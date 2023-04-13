20+ соседей, жить рядом с которыми все равно что каждый день купаться в речке с крокодилами

Только глухой лес вокруг или жизнь на необитаемом острове могут стать гарантией того, что с соседями не возникнет трудностей. В остальных случаях людям приходится мириться с чудачествами тех, кто обитает в ближайших домах и квартирах. К счастью, если относиться к жизни с юмором, даже наличие проблемных соседей можно пережить с улыбкой.