20+ СМС-переписок, которые дадут фору кассовому остросюжетному фильму

Виртуальные переписки стали важной частью нашей жизни. От серьезных рабочих диалогов до сердечных бесед с близкими — каждый день мы отправляем множество сообщений. Однако среди бесконечных строк текста порой рождаются такие шедевры, которые вызывают неудержимый хохот и смех. А заскринить и отправить такие СМС в просторы интернета — первое дело.