И в принципе быть готовой к тому, что что-то украдут. Модели такие жадные! Честное слово, я собираюсь укусить следующую нечистоплотную ручонку, потянувшуюся за моим спреем для закрепления макияжа. © bitelulz / Reddit
- Клиент:"Ты, наверное училась плохо, да?"
Я: «Ммм... Нет, с чего вы взяли?»
Клиент: «Ну ты же парикмахерша! Что тут сложного?»
Я *вспоминаю все потраченное на обучение, практику и семинары время*: «Ну, вообще-то, это не так уж и легко...»
Клиент: «Да-да! Вы все так говорите! У меня вот соседка двухнедельный курс прошла и пошла работать, и вообще...» Ла-ла-ла-ла...
Мои мысли: «Я больше не буду принимать эту женщину...» © KateSova / Pikabu
- Работаю косметологом, для чего снимаю небольшой и достаточно скромный кабинет. Ходила ко мне клиентка достаточно долго и регулярно. А потом вдруг: «Анечка, я хочу сходить в красивый дорогой салон». Хозяин — барин, как говорится. Сходила она туда — и началось. Меня обвинили в том, что я закупаю только дешевую продукцию для работы, а то и вовсе ее водой развожу для экономии, поэтому ко мне ходить больше не будут. Это было очень неприятно, но решила не тратить нервы на то, чтобы разубедить, и просто распрощалась с человеком. Проходит несколько месяцев, звонок: «Анечка, я хочу к тебе записаться, ты такой замечательный специалист, в салоне как-то все плохо мне делают» — ну и т. д. Не стала я ее записывать.
- У меня были клиенты, которые говорили, что хотят изменений и дают мне полную свободу действий. В 99 % случаев они оставались недовольны. Но многие девушки приходили через месяц и извинялись — им нужно было время, чтобы привыкнуть к новому образу. Так что мой совет: не меняйте имидж сразу после разрыва, выждите месяцок. © kazphantom / Reddit
Крутой салон красоты — это удобные кресла, тихая музыка и мастер-волшебник, который делает нас еще прекраснее. Наверняка герои этой подборки так себе его и представляли, но что-то пошло не по плану. А здесь можно почитать о том, на что обратить внимание при выборе салона, чтобы все ожидания оправдались.
AdMe/Народное творчество/20+ случаев, когда парикмахеры и визажисты потратили тонну косметики и миллион нервных клеток
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