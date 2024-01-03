20+ случаев, когда языковой барьер стал поводом для эпичной истории
Знание иностранных языков — навык, который никогда не окажется лишним. В путешествиях он может помочь не только сделать правильный заказ в кафе, но и не заблудиться в чужом городе. А вот люди, не обладающие лингвистическим талантом, нередко попадают в курьезные ситуации из-за языкового барьера — как, например, герои нашей статьи.
- Коллега с мужем поехали в Черногорию. Сняли жилье у моря. Муж пошел на пляж, жена осталась дома готовить обед. Ждет мужа час, другой, третий — его нет. Она в панике подняла на уши весь городок. Хозяин квартиры с друзьями уже начал патрулировать берег на катерах — думали, может, утонул. Везде расклеили объявления о пропаже. А оказалось, что этот муж (рассеянный профессор лет 70 с лишним), идя с пляжа, пропустил поворот и спрашивал у местных, как пройти. Они все отвечали: «Право, право». Он и поворачивал направо. 5 часов гулял. А оказалось, «право» — это на местном «прямо». Его кто-то из соотечественников его в итоге домой привел. © Лиса Алиса / Dzen
- У меня подруга 30 лет назад вышла замуж за японца. Остановились они у нас с мужем после свадьбы. Готовимся ко сну, выдала им все постельные принадлежности, но на подушках перьевых молодой муж подвис. Спрашивает: «А что там такое мягкое и уютное внутри?» Мы полчаса думали, как объяснить. Вроде и английский, и японский, и другие языки знаем хорошо, но в итоге сказали, что это волосы курицы. До сих пор ржем при встречах над этим случаем. © Ольга Т. / Dzen
- Английский немного знаю, но как будет медуза, забыла, а они, собственно, меня и ужалили в Таиланде. Пошли мы по аптекам. Я вообще была уверена, что медуза и на английском медуза. Конечно, тайцы не понимали, что я хочу, пока не нарисовала медузу им. Вот они с меня угорали! Зато эту «джеллифиш» я запомнила навсегда! © 2903 / Pikabu
- Коллега была в Австрии в турпоездке, сильно потратилась. В последний день перед вылетом зашла в кафе, а в меню не было фото блюд, только названия. Языка она не знает, поэтому тыкнула пальцем в то, что было недорого. В итоге приносят ей огромную тарелку макарон с сыром. Официант улыбается и спрашивает: «Мадам итальяно?», на что коллега отвечает: «Нет, мадам дура, которая языка не знает». Официант ничего не понял, а вот соседний столик ржал знатно. © Игорь Сидоренко / Dzen
- В супермаркете в Таиланде не нашла тампонов. Показываю один тампон на кассе, чтобы было понятно, чего я от них хочу. Сотрудница магазина ведет меня к своей подсобке, вытаскивает корзину, полную всякой всячины (батарейки, жвачки), достает оттуда пальчиковые батарейки и протягивает мне. Тут уже я не выдерживаю и начинаю ржать, параллельно показывая сотруднице магазина более подробно свой последний (в упаковке) тампон. Тут и до нее доходит, она тоже начинает смеяться, а в итоге ведет меня к стенду с гигиеническими принадлежностями и тычет пальцем в памперсы! © kyklya / Pikabu
- Детям было лет 14-15, прилетели в Америку на соревнования. Их встречал переводчик. Когда сели в автобус, ребята начали дурачиться. Кто-то кого-то назвал тупицей, слово за слово, началось: «Сам тупица», «он тупица». Переводчик начал срочно куда-то звонить. Когда они приехали в отель, их ждало 40 пицц — каждому по две. © Василёк / Dzen
- В экспедицию вместе с нашими поехал геолог из Франции. Почти в самом начале они нашли много шампиньонов. Собрали, вкусно приготовили. После этого француз каждый день стал просить нашего показать ему шантильоны. Наш отвечал, что сегодня их не нашел. Так продолжалось несколько дней, пока француз не разозлился и не накричал на нашего, что тот полные рюкзаки таскает, а от него скрывает, хотя они вместе работают. Оказалось, шантильон по-французски — это геологический образец, проба минералов. © юрий с. / Dzen
- Приехала в гости из Германии сестрица двоюродная. По-нашему она говорить и понимать может, но какие-то простые фразы, слова выговаривает не очень хорошо. Лет 20 ей уже было тогда. Пообщалась она с моей матушкой, приходит задумчивая. Спрашивает: «Что такое учбеки?» Я начинаю рассказывать про узбеков — что это такая национальность, про Узбекистан. Сестра хмурится и спрашивает: «Почему твоя мама каждый день у меня спрашивает, как мои узбеки?» Люди, я ржала и каталась по полу от смеха: у моей мамы любимый вопрос: «Как твои успехи?» © наталья н. / Dzen
- Работала я официанткой в «Интуристе». Английский знаю со школы, а немецкий уже на работе слегка выучила. Обслуживаю группу немцев. Немка просит «айсес васер». Приношу воду со льдом, быстро ухожу (мало времени). На следующий день ситуация повторяется. Приношу воду, разворачиваюсь, но немка успевает поймать меня за руку и с ударением произносит: «Хайсес васер». Спрашиваю у коллег, что это значит, а оказывается, это кипяток! А еще такое было: коллега принял заказ у финна, тот просил «курку», официант решил, что это цыпленок табака. Финн через 10 минут пытается спросить, мол, где его «курку». Официант успокаивает: «Сейчас будет». Через полчаса вынес цыпленка, финн съел, но оказалось, что курку — это огурцы. © Vera Fomenko / Dzen
- Муж-болгарин попросил:
— Хочу печенье!
Купила, поставила на стол к чаю, приготовила что-то. Он ест, говорит:
— Печенье хочу!
— Так вот же оно!
— Не-е, не это. Печенье!
Печень, оказывается, просил приготовить. © СаРа / Dzen
- Из села, где в совхозе-техникуме училась студентка из Нигерии, привезли ее в другое село в больницу, где медсестрой работала моя мама (она и рассказала эту историю после беспокойного дежурства). И вот эта студентка, получавшая особое питание как иностранка, вдруг стала требовать корову, очень настойчиво требовать, вплоть до того, что отказывалась вообще есть. Весь медперсонал стоял на ушах, пытаясь угодить капризной дамочке. Даже завотделением из дома тащила всякую снедь. Но все было не то. Оказывается, студенточка хотела всего лишь говядину! © Наталья Заховаева / Dzen
- Отдыхали с мужем в отеле в Турции. Лежим на шикарных лежаках, балдеем. Подходит к нам пожилой немец и начинает очень возмущенно говорить, дергая мужа за полотенце: «Майне плаце цап-царап!» Мы не понимаем. Тут к немцу подлетает его жена и такая начинает ругаться, мол, это не наше, и жестами показывает в сторону соседних лежаков. Старик отцепляется от мужниного полотенца, видит, что на соседних двух лежаках лежит его полотенце и по-немецки смущенно извиняется. Все оставшиеся дни отпуска этот немец, встречая нас взглядом на территории отеля, сначала кричал: «Майне плаце цап-царап!», а потом приветственно махал рукой. © Foxinbush / Pikabu
- Первый раз в жизни поехали с женой за границу, в Италию. Жена в иностранных языках — ни бельмеса. Я полгода готовился, изучал числа, частые фразы на итальянском. Прилетаем в Пизу. Получили багаж, выходим, и тут таможенник вылетает и выдает какую-то речь, из которой я понимаю только «бон джорно». Я в ступоре, а жена с ходу говорит: «Туризм». Таможенник поулыбался, еще что-то пролепетал и выпустил нас. Я спрашиваю:
— А как ты догадалась, что он нас спрашивает?
— Ну что он может спросить, кроме «цель вашего прибытия»?
— Логично. А как ты догадалась, что надо говорить «туризм»?
— Ой, ну туризм — он везде туризм. © Spacewatcher / Dzen
- Всякие бывают приколы с языками! Мой сын после того, как жил у нас в Греции, поехал работать в Италию. Начал учить итальянский, но однажды немного запутался, на каком языке надо говорить. А было так: пришел он в магазин, чтобы купить рыбу. Он у нас парень высокий, кудрявый, блондин с голубыми глазами, все девушки итальянские от него в восторге! Вот и девушка в рыбном отделе стала строить ему глазки, а он от смущения забыл, на каком языке надо спросить: «Сколько стоит?» И спросил на греческом: «Посо кани?» Девушка в ужасе на него посмотрела. Тут подходит к нему друг, смеется и говорит: «Знаешь что ты спросил? „Можно собаку?“» © МТтт Таб / Dzen
- Рассказывала своей подруге из Польши, что у меня обнаружилась аллергия на перья. Говорили на польском, а я не знала слово «перья» и сказала проще: «Одежда курицы». Отлично поняли друг друга. © Подслушано / VK
- Bчepa кypьep пpивез мне тoлькo пoлoвинy зaкaзa, втopyю зaбыл в мaшинe. Я oбpaтилcя в пoддepжкy. Чepeз чac этoт кypьep пpиeзжaeт, нaчинaeт извинятьcя. Наш язык — нe eгo poднoй. Я oтвeчaю:
— Ничeгo cтpaшнoгo, бывaeт.
Oн oбщaeтcя ко мне нa «Bы». Ho, видaть, oчeнь cильнo xoтeл извинитьcя, поэтому выдaл:
— Извинитe, бpaтaн. © Just Story / VK
- У меня был парень из Боснии. Один раз я накричала на него, и он пропал на 3 дня. Потом появляется. Спрашивает: «Знаешь, почему я не приходил? Я был поносный!» Мне стало как-то неудобно от такой откровенности. Ну, думаю, наверное, я ему так близка, что он мне такие подробности рассказывает. А оказалось, что понос на его языке — это вообще-то не диарея, а гордость. Он не приходил, потому что гордость свою показывал! © EleKol / Dzen
- Были с сыном в Турции. Там в бассейне у него немецкий мальчик начал отнимать надувной матрас. Дело в том, что в бассейне отеля был такой же, но общественный, а парень решил, что это именно он и есть, и надо делиться. Я в школе учил немецкий, поэтому напряг память и говорю: «Это наше, мы его купили». Парень странно на меня посмотрел, отстал и уплыл. И тут я добавил его папаше на чистом немецком: «Да-да, купили». И папа тоже отвалил. Потом я решил себя проверить. Оказывается, я говорил, что матрас мы продаем. © iikor / Pikabu
- В Таиланде мой желудок решил выйти из чата, а пятая точка захотела его поддержать. Побежал в супермаркет — я знал, что там продают средства от диареи. Тайки упорно отказывались понимать слово «Diarrhea». Но все же одну из них озарило. Она покачала головой и сказала: «Aah, ooh, puk puk?!», а затем повернулась, продемонстрировала полуприсед и торжественно положила передо мной заветную пачку. Под легкое хихиканье и сочувствующие причитания «puk puk, o-o-о» я побежал обратно в свой номер. © barr.ell / Pikabu
- Мой муж-добряк, увидев на лестнице девушку, помогающую подниматься слабому дедушке, мигом втащил того наверх под благодарные бормотания его спутницы. А вот если бы он лучше знал немецкий, услышал бы, что помощь им не нужна, и это были такие специальные упражнения для деда. © vie_fastueuse / Twitter
- С мужем и дочкой отдыхали в Ницце и решили взять авто в аренду. Но оказалось, что машины все разобраны, и в ближайшие 5 дней ничего не ожидается. Тогда было принято решение найти поблизости другой каршеринг. Французского оба не знаем, решаем спросить на английском прохожего. Мы ему и так, и эдак, а он не понимает. И тут муж разводит руками и говорит: «Да как же тебе объяснить-то?!» Ответ всех рассмешил, потому что парень на наем родном языке ответил: «Да как есть, так и спрашивай!» Оказался земляком, 10 лет назад уехавшим во Францию. Все показал, рассказал — спасибо ему огромное! До сих пор вспоминаю нашу встречу с улыбкой. © Мария / Dzen
Курьезные истории могут произойти вообще где угодно: и в такси, и в лифте, и даже во время родов. Иногда случается такое, что голливудским сценаристам остается только грустить в стороночке и записывать сюжетные ходы.
AdMe/Народное творчество/20+ случаев, когда языковой барьер стал поводом для эпичной истории
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