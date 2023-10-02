20+ соседей, которыми и перед друзьям похвастаться не стыдно

Часто люди жалуются на то, как им не повезло с соседями: то сверлят с утра до ночи, то музыку громко слушают. А героям нашей статьи можно только позавидовать: рядом с ними живут неординарные, но совершенно не вредные люди. И иногда обычные соседи становятся чуть ли не членами семьи. А в конце вас ждет бонус о том, что даже о шумных работах можно договориться так, чтобы всем было сладко.