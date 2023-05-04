20 снимков из семейных фотоальбомов, которые так и хочется увеличить, чтобы понять всю соль

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Нередко самые оригинальные снимки из фотоальбома — те, что были сделаны неожиданно. Но еще круче, если на этих фотографиях запечатлены члены семьи, близкие люди или домашние любимцы. Порой событие, которое не имело особого смысла в тот день, когда было сделано фото, приобретает с годами большую значимость.

Неудачный ракурс — и модель выглядит как героиня эпизода «Сумеречной зоны»

«Мой папа обнимает племянника»

«Вошел в комнату и увидел собаку в таком положении»

«Племянница обняла меня. И теперь кажется, будто эта крошечная ручка — моя»



«Моя сестра и ее парень — странная парочка»

«Тень позади моего отца создает впечатление, что у него модные усы»

«Я показал это фото жене, и она такая: „Это что вообще?“ Просто кошка и собака борются за место на моих коленках»

«Незнакомая женщина и мой брат в спортзале»

«На самом деле на этом фото моя дочь отталкивает мою сестру»

«Мой муж и наша собака»

«На фото моя девушка и ее сестра»

«Мой брат и собака очень хорошо ладят»

«Жена сфотографировала меня, когда я прыгал со стены. Выглядит так, будто я стою на цыпочках»

«Собака катает маму и сестру по пляжу на своих ушах»

«Это мои ноги или моей сестры?»

«У моего брата весьма широкий торс»

Чтобы найти голову, следует почесать животик

«Я установил таймер на фотоаппарате, а потом шлепнулся на бегу. Реакция моей семьи»

«Жену бесит моя рубашка, поэтому она отказалась идти со мной на обед»

«Заказал доставку еды для себя и племяшки. Фото с места происшествия»