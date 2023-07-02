20+ случаев на борту самолета, которые стюардессы и пассажиры будут рассказывать всем словно анекдоты

Во всем мире ежедневно совершается около 90 тысяч авиарейсов, которые в совокупности перевозят миллионы людей. Учитывая такое количество пассажиров, логично, что на борту не могут не случаться какие-нибудь казусы. То какой-то персонаж потребует открыть форточку, потому что душно, то сами стюардессы так пошутят, что окружающие молятся от страха. Стюардессы и простые люди вспомнили истории, которые развернулись на их глазах прямо в самолете или в аэропорту.