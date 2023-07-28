20+ сообщений, которые могут ошарашить сильнее, чем счет за коммуналку

В современном мире люди все реже созваниваются по телефону и предпочитают больше переписываться в мессенджерах. Несомненно, такой вид общения имеет свои преимущества: сообщение можно отредактировать или удалить. Ну а если переписка принимает такой неожиданный поворот, что превращается в настоящий анекдот, то смело можно поделиться ею с другими.