20 снимков из семейных фотоальбомов, которые так и хочется увеличить, чтобы понять всю соль
Нередко самые оригинальные снимки из фотоальбома — те, что были сделаны неожиданно. Но еще круче, если на этих фотографиях запечатлены члены семьи, близкие люди или домашние любимцы. Порой событие, которое не имело особого смысла в тот день, когда было сделано фото, приобретает с годами большую значимость.
Неудачный ракурс — и модель выглядит как героиня эпизода «Сумеречной зоны»
«Мой папа обнимает племянника»
«Вошел в комнату и увидел собаку в таком положении»
«Племянница обняла меня. И теперь кажется, будто эта крошечная ручка — моя»
«Моя сестра и ее парень — странная парочка»
«Тень позади моего отца создает впечатление, что у него модные усы»
«Я показал это фото жене, и она такая: „Это что вообще?“ Просто кошка и собака борются за место на моих коленках»
«Незнакомая женщина и мой брат в спортзале»
«На самом деле на этом фото моя дочь отталкивает мою сестру»
«Мой муж и наша собака»
- Это чей язык? © meteoriteminer / Reddit
«На фото моя девушка и ее сестра»
«Мой брат и собака очень хорошо ладят»
«Жена сфотографировала меня, когда я прыгал со стены. Выглядит так, будто я стою на цыпочках»
«Собака катает маму и сестру по пляжу на своих ушах»
«Это мои ноги или моей сестры?»
«У моего брата весьма широкий торс»
Чтобы найти голову, следует почесать животик
«Я установил таймер на фотоаппарате, а потом шлепнулся на бегу. Реакция моей семьи»
«Жену бесит моя рубашка, поэтому она отказалась идти со мной на обед»
«Заказал доставку еды для себя и племяшки. Фото с места происшествия»
Нередко самые неординарные снимки получаются, когда фотограф меньше всего этого ожидает. А бывает, маленькие шедевры создаются во время запланированной фотоссесии. Например, в момент, когда мужчина делает предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Фото на превью Rpark888 / Reddit
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