20 смс-переписок, в которых развитие событий происходило явно не по сценарию

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Сообщения и чаты сегодня — это неотъемлемая часть нашей жизни. После некоторых подобных бесед так и хочется сделать скриншот и поделиться им с друзьями или даже со всем интернетом.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: T.800 / Pikabu



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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС ПЕРЕПИСКИ / VK

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