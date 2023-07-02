20+ случаев на борту самолета, которые стюардессы и пассажиры будут рассказывать всем словно анекдоты
Во всем мире ежедневно совершается около 90 тысяч авиарейсов, которые в совокупности перевозят миллионы людей. Учитывая такое количество пассажиров, логично, что на борту не могут не случаться какие-нибудь казусы. То какой-то персонаж потребует открыть форточку, потому что душно, то сами стюардессы так пошутят, что окружающие молятся от страха. Стюардессы и простые люди вспомнили истории, которые развернулись на их глазах прямо в самолете или в аэропорту.
- Однажды во время посадки я ответила на приветствие стюардесс и спросила, как дела у них. Они, не задумываясь, отчеканили: «Рады видеть вас на борту!» Неловкая пауза. © RRozbox / Twitter
- Однажды летела домой. Сидим в самолете, духота невыносимая, рядом сидящий дедушка подзывает стюардессу. Стоило видеть ее глаза, когда дедуля на полном серьезе спросил: «Нельзя ли форточку открыть?» Форточку! © Podslyshano / Twitter
- Летели как-то с семьей за границу. 6 утра, все сонные, злые. Только сели, в салон заходит стюардесса и монотонно, с абсолютно серьезным выражением лица говорит: «Здравствуйте, меня зовут Жанна, и сегодня я буду вашей стюардессой. Заранее отвечаю на интересующие вас вопросы». Все замолчали, а она продолжает: «Да, как в песне. Нет, не специально. Приятной поездки». Кажется, смеялись все. Настроение подняла на весь день. © Подслушано / Ideer
- Как села в кресло, так и заснула сразу от усталости. Очнулась — мы уже летим. Чувствую, то ли воздух сухой, то ли аллерген какой-то рядом, но глаза внезапно стали слезиться, нос течет. Пошла умываться, вернулась — уже еду раздали. Подзываю стюарда, со слезами на глазах говорю, что меня, мол, пропустили. Он с готовностью расспросил, что предпочитаю, метнулся, принес поднос. И не уходит. Стоит, переминается с ноги на ногу, очень сочувственно на меня смотрит и выдает: «Вы это... Не надо так сильно расстраиваться, пожалуйста! У нас еды много, на всех хватит!» © Ordanka / Pikabu
- Мама в студенчестве регулярно летала туда-сюда на самолете. В тот раз она зашла в салон и обнаружила, что куски обшивки отсутствуют, из сидений торчат пружины и куски поролона, где-то отломаны ручки. Ну и ладно, села, лететь недолго. А сосед молчать не стал, поймал стюардессу и стал выносить ей мозг, требуя объяснить, почему самолет в таком состоянии. Стюардесса мило улыбнулась и сказала: «Не переживайте, пожалуйста, это последний рейс этого самолета». Дяденька молился все 3 часа полета. © Подслушано / Ideer
- Я случайно нажал на кнопку вызова вместо фонарика, и она все не переставала звенеть. Бортпроводник подошел и ударил по ней кулаком. Пассажиры, мягко говоря, удивились. © SuperMommyCat / Reddit
- Сижу у иллюминатора. На двух соседних местах мама с дочкой лет 6. Друг другу не мешали, все было спокойно. В процессе я задремала. Когда проснулась, повернула голову и натурально обалдела, если не сказать хлеще: девочка спокойно сидит на кресле у прохода, то ли рисует, то ли читает — не помню точно, а в центре ее мама занимается йогой! Понятия не имею, как так можно было вывернуться на этом сиденье, чтобы с абсолютно непроницаемым лицом задрать вверх обе ноги, опираясь руками на спинку спереди, но зрелище спросонья было, мягко сказать, поразительным. © Палата № 6 / VK
- Работаю стюардессой на международных линиях. Как понимаете, пассажиропоток сумасшедший. Но одного пассажира помню до сих пор: в бизнесе летел, весь такой важный, на понтах перед своей женщиной. Ну вроде бы что такого, обычная картина. Только вот через месяц он снова летел в том же направлении, но уже в экономе, вместе с семьей и женой, весь такой услужливый, суетливый. Увидев меня, он еще больше закопошился, а я натянула профессиональную улыбку, которая скрывает так много увиденного и услышанного. © Подслушано / VK
- Летим с дочкой (3,5 года) в одну теплую страну. Лететь 14 часов. Сели, взлетели, поели, мультик посмотрели. Походил с ней по самолету. Сели в кресла, голову мне на колени положила и заснула. Я ее кофтой накрыл и сам задремал. Пробуждение было оригинальным: открываю глаза — дочки нет. Кручу головой. Идет, дорогая. В одной руке стакан сока, а за другую ведет бортпроводницу. Этот чертенок ухитрился проснуться, перелезть через меня, так что я не проснулся, добраться до каморки стюардесс через весь самолет и сказать одну из немногих фраз на английском, которую она знает: «Give me juice, please» («Дайте, пожалуйста, сок»), — специально учили. Представляю удивление стюардесс в тот момент. Мне сказала: «Папа, а вдруг ты пить захочешь, когда проснешься». Заботливая. © AlexFly2019 / Pikabu
- Я разносила завтрак на ночном рейсе. Многие пассажиры спали. Обычно, если я могу опустить столик без их участия, я просто оставляю на нем поднос. В противном случае приходится ходить взад и вперед и ждать, когда пассажиры начнут просыпаться. В общем, я собирала пустые подносы, когда один из пассажиров попросил у меня свой завтрак. Я оставляла его на столике перед ним, но парень, сидевший рядом, просто съел его. Он съел свой завтрак и тот, что принадлежал его соседу! Я была в шоке. © Myriam Frafar / Quora
- Мы оказывали неотложную медицинскую помощь. Пока я был занят, мы вызывали врачей, пассажирка схватила меня за форму. Я повернулся к ней, надеясь, что она врач. Но нет. Она, оказывается, просила диетическую колу, а мы пропустили ряд, где она сидела, и не принесли. © ShinyCupcake / Reddit
- Моя сестра работала стюардессой. Она рассказывала о пассажире из первого класса, который все требовал что-то, пока не заснул. Спустя какое-то время он проснулся и попросил мою сестру принести свежую газету. Она сделала это, а он начал ворчать, что газета вчерашняя, а ему нужна сегодняшняя. «Сэр, мы находимся в воздухе уже 16 часов и ни разу не останавливались по пути для доставки свежей прессы». © somewhat_random / Reddit
- Летал я как-то на Кубу. Рядом сидела женщина с явным страхом полетов. Начинается турбулентность. Женщина в панике спрашивает у стюардессы, все ли нормально. На что та отвечает фразой, которая подстегнула панику у женщины в тысячу раз. Она просто сказала: «Мы пролетаем над зоной Бермудского треугольника». © Подслушано / VK
- Лечу сегодня в самолете. Турбулентность. Позже нахожу под ногами чужой паспорт. Отдаю его бортпроводнику. Он бежит к старшему смотреть списки. Потом возвращается и отдает его человеку, сидящему в кресле передо мной, со словами: «Больше не теряйте». У пассажира явно округляются глаза, он удивленно спрашивает у стюарда: «А откуда у вас мой паспорт?» Стюард ему отвечает: «Видимо, выпал у вас при турбулентности, а девушка, сидящая в кресле за вами, его нашла и нам отдала». Молодой человек явно проверяет свой паспорт, судя по наклонившейся макушке. Потом он поворачивается ко мне. Я вижу его голубые глаза. И как вы думаете, что он мне сказал? Кто подумал, что он сказал спасибо, — вы не угадали. Он сказал: «В паспорте были посадочные талоны. Где они?» © Anastasiia23 / Pikabu
- Я летел со своей годовалой дочерью в бизнес-классе. Полет начался нормально. Я играл с дочерью, потом мы поужинали. Свет погас, все легли спать. Но дочка спать отказывалась. Стюардесса предложила поносить малышку по проходу, пока я сплю. Удивившись, я ответил, что это может занять несколько часов. Она сказала мне, что это не проблема: они с коллегами будут играть с ней по очереди. 8 часов спустя я проснулся, дочка крепко спала в люльке рядом со мной. Наверное, это был мой лучший ночной сон за первый год жизни дочери. © Mike Evans / Quora
- В детстве мы много путешествовали с мамой и нас всегда пропускали в начало очереди в аэропорту. Когда мы подросли, это уже перестало работать, но мама не сдалась и однажды решила притвориться, что у нее больное сердце. Вот только стюардесса не повелась на провокацию и сказала нам вернуться в конец очереди. До сих пор помню ухмылки и взгляды остальных пассажиров. © KKLante / Reddit
- Как-то нашим рейсом летела очень полная тетя. В кресло она не помещалась, но так как загрузка была полная, пересадить ее было некуда. Так она и сидела: часть тела на кресле, часть тела в проходе (а он у нас узкий, туда четко помещается телега, и, собственно, все). И в результате ее постоянно цепляли этой телегой. Выходя из самолета, дама злобно заявила: «Вашим стюардессам нужно делать операцию по уменьшению бедер!» © FlyGirl / Pikabu
- Трансатлантический перелет, ночь, в салоне свет выключен, всеобщий релакс, тишина. Я смотрю фильм на планшете, жена у окна дрыхнет. Немного тряхнуло, она просыпается, смотрит в иллюминатор с кромешной тьмой и неизменяемой картинкой, поворачивается ко мне и с откровенным возмущением говорит: «Я не поняла, почему стоим?!» © TeslaCat / Pikabu
- Я проработал бортпроводником почти 8 лет. Однажды в самолет, на котором я летел, попала молния. Я — впрочем, как и пассажиры — ничего не знал об этом до самой посадки. Самолеты сконструированы так, чтобы справляться с подобными вызовами (последствия удара вы можете увидеть на фото). © shadowcat1017 / Twitter
- Летела на самолете. Рядом со мной сидела женщина, которая быстро-быстро что-то записывала в тетрадь. Потом закрыла глаза, задремала. Я из любопытства посмотрела, что же там. И честно, лучше бы этого не делала! Потому что она писала, что уверена, что ее мама вызвала демонов, они прячутся в самолете среди пассажиров, и если она не будет сидеть спокойно, то они найдут ее. И фраза «мне страшно» много-много раз. Я потом тоже весь полет нервничала, страшно было сидеть рядом. © Подслушано / VK
- Я бортпроводник. После рейса прощаемся с пассажирами, считаем подушки, пледы, оставшиеся напитки и сдаем все в цех. За пропажу мягкого инвентаря могут оштрафовать, поэтому следим, чтобы люди не забирали его с борта. Выходят пассажиры, одна тетка приземляется на кресло в бизнесе и якобы застегивает сапоги, а лицо при этом хитро-виноватое. Все вышли, я посчитала подушки, и на том кресле, где она сидела, подушки не оказалось. Тетя, тебе зачем нужна была плоская, как блин, подушка?! © Подслушано / VK
- Я стюардесса. Сегодня на рейсе девушка долго плакала. Терпение мое лопнуло — я подошла и спросила, что случилось. Она рассказала, что у нее важная встреча прямо в аэропорту, а она забыла дома косметичку. Вид у нее был тот еще: опухшие глаза и все дела. Мы с девчонками пожалели ее и накрасили как на передаче про всяких там «золушек» и другие перевоплощения. В подарок ей еще и косу заплели крутую. © Подслушано / Ideer
Вообще работа стюардесс не такая романтичная, как показывают в кино. Мы узнали, как на самом деле проходит работа на высоте. И нам кажется, что настало время развеять киношные мифы о стюардессах.
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