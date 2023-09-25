20 смс-переписок, в которых развитие событий происходило явно не по сценарию
Сообщения и чаты сегодня — это неотъемлемая часть нашей жизни. После некоторых подобных бесед так и хочется сделать скриншот и поделиться им с друзьями или даже со всем интернетом.
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Переписки могут быть не только с неожиданным сюжетным твистом, но и с эпичным финалом.