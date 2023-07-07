20+ случаев на свадьбах, которые вызывают мысль «Кажется, эта парочка долго не протянет»

Профессионалов, обслуживающих свадьбы, спросили в интернете, какие пары запомнились им вовсе не романтическим настроем и элегантными нарядами, а странными поступками, которые заставили окружающих задаться вопросом — а зачем они вообще решили пожениться. К рассказам профи присоединились и обычные люди, ставшие свидетелями таких примеров. Вот ярчайшие случаи, почитайте.

Иногда в идеальные свадебные планы вмешиваются реальные обстоятельства и все идет наперекосяк. Что ж, жениху и невесте ничего не остается, как отнестить к этому с юмором — это ли не первые испытания в браке?