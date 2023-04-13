20+ соседей, жить рядом с которыми все равно что каждый день купаться в речке с крокодилами
Только глухой лес вокруг или жизнь на необитаемом острове могут стать гарантией того, что с соседями не возникнет трудностей. В остальных случаях людям приходится мириться с чудачествами тех, кто обитает в ближайших домах и квартирах. К счастью, если относиться к жизни с юмором, даже наличие проблемных соседей можно пережить с улыбкой.
- Красила стены в тамбуре, устала, пошла в квартиру отдохнуть на часик. Выхожу — ни банки, ни кисточки. Стена не докрашена. Чужие не ходят: в тамбуре всего 2 квартиры с общей металлической дверью. Звоню соседям, а они такие: «Ой, а мы думали, что вам это уже не нужно!» Как не нужно? Стена не докрашена, банка почти полная, стоит на моем же табурете. Если бы я хотела ее выбросить, в тамбуре бы точно не оставила. Простые все, как копейка. © Unknown author / Pikabu
- Лето, жара. Я на даче в купальнике поливаю газон. Колонки включены, играет зажигательная мелодия. Я решила «сбацать» веселый танец. Но не подумала о соседе, который крышу наконец-то залез ремонтировать, его жена лет 5 уговаривала. Увидел он меня и свалился с крыши, побежал на меня жене жаловаться. Мы с мужем посмеялись. Мне почти 50, соседу почти 60. Возраст кипежу не помеха. © Оксана Сухова / Яндекс.Дзен
- У сватьи есть дом в деревне, используется в качестве дачи. Забора на участке почти нет, так как он находится сильно выше уровня улицы. «Мудрая» соседка постоянно выпускала своих кур на свободный выгул. Не знаю, как они проникали в огород сватьи, но творили там жесть: морковку вырвали, клубнику, виноград склевали. В ответ на претензии и утверждение, что куры должны гулять в своем дворе, а не по всей деревне, соседка скандалила и говорила, мол, она птичек не контролирует. Однажды сватья взяла на дачу свою таксу. И хотя собачка была старенькая, при виде птиц не оплошала и дала им разгон. Родственница предупредила соседку, что собака будет ездить на дачу постоянно. После этого соседка стала держать куриц только в загоне. © Zverushka / ADME
- Позвала меня соседка в ноуте поковыряться, хотя у самой сын компьютерами занимается. До кучи пришлось вешать штору и налаживать свет. Когда она попросила, чтобы я ей смартфон купил (на ее деньги), была послана мной к сыну, после чего на меня очень сильно обиделась. Как позже выяснилось, родное дите (на минутку, ему 50 лет от роду) ей неудобно было такими просьбами напрягать. © Nord5 / Pikabu
- Был у родителей в соседях дед, который на протяжении пары лет каждый день сверлил стены. Заколебал весь подъезд, а посему собралось несколько желающих зайти к нему «на огонек» и выяснить, в чем там дело. Вошедшие знатно обалдели, когда увидели, что он прикручивал к стене пробки и крышки. Вся стена была в пробках. На вопрос «Зачем?» дед так и не ответил. © Graf1dracula / Pikabu
- Мне тут соседка заявила, что мой внешний вид негативно влияет на ее внуков. Можно подумать, интернета у внуков нет и влияю на них только я. Она парировала, что люди из интернета — это далеко, а тут они видят живой пример цветных волос, татуировок, пирсинга и работы из дома и тоже могут захотеть так жить. Внукам 6 и 8 лет. На логичный вопрос: «Что ж вы за родители-то такие, что посторонняя тетка, которую дети не видят ближе чем с 10 м, влияет на них сильнее близких?» — соседка не нашла что ответить. © Маар Драго / Яндекс.Дзен
- В школе на выпускной с большим трудом смогла купить себе модельные туфли: долго копила на них. На 1-м курсе одногруппница, соседка по общаге, слезно попросила дать их ей на свидание надеть. Через месяц я у нее их еле выцарапала: все истоптанные, грязные, без набоек на каблуках, с треснутой кожей. Я чуть не плакала, а эта мымра мне в лицо смеялась: «И что ты мне сделаешь?» Я эти туфли в нее швырнула, но промахнулась. И я не одна такая была: у кого-то она кофточку «заносила», у кого-то шарфик. После 1-го курса ее отчислили. Тут выяснилось, что она и денег назанимала под «трагическую историю своей жизни». © radish18 / Pikabu
- Снимала комнату. Другой квартирант кормил свою кошку на ковре в общем коридоре. Однажды утром я вышла из своей комнаты и вляпалась в миску с тунцом, испортила туфли. Пожаловалась хозяйке квартиры на поведение соседа и попросила, чтобы впредь он кормил свою кошку или у себя в комнате, или на террасе. Он очень испугался, а затем наорал на меня. А я ничего не имею против котиков, я их люблю, но не понимаю, почему нельзя кормить свое животное так, чтобы никому не мешать. © herefromthere / Reddit
- Сосед года 4 назад делал ремонт со сносом перекрытий, переругался со всеми жильцами не только из нашего подъезда, но и из другого на тему перерыва в шумных работах. Мол, он никаким «яжмамкам» ничего не должен, приучайте детей спать в грохоте: «Мне же потом спасибо скажете!» Потом стал отцом двоих погодков и теперь коршуном бросается вообще на любой звук, лично на меня на днях наехал за шум кофемолки. Почему-то со своими детьми его гениальные идеи про приучение спать в шуме не работают (кто бы мог подумать), а люди должны быть друг к другу добрее, ведь все на одной планете живем. © Подслушано / VK
- Соседка почему-то взъелась на нас и начала предъявлять какие-то странные претензии. Выяснилось, что ей приглянулся мой муж. Когда я была на работе, она пришла к нам и пыталась уговорить моего супруга пойти жить к ней. Она же типа бизнесвумен, вся такая самая-самая. Муж просто закрыл дверь перед ее носом. Я приехала со смены, и мне все это благополучно доложила соседка с нашего этажа. Вечером я допросила мужа. Он посмеялся, говорит, что даже слушать «разлучницу» не стал. © Наталья Орхидеева
- Соседи наверху часто шумели так, что у нас люстра на кухне ходуном ходила. Мы шутили между собой, что они, видимо, чечетку там танцуют. Однажды ночью в воскресенье нам так надоел этот грохот, что мы пошли к ним, постучали в дверь. Услышали крик «Входите!», ну и вошли. Оказалось, все это время наши соседи реально брали уроки танцев. «О, вы соседи снизу?» — как ни в чем не бывало спросили они. Я даже злиться на них не мог. © threeclubs / Reddit
- У нас в детстве были странные соседи. Худшими из них были подростки, которые однажды украли нашу собаку — старого золотистого ретривера. Мы не видели, как это произошло, но поняли, что Дейзи пропала, искали ее повсюду, переживали очень. Одна из соседок рассказала нам, что видела, как дети из дома напротив перепрыгнули через забор и увели собаку. Мой отец пошел разбираться. Надо заметить, что эти подростки были настоящей бандой, которая держала в страхе всю округу. Папа постучал, дверь открыл самый старший из них и грубо спросил: «Чего тебе?» Мой папа спокойно ответил, что пришел за своей собакой. Молодежь начала на него наезжать, а отец просто выбил дверь, прошел внутрь, взял нашу Дейзи и молча вышел. Хулиганы стояли, разинув рты. © Nick Martin / Quora
- Через дорогу от нас живет очень милая пожилая пара. Но у дамы есть одна странность: она постоянно стрижет газон ножницами. Ей требуется целая неделя, чтобы скосить траву таким способом, хотя с помощью косилки это можно сделать за 20 минут. Другая наша соседка утверждает, что эта дама стрижет траву ножницами уже 20 лет, а может, и больше. © jamaidens / Reddit
- Много лет назад, когда я была маленькой, мы переехали в новый район. Мой отец огородил наш задний двор и поставил там бассейн. По соседству жила группа парней, которые любили кататься на мотоциклах за нашим домом, пока там не было забора. И они решили нам отомстить. Парни не придумали ничего лучше, как запустить к нам в бассейн огромную черепаху. Они делали и другие пакости, но эта запомнилась мне больше всего, потому что черепаха была реально огромной. © Kimberly Goodwin / Quora
- По соседству с нами поселилась семья с двумя детьми. Они только переехали, а мы как раз начали ремонтировать кухню. Новые жильцы стали жаловаться на сильный шум из нашего дома. Они даже вызывали полицию 3 раза за эти 2 недели. Но мы делали ремонт только с 15:00 до 20:00, поэтому их претензии были безосновательны. В итоге эти люди просто украли наши инструменты и древесину для строительства и попытались спрятать их под своим батутом. Мы очень разозлились. Естественно, пошли и забрали все обратно. К счастью, они переехали через полтора месяца. © nyack112 / Reddit
- Муж у меня рукастый. Недавно переехали, и зачастила к нам соседка: то кран течет, то лампочка искрит — «пусть Дима посмотрит». А халатики все короче, а декольте все глубже. Я терпела сначала, потом сказала, чтоб мастера вызывала. А она и говорит: «Ты глупая, что ли? Твой Димочка мне бесплатно все сделает, а мастеру платить надо». Святая простота. Запретила я мужу творить добро, соседка со мной больше не разговаривает.
- Подарили мне балконную петунию. Повесила, поливаю, радуюсь. Приперлась соседка с 4-го этажа (я живу на 7-м), мол, вода ей по отливу стучит. Ладно, перевесила растение внутрь, теперь ей точно ничего не капает. Через пару дней соседка снова заявляется ко мне с прицелом на наезд. Я ответила, что цветок в доме, проблема исчерпана, и закрыла дверь. Она минут 10 еще на площадке разорялась. Весной мою окна, опять ей вода капает. Она с зеркальцем из окна вылезла посмотреть, кто это. А тут гроза как долбанет... Смешно получилось. © Evgema24 / ADME
- Нашей соседке постоянно неймется. Она жаловалась на нас в отдел здравоохранения, в службу по уходу за детьми, в службу контроля за животными. Даже звонила в полицию, чтобы заявить, что мы устроили дикую вечеринку посреди дня. Нашей дикой вечеринкой было радио, играющее на задней террасе, пока мы работали во дворе! Она угрожала сделать что-нибудь с нашей «гребаной» собакой из-за того, что та иногда лает. А то, что нам приходится слушать лай ее собаки, пока она весь день на работе, — это типа нормально. © Holly Alessi / Quora
- Моя соседка любит языком чесать. Вот недавно я узнала, что она рассказывает всем, будто я бросила мужа и троих детей. Мол, старший мой ребенок аж почти 25 лет мать-кукушку не видел. И ее не смущает, что мне всего 36. © Фенек / Яндекс.Дзен
- У моих соседей по даче на участке огромный бассейн, батут, качели, настольный теннис и детский домик. Внутри просто волшебный интерьер сделан для дочки. Как только все это было построено, местная детвора устремилась в их дом. И они были даже рады, думали, дочке будет веселее на даче. Но через 2 дня она подошла к отцу и попросила выгнать всех и больше не пускать, потому что эти дети ломают вещи, толкаются и пинаются. Отец попросил детвору удалиться, после чего в их дом потянулась вереница мамаш, которые возмущались, что их дитяткам запретили играть на «площадке». В ответ на претензии по поводу поведения маленьких дикарей мамаши квохтали, что у них-то дети нормальные. «Это твоя дочка малахольная. И зазнайка», — возмущались они. Теперь это сборище «нормальных детей» время от времени приходит к забору, чтобы пообзываться и пошвырять камни. Сосед планирует возводить новый забор, глухой и повыше. © qugieboogie / Pikabu
- Пару лет назад менял окна на лоджии. Пока монтажники носили новые конструкции, 2 оконных профиля куда-то исчезли. Причем дому лет 10, он считается элитным, с подземным паркингом, консьержем, охраной, видеонаблюдением практически везде на этажах. Оказалось, окна унесли соседи, дед с бабкой. Самым забавным моментом была их реакция. Сначала агрессия: «Как вы могли подумать такое? Мы обеспеченные люди!» Потом, когда было предъявлено видео с камер, они сказали: «Ой, а мы думали, что вы выбрасываете и вам не надо». Ага, новое, в упаковке. © ChiefRoland / Pikabu
- У нас не было заборов между соседскими участками, только межа. И ко мне регулярно приходили садоводы: то измерить давление, то попросить таблетку. Я понимаю, если что-то экстренное случилось, но если у тебя всегда давление, бери с собой все необходимое. Соседям постоянно что-то было надо: то дай малину, мол, мне пора ее сажать, то отводков сливы дай. Другой сосед повадился то за помидором, то за огурцом: «А что, тебе жалко, что ли?» У меня семья 7 человек, я круглый год на огороде: сажаю, поливаю, подкормки делаю. Конечно, у меня все растет, но я свою семью кормлю. А у этого соседа сад больше нашего, так кроме сорняков ничего нет. Поставили забор. Теперь вход только по приглашению. © Оксиджин / Яндекс.Дзен
Отношения с соседями бывают разными, и часто хочется отразить их с помощью крутых фото или рассказать о них истории, как, например, в наших предыдущих статьях:
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