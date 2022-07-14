20 СМС-переписок, которые так и хочется показать кому-нибудь еще

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Смартфоны и мессенджеры уже давно уверенно вошли в нашу жизнь, и мы ни дня не можем представить без возможности всегда быть на связи. И среди вполне привычных и обыденных текстовых диалогов встречаются жемчужины, которые не забываются не теряются даже в тысяче сообщений в телефоне.

Мы в ADME рады, что пользователи не ленятся делать скриншоты и дарят нам яркие эмоции, показывая свои переписки.

Когда опечатка превратилась в веселую переписку

В чате всегда можно получить полезный совет

Как сделать больно одним вопросом

Даже без фото понятно, что дела плохи

«Отправил вчера старших детей к бабушке, где интернет совсем слабенький»

Вот и пользуйся тиндером после такого

«Одна из переписок при продаже моего автомобиля. Кстати, машина дизельная»

А оно вон как!

С покупателями иногда нужно говорить на их языке

«Работаю в учебном центре, отправляем много писем клиентам, и частенько наши письма попадают в спам»

Так выглядит разочарование

Когда пытался искренне поздравить, а получил что получил

И не поспоришь...

Когда жена родила, но ты еще не до конца осознал, что тебя ждет

Иногда папины финты буквально вводят в ступор

Когда сразу понимаешь, что кто-то чересчур увлекается астрологией

«Первое за 9 лет сообщение от мальчика, который мне очень нравился в средней школе»

«Мне уже сказали, что я принята на работу, а потом произошел такой диалог»

«Хотела сходить на концерт, называется»

Когда ты даже не понимаешь подвоха