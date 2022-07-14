20 СМС-переписок, которые так и хочется показать кому-нибудь еще
Смартфоны и мессенджеры уже давно уверенно вошли в нашу жизнь, и мы ни дня не можем представить без возможности всегда быть на связи. И среди вполне привычных и обыденных текстовых диалогов встречаются жемчужины, которые не забываются не теряются даже в тысяче сообщений в телефоне.
Мы в ADME рады, что пользователи не ленятся делать скриншоты и дарят нам яркие эмоции, показывая свои переписки.
Когда опечатка превратилась в веселую переписку
В чате всегда можно получить полезный совет
Как сделать больно одним вопросом
Даже без фото понятно, что дела плохи
«Отправил вчера старших детей к бабушке, где интернет совсем слабенький»
Вот и пользуйся тиндером после такого
«Одна из переписок при продаже моего автомобиля. Кстати, машина дизельная»
А оно вон как!
С покупателями иногда нужно говорить на их языке
«Работаю в учебном центре, отправляем много писем клиентам, и частенько наши письма попадают в спам»
Так выглядит разочарование
Когда пытался искренне поздравить, а получил что получил
И не поспоришь...
Когда жена родила, но ты еще не до конца осознал, что тебя ждет
Иногда папины финты буквально вводят в ступор
Когда сразу понимаешь, что кто-то чересчур увлекается астрологией
«Первое за 9 лет сообщение от мальчика, который мне очень нравился в средней школе»
«Мне уже сказали, что я принята на работу, а потом произошел такой диалог»
«Хотела сходить на концерт, называется»
Когда ты даже не понимаешь подвоха
А какие из ваших личных СМС-переписок вам понравились так сильно, что вы даже сделали скриншоты?
Фото на превью Annagarts / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20 СМС-переписок, которые так и хочется показать кому-нибудь еще
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