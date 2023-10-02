20+ соседей, которыми и перед друзьям похвастаться не стыдно
Часто люди жалуются на то, как им не повезло с соседями: то сверлят с утра до ночи, то музыку громко слушают. А героям нашей статьи можно только позавидовать: рядом с ними живут неординарные, но совершенно не вредные люди. И иногда обычные соседи становятся чуть ли не членами семьи. А в конце вас ждет бонус о том, что даже о шумных работах можно договориться так, чтобы всем было сладко.
- Я на 7 месяце беременности. Бегаю по даче: тут подкрасить, там прополоть. Свекор уговаривает поберечься, а то рожу им прямо в борозду. Тут заходит в гости соседка, начинает причитать: «Как ни посмотрю — все она пашет у вас!» На что я делаю сложное лицо и грустно говорю: «Да просто они у меня паспорт отобрали, а без него в роддом не возьмут. Вот, отрабатываю». Лицо соседки надо было видеть! Спустя три секунды родители мужа грянули хохотом, и только тут она сообразила, что это шутка была. © Rosa256 / Pikabu
- Жили в новостройке, познакомились с соседями, подружились. Когда уезжали в отпуск, возник вопрос: «Кто будет кормить кошку?» Соседи предложили свою помощь, мол, будут приходить, кормить, убирать лоток. Нас не было месяц. Вернулись, зашли домой и обалдели: по кухне развешаны шарики, на плите — свежий лагман, в холодильнике — прохладительные напитки, детям — сладости. Так и повелось у нас. Предвосхищая возможные упреки в том, что люди с дороги устали и гости им не нужны, скажу: нет, все остались довольны, было весело. © ar.che / Pikabu
- Повадились 2 кота ходить домой к соседке. Та гостям была рада, сюсюкала с ними, подкармливала. Хозяйка приревновала котов и потребовала, чтоб соседка их больше не привечала. Но котам-то разве прикажешь? В итоге хозяйка не выдержала, заявилась к соседке опять и выдала: «Все! Теперь это твои коты! Этого зовут так, а того — так». Повернулась и ушла. А коты остались, так теперь там и живут. © HE.HAD0 / Pikabu
- Звонит сейчас сосед по участку и говорит: «Соберите у меня клубнику, а то пропадет ведь. А вы варенье сварите и так поедите». Мужику лет 55, остался без жены, да и дети уже выросли. Живет один и по привычке сажает немаленький огород. И клубника у него шикарная, и малина, и виноград каждый год на загляденье. А девать некуда. Дети редко приезжают, что-то с собой увозят. Да только каждый день на грядках еще что-то созревает. Несколько лет этот сосед просто выставляет на улицу маленький столик, а на нем все по сезону: то ягода спелая, то картошка молодая, то помидоры ароматные. Рядом листок с надписью «Это бесплатно». И пакетики чистые приготовлены. © anahronizm / Pikabu
- Я живу в кондоминиуме. Один владелец, пожилой холостяк на пенсии, просыпался каждый раз, когда шел снег, и счищал все прежде, чем я успевал проснуться. И я никогда не слышал, как он это делал. Какой-то снегоуборочный ниндзя!
© North_South_Side / Reddit
- У соседа за стенкой часто тявкала собачка. Жаль ее было. Я думала, ей внимания не хватает. На днях вышла гулять со своим псом, а тут и сосед в лифт заскакивает. Я решила поинтересоваться, как его песель поживает. А сосед покраснел и говорит, мол, у него нет собаки. Оказалось, что ему от бывшей осталась пара ежей, которые тявкают и рычат. Так что он теперь хозяин ежиков. © Подслушано / VK
- Когда жили в съемной комнате, у соседей был кот — очень умное существо. Когда соседи уходили надолго, кот включал телевизор и смотрел. Еще и каналы научился переключать. Иногда соседи просили заходить к ним и выключать телевизор, так как кот очень громко его смотрел. © Подслушано / VK
- Однажды сосед ворвался в мой дом во время наводнения и начал складывать мои вещи на столы и другие высокие поверхности. А все для того, чтобы мое имущество не испортилось от воды. Прихожу я домой, там 30 сантиметров воды, но вся электроника спасена. Я ему очень благодарен! © veron1on1 / Reddit
- Родители купили однушку в поселке Новинки (Нижний Новгород). В один из дней звонит нам бабушка и спрашивает, когда мы снова привезем ей внучку на выходные, и говорит, что у них на волейбольной площадке силами одной неравнодушной семьи открылся летний бесплатный кинотеатр под открытым небом, с последующим нехитрым угощением для детворы. Как оказалось, для счастья нужно совсем немного: спустить во двор проектор и экран, а входным билетом служат принесенные с собой стулья. Думаю, что когда эти дети вырастут, то кто-то из них, такой же неравнодушный, устроит небольшой сеанс доброты. © kapello / Pikabu
- Наши соседи наверху — симпатичная пара старых хиппи, которые регулярно оставляют на дверных ручках маленькие декоративные бумажные конусы, полные домашних конфет и прочих вкусностей. Они наклеивают стихи на внутренней стороне задней двери во время Национальной недели поэзии, а также иногда устраивают тусовки, на которых люди поют в основном песни 60-х и 70-х годов. О лучших соседях и мечтать не приходится. © TJ_Fox / Reddit
- Снимаю квартиру в доме. А это дом, в котором прям все слышно, соответственно, и соседей. Вечер, у меня тишина, лежу читаю книжку. К соседям пришли гости. Их гостья с высокомерием восклицает: «А, так у вас однокомнатная?» Мне показалось, тогда я слышала, как скрипнули зубы хозяйки. © Подслушано / VK
- Несколько лет назад пришлось отремонтировать пограничную стену между домами. Мы знали, что у нашего соседа финансовые затруднения, поэтому сами оплатили ремонт. Когда приехали работники, сосед спросил: «Сколько это будет стоить?», на что мы ответили: «Не беспокойся об этом». Примерно через год сосед пришел к нам и сказал, что хочет рассчитаться. Он заключил крупный контракт и честно заплатил свою долю за стену. © David Lipschitz / Quora
- Мои соседи заботятся о моих котятах, когда я уезжаю, а также забирают почту и поливают растения. Я делаю то же самое для них. А соседи через улицу — молодая семья с детьми, мы всегда машем друг другу при встрече. © Christine Sorenson / Quora
- В первом доме, куда я переехал вместе с другом из университета, у нас были только компьютеры и пара спальных мешков. Настоящая холостяцкая квартира. В первую же ночь в дверь постучали. Это пришел познакомиться один из наших новых соседей. Он огляделся и заметил, что у нас нет мебели, сказал, что так не годится, и исчез. Через несколько минут появилась группа наших соседей со столом, стульями и парой кроватей. Они отказались от платы. © zerbey / Reddit
- В прошлом году я сломал левую лодыжку. Один сосед предложил купить за меня продукты. Другие приносили обеды или забирали меня в коляске к себе домой на ужин. Однажды днем я смотрел телевизор и услышал, как поблизости работает газонокосилка. Оказалось, другой сосед косил траву по обеим сторонам моего дома. Так продолжалось больше месяца. Мне очень повезло с соседями. © Donald Leow / Quora
- Если мужчина один раз тебе помог, то он считает себя незаменимым. Вчера меня выручил сосед (автомат в прачечной не принимал у меня монетку). Сегодня звонит в дверь и говорит: «Ну как, ты нормально постирала? Я живу в соседней квартире; если будут проблемы, ты только постучись!» © acewoops / Twitter
- Мои родители впервые приехали ко мне в США. В то же время в соседний дом переехала новая соседка. Однажды вечером мы отдыхали в гостиной, дверь на крыльцо была открыта. Соседская собака без приглашения забежала к нам. Ее хозяйка прибежала следом и начала извиняться. Однако мой папа очень любит собак. Он сразу же начал гладить песика и играть с ним. Моя мама, одетая в типичный индийский наряд, сразу же пригласила даму на чай с печеньем, но женщина отказалась. Тогда мама завела светскую беседу и, несмотря на акцент, обе собеседницы поняли друг друга и хорошо поладили. С тех пор соседка останавливалась у нашего крыльца каждый раз, когда выходила на прогулку с собакой. Я не ожидал, что мои южноиндийские родители, особенно мама, будут такими общительными с кем-то из другой страны. © Ganesh Kumar / Quora
- Мне пришлось срочно уехать, когда мамы не стало. Перед отъездом я спросила соседку, а мы виделись всего 3 раза, не сможет ли она кормить моих кошек в течение нескольких недель. Я почти не знала ее, но вручила ей ключи, и вот что из этого вышло. Когда я вошла в дом после отъезда, холодильник был полный, еще такой чистый, каким я его никогда не видела, а кошки прибавили в весе. Соседка была у меня дома по несколько часов каждый божий день, чтобы кошкам не было одиноко. Мы стали хорошими друзьями, а когда несколько лет спустя не стало уже ее, я позаботилась о том, чтобы ее дом был в порядке. Я скучаю по ней. © Kelly South / Quora
- У меня есть сестра, не сказать, что мы близняшки, но похожи, тут и цвет волос одинаковый играет свою роль, и макияж подобный. Ну так вот, в соседнюю квартиру въехал новый жилец. Дом малоквартирный, все друг друга знают, принято здороваться. Пару месяцев ничего не происходило, здоровались с ним и все. Как-то раз стоим у подъезда с сестрой, и выходит новый сосед. Поздоровались, как обычно, он поворачивается к сестре, и у него шок:
«Так вас двое! А я думал, просто привычка здороваться по 10 раз в день».
© Подслушано / VK
- У нас с соседом сверху абсолютно идентичный музыкальный вкус. У него играют даже старые малоизвестные треки, которые я когда-то слушала. Живу в этом доме всего месяц, никогда не видела, кто живет в той квартире. Иногда возникает ощущение, что там живу я из прошлого. Зато теперь я точно знаю, где мой 2007-й. © Подслушано / VK
- К нам в гости сегодня пришли друзья с детьми. И, как любые нормальные люди в возрасте от 2 до 5 лет, они носились по квартире. Соседу снизу это не понравилось, пришел просить утихомирить пыл. Открываю дверь:
— Здравствуйте.
— Девочка, позови маму или папу.
— Я здесь мама.
© Sabina1009 / Twitter
Бонус
AdMe/Народное творчество/20+ соседей, которыми и перед друзьям похвастаться не стыдно
Поделиться этой статьёй