20+ случайных совпадений, которые могли произойти только в кино, но не тут-то было

Иногда мы становимся свидетелями ситуаций, которые, казалось бы, просто не могут произойти. Например, заметить на своей детской фотографии будущего мужа или же за несколько тысяч километров от дома случайно встретиться лицом к лицу с братом. В такие моменты убеждаешься, что все в жизни не просто так.

Тот момент, когда у тебя есть два Димы

Вышла на балкон, чтобы сына позвать обедать. Смотрю, он на детской площадке играет. Кричу: «Димочка, иди домой обедать! Быстрее, блинчики с вареньем стынут!» Спустя пару секунд мне снизу в ответ от мужчины летит фраза: «Я уже бегу! А с чем варенье?» Четыре года назад я таким образом встретила своего мужчину! Теперь у меня дома два Димы: муж и сын. Да в самом Голливуде таких историй не найти, а у нас вот так судьба сложилась. © Палата № 6 / VK

«Кофе идеально подходит под кружку»

«Эскалатор + обувь»

Случайности не случайны

Когда мне исполнилось 18, я решила сменить фамилию на Цветаеву. Своя не нравилась жутко. Меня отговаривали, мол, до замужества подожди, но я понимала, что с моей фамилией насмешек не избежать. Сменила, познакомилась с будущим мужем. Ох, как же долго мне пришлось объяснять в ЗАГСе, что мы не брат и сестра. © Подслушано / VK

«Идеальное сочетание горизонта, океана и перил»

Мороженое совпало с футболкой этого парня

Мысли совпадают даже на расстоянии

Я некоторое время ломала голову над именем для своего рыжебрюхого котея. Чтоб было неизбито, невычурно, хорошо звучало и в сокращенном, и в полном варианте, было приятно кошачьему слуху, просто для человечьего языка. Остановилась на Ричи — Ричарде. Было прикольно узнать, что примерно в то же время моя двоюродная сестра подобрала рыжего котенка. И назвала его тоже Ричардом. © Racoonzel / ADME

«Эта бабочка прилетела и села прямо на фотографию»

«Однажды я увидел у ТЦ 7 красных машин, припаркованных рядом друг с другом»

«Узор на моей рубашке почти соответствует узору на гладильной доске»

Тот случай, когда живешь в одном городе и не видишься, но встречаешь за тридевять земель

Мой брат поехал в отпуск. Пошел купаться в море и в паре метров от себя увидел плещущегося троюродного брата. Самое интересное, что живут они в одном городе, на одной улице и не видятся годами, только перезваниваются. А вот за 4 000 км от дома, пожалуйста, встретились. © Гульнар Касым

«Нашел кресло у обочины, забрал себе. А на следующий день в том же месте появилось такое же кресло»

«Сегодня был в ресторане, и там мой кошелек очень хорошо сочетался с их скатертью»

«Мой сын откопал на нашем дворе складной нож, точно такой же, как у меня»

Какой-то знак или совпадение?

Были с мужем на похоронах одного очень хорошего человека. Стоим в морге у гроба, прощаемся. Вдруг у мужа завибрировал телефон. Он вышел. Возвращается с белым лицом и круглыми глазами. Звонил человек, который много лет назад взял крупную сумму в долг и пропал. Думали все, с концами. Что такого скажете вы? А дело в том, что он был полным тезкой, того, кто лежал в гробу. Сказать, что мы офигели — ничего не сказать. Бывает же такое! © Людмила Жабская

«Передвинул свой стол в эту нишу. Наступило совершенство»

«Моя кошка слилась с одеялом»

История, похожая на сценарий индийского фильма

У нас с мужем было очень интересное даже не совпадение, а чудо. Я откопала фотографию профессионального фотографа, в парке, на фоне картинки из картона, где мне примерно полтора года. Понесла показать мужу, уж больно младший сын был похож в этом возрасте на меня.

Так вот, оказалось, что на заднем плане на скамеечке сидел мой муж со своей бабушкой. Но это самое странное не это, а то, что там сидела и моя бабушка! Мало того, когда мы фотографию показали свекрови, она сказала, что мою бабушку прекрасно знает, они дружили с бабушкой мужа на почве любви к книгам и прогулкам с нами в парке.

И, оказывается, я у своего мужа неоднократно бывала в гостях. Вот так вот. Правда, он меня не узнал, поскольку был старше и в его 6 лет они переехали, но наши бабушки продолжали общаться. Очень было жаль, что мы узнали об этом намного позже их ухода, но хоть свекровь порадовали. © Inna Tentere

«При укладке ламината такого почти никогда не происходит»

«У комбинезона моей дочери и этой упаковки салфеток один и тот же рисунок»

Казалось бы, просто фамилии

Очень давно, когда я работала в стационаре. Случилось так, что одновременно у нас пребывали пациентки Белова, Чернова, Краснова, Желтова и Синяева. Но, кажется, никому, кроме меня, это не казалось необычным. © Ку-ку / ADME