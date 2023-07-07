20+ случаев на свадьбах, которые вызывают мысль «Кажется, эта парочка долго не протянет»
Профессионалов, обслуживающих свадьбы, спросили в интернете, какие пары запомнились им вовсе не романтическим настроем и элегантными нарядами, а странными поступками, которые заставили окружающих задаться вопросом — а зачем они вообще решили пожениться. К рассказам профи присоединились и обычные люди, ставшие свидетелями таких примеров. Вот ярчайшие случаи, почитайте.
- Я был на одной свадьбе, где один из супругов тайно пригласил на мероприятие всех своих бывших, не сказав об этом другому. © blackmobius / Reddit
- Я видеооператор. Жених позвонил мне через пару дней после свадьбы. Он хотел, чтобы кадры, где он разглядывает других женщин на свадьбе, не попали в финальное видео. © Tim0281 / Reddit
- На фотосессии невеста с любовью смотрела на жениха, а вот он ни разу на нее не взглянул. А в своей речи он упомянул, что невеста ему не ровня, так как «ни она, ни ее друзья никогда не были в Париже». © DarqueLoaf / Reddit
- Я оператор. Во время съемки свадьбы я прикрепил к костюму жениха микрофон. Надел наушники и настраивал звук, а жених со своим другом ушли в другую комнату. И тут вдруг слышу: жених говорит другу, что это свадьба по расчету, а на отношения с невестой ему плевать. © NoodleMaps / Reddit
- Жених запретил невесте есть торт, так как «она и так толстая». Они продержались вместе год. Кстати, в течение этого времени вес набрал он. © MysticalPhotographer / Reddit
- Я помогал маме обслуживать свадьбу на озере, как вдруг в середине церемонии жених начинает хохотать как сумасшедший. Я смотрю — а два его друга тащат вопящую невесту к воде и бросают в озеро. Жених продолжается смеяться и ничего не делает. Когда она выбралась, то была в ярости, а ее прическа, макияж и платье были безвозвратно испорчены. Ужасный поступок. Они развелись, не прожив вместе и полгода. © Greylings / Reddit
- Моя мать регистрирует браки, и один жених спросил, обязательно ли ему присутствовать на свадьбе или она может расписаться за него. © chilihendrix / Reddit
- Снимал свадьбу знакомой. Все прошло отлично. Отправляю молодоженам фото, и тут звонит невеста и требует, чтобы я отредактировал, так как муж говорит, что она выглядит слишком толстой. И что он и до свадьбы говорил ей, чтобы она похудела. Но она не стала, так как думала, что я просто отфотошоплю снимки. Она пыталась заставить меня сделать это с несколькими сотнями фотографий! В общем, эта парочка стоит друг друга. © Jadedsatire / Reddit
- Снимал свадьбу. Она проходила на поле для гольфа. Невеста хотела, чтобы жених подъехал к вершине холма на гольф-каре, чтобы впервые увидеть ее в свадебном платье. Я должен был запечатлеть этот момент. Жених приехал, побежал к ней, поднял, покружил и сказал, как она прекрасна. Это было чудесно. И тут она заявляет: «Нет, все не так, как я хотела. Давайте еще раз». И отправила жениха обратно. © Pancakes_Whisperer / Reddit
- Невеста относилась ко всем, даже к жениху, как к нерадивой обслуге. Она щелкала пальцами, когда хотела, чтобы ей что-то принесли, а потом наорала на ди-джея за то, что тот взял бутерброд, хотя он был там уже около 8 часов, и настаивала, что он должен был принести обед с собой. © EndlessOcean / Reddit
- Жених всю свадьбу провел с телефоном в руке. Он держал его, даже когда они с невестой разрезали свадебный торт. Что же за важные дела у него были в день свадьбы? А он просматривал сайты знакомств. Об этом знали, кажется, все, кроме невесты. © Slightly_longer_cat / Reddit
- Мы фотографировали свадьбу. Мать невесты безостановочно говорила нам, что ее дочь слишком красива для того, чтобы выходить замуж за этого парня. Невеста сидела отдельно от жениха, а потом и сам жених подошел к нам и сказал, что не хочет фотографироваться, так что мы можем взять снимки с предыдущих свадеб и просто прифотошопить его лицо к кому-то другому. Они развелись через 3 месяца. © Past-Independent2575 / Reddit
- Подруга моей жены прекрасный человек, но оно вышла замуж за странного мужчину, совершенно не подходящего ей по характеру. Он был корпоративным юристом, и все, что его интересовало — бейсбол и фондовые рынки. На свадьбе он тусовался исключительно со своими друзьями, а невеста танцевала с нами. В конце свадьбы новоиспеченный муж сказал, что собирается прогуляться с приятелями по городу, а к жене присоединится попозже. © talldrseuss / Reddit
- Работал организатором свадеб в отеле. У невесты был роман на стороне. Ее мать знала об этом, но все равно настояла на замужестве и оплатила все расходы, это была куча денег. Жених все узнал и на свадьбе встал и заявил, что брак аннулирован. А потом укатил в свадебное путешествие, захватив друга вместо невесты. Путешествие тоже было оплачено ее родителями. © SebastianFlytes / Reddit
- Трое детей невесты 8, 9 и 12-ти лет орали что есть мочи, обливались газировкой, переворачивали столы, ругались и дрались. Их мать на все это говорила: «Они просто выражают себя. Мы же не в школе». Брак не продержался и 5 месяцев. © samprimary / Reddit
- Я свадебный фотограф. Была пара, обоим за 40. Невеста была очень груба со всеми, а жених постоянно извинялся за нее. На регистрации брака он сказал «да», а она ответила «да мне все равно» и увернулась от его поцелуя. А потом подписала нужные документы и просто ушла со свадьбы. Жених был очень расстроен. © baviddowie23 / Reddit
- Перед церемонией невеста кричала на всех, что они портят ей день, и приказала своей матери уйти, потому что та недостаточно улыбалась. Она опоздала на регистрацию на 45 минут, так как писала своим друзьям, не пришедшим на свадьбу, и требовала вернуть ей деньги за еду. Гости в это время ждали на жаре. Невеста отказалась выходить, так как в зале были пустые места, и ей не хотелось, чтобы это было на фотографиях. В конце концов, пришлось посадить на пустующие стулья официантов, чтобы она наконец соизволила появиться. Пара рассталась через 6 месяцев после брака. © DeeBeePeeeOfficial / Reddit
- Перед свадьбой я снимал на видео интервью с женихом и невестой. Когда я спросил, почему он попросил ее выйти за него, мужчина ответил: «Меня заставили». Я даже еще не успел смонтировать видео, как они уже расстались. © davehorse / Reddit
- Однажды невеста опоздала на свадьбу на 30 минут, а после, в комнате для подружек невесты, рассказала им, что вместе с сестрой каталась на машине по городу, пытаясь решить, хочет она выходить замуж или нет. © Sunny16Rule / Reddit
- Я дизайнер, и спросила, какое оформление предпочитает жених. Он сказал, что ему абсолютно все равно, лишь все закончилось к 19.30, когда по телевизору начнется важный матч. © Pandoras_Fate / Reddit
- Жених сказал в день свадьбы: «Хорошо, сегодня не так жарко. Если бы была жара, я бы отменил свадьбу. Я люблю свою невесту, но не хочу потеть». © Bradylorian / Reddit
- Я был приглашен на свадьбу и случайно услышал, как жених говорит подружке невесты, что он все еще любит ее и отменит свадьбу, если она уйдет с ним. Подружка ответила, что самое время сказать об этом невесте. Свадьба все-таки состоялась, но в конце концов жених все-таки сбежал с той девушкой. © testcase_sincere / Reddit
- Когда пришла пора произносить поздравительные речи, вышли мать и отец жениха и сказали: «Никто и никогда не будет любить тебя так, как мы, сынок». И снова сели с каменными лицами. © Friend-of-thee-court / Reddit
- На свадьбе жених и невеста играли в игру: они должны были кормить друг друга тортом с ложечки. Невеста в последний момент отвернула ложку. Жених уже выглядел раздраженным, но она проворачивала этот трюк снова и снова, даже когда он сказал ей остановиться. Все ее друзья хохотали. В конце концов он выхватил эту ложку, а невеста обиделась и ушла, сказав, что он выставил ее в плохом свете, а она ведь просто шутила. Потом они развелись. © NirgalFromMars / Reddit
- Я снимал свадьбу знакомой. Жених все время жаловался, какая она скряга, хотя невеста оплатила всю свадьбу целиком, а он был безработным. По его мнению, она должна была нанять не меня, а фотографа подороже, да и вообще вся свадьба выглядела «дешево». Всю свадьбу он флиртовал с другими женщинами, и пара не продержалась в браке и месяца. © tweetybirdlover / Reddit
Иногда в идеальные свадебные планы вмешиваются реальные обстоятельства и все идет наперекосяк. Что ж, жениху и невесте ничего не остается, как отнестить к этому с юмором — это ли не первые испытания в браке?
AdMe/Народное творчество/20+ случаев на свадьбах, которые вызывают мысль «Кажется, эта парочка долго не протянет»
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