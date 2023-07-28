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20+ сообщений, которые могут ошарашить сильнее, чем счет за коммуналку

Народное творчество
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В современном мире люди все реже созваниваются по телефону и предпочитают больше переписываться в мессенджерах. Несомненно, такой вид общения имеет свои преимущества: сообщение можно отредактировать или удалить. Ну а если переписка принимает такой неожиданный поворот, что превращается в настоящий анекдот, то смело можно поделиться ею с другими.

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Еще больше юморных переписок можно найти в этой статье.

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Погружаясь в повседневную рутину, мы часто забываем, что даже небольшая улыбка или смешное сообщение от другого человека могут заметно поднять настроение. Благодаря таким перепискам, как в статье, даже самый тяжелый день может пролететь на позитивной волне.

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AdMe/Народное творчество/20+ сообщений, которые могут ошарашить сильнее, чем счет за коммуналку
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