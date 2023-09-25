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20 смс-переписок, в которых развитие событий происходило явно не по сценарию

Народное творчество
44-4

Сообщения и чаты сегодня — это неотъемлемая часть нашей жизни. После некоторых подобных бесед так и хочется сделать скриншот и поделиться им с друзьями или даже со всем интернетом.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: T.800 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС ПЕРЕПИСКИ / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: H****A / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ****ные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: kusinai / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Emeliy / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Странные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: gganbu / Pikabu

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Переписки могут быть не только с неожиданным сюжетным твистом, но и с эпичным финалом.

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AdMe/Народное творчество/20 смс-переписок, в которых развитие событий происходило явно не по сценарию
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