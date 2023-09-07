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20+ СМС-переписок, которые дадут фору кассовому остросюжетному фильму

Народное творчество
74-5

Виртуальные переписки стали важной частью нашей жизни. От серьезных рабочих диалогов до сердечных бесед с близкими — каждый день мы отправляем множество сообщений. Однако среди бесконечных строк текста порой рождаются такие шедевры, которые вызывают неудержимый хохот и смех. А заскринить и отправить такие СМС в просторы интернета — первое дело.

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Иногда мы получаем настолько неожиданные и смешные СМС, что ими не терпится поделиться со всеми в интернете.

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AdMe/Народное творчество/20+ СМС-переписок, которые дадут фору кассовому остросюжетному фильму
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